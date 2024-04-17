FISHKINET
Сообщество Аварии 7912 постов • 565 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Навели суету на ровном месте

Навели суету на ровном месте

Автор:
17 апреля 2024 11:24
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   суетолог   
1308
1
1
Видео из Калининграда. Фактически на ровном месте из-за невнимательности водителя чёрной Хонды Аккорд произошло массовое ДТП. В аварии никто не пострадал.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   суетолог   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Колорад Час назад
Такое чувство что на Хонде и Бэхе два гомотоварища гоняли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
ProstoBoBka Час назад
Один перестраивается по считалочки 1,2,3 поехал... второй летит в населенном пункте, пострадал невинный водитель! Вот если бы они оба убрались и никого не зацепили, было бы великолепно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1371 пост (1389 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

59048



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Троицке снесли скандально известный молельный дом "Абу Бакр"
В Троицке снесли скандально известный молельный дом "Абу Бакр"
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
Стоп-кадр
Стоп-кадр
Девушки из Твери
Девушки из Твери
Распродажа пылесосов Roborock: Q8 MAX и Dyad Pro Combo
Распродажа пылесосов Roborock: Q8 MAX и Dyad Pro Combo
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 15 апреля

Лучшие демотиваторы
Люди в чёрном Скорее всего они просто заблудились и ищут дорогу домой

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#автомир#история#аварии#авто аварии#кино#сарказм#фильм#криминал
#животные#Юмор#в мире#интересное#ДТП#факты#Автовсячина#США#дети#мигранты
#машина#автомобили#Прикол#люди#забавно#Россия#Китай#собака#знаменитости#милота
Распродажа пылесосов Roborock: Q8 MAX и Dyad Pro Combo Распродажа пылесосов Roborock: Q8 MAX и Dyad Pro Combo Шашечная партия проиграна Шашечная партия проиграна "Придурок, доездился?". Пьяный водитель, лишённый прав за наркотики, чуть не сбил пешеходов "Придурок, доездился?". Пьяный водитель, лишённый прав за наркотики, чуть не сбил пешеходов Повезло, что людей не посшибал Повезло, что людей не посшибал Удивительно, но водитель выжил Удивительно, но водитель выжил Газу до отказу. Перепутала педали и припарковалась в дом Газу до отказу. Перепутала педали и припарковалась в дом

На что жалуетесь?

Вернуться