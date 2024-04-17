Навели суету на ровном месте

1308
1
1
Видео из Калининграда. Фактически на ровном месте из-за невнимательности водителя чёрной Хонды Аккорд произошло массовое ДТП. В аварии никто не пострадал.
Ссылки по теме:
- Газу до отказу. Перепутала педали и припарковалась в дом
- Удивительно, но водитель выжил
- Шашечная партия проиграна
- Повезло, что людей не посшибал
- "Придурок, доездился?". Пьяный водитель, лишённый прав за наркотики, чуть не сбил пешеходов
Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина суетолог
Новости партнёров
реклама