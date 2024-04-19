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Пешеход столкнулся с курьером на электровелосипеде

Пешеход столкнулся с курьером на электровелосипеде

Автор:
19 апреля 2024 09:12
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Водителям на заметку. Авторское описание: "Реутов, МО. Выезжал из двора направо. С таксистом, которого видно слева в самом начале видео, мысленно договорились, что он меня пропустит. И потом я налево особо не смотрел. Оказалось, зря".
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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