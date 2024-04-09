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Водитель под допингом за пару минут выронил пассажиров, сбил человека и подрался

Водитель под допингом за пару минут выронил пассажиров, сбил человека и подрался

Автор:
09 апреля 2024 08:40
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   ЧП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   пешехода сбили   пьянь   
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В Новосибирске неадекват, выезжая с парковки, исполнил нечто непонятное, в результате чего из салона выпали две женщины. Возвращаясь, он сбил прохожего, который пытался помочь женщинам, а потом полез в драку со всеми, кто попал под руку. Полиция начала проверку.
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Метки: Видео   ДТП   ЧП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   пешехода сбили   пьянь   
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13k
Karelian 2 часа назад
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Z_Павел Юрьевич_V 38 минут назад
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Объект реальности 41 минуту назад
не хватает озвучки Бенни Хила.
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Сергей Час назад
Что получил - хорошо, но б..дь какое это имеет отношение к "полез в драку со всеми, кто попал под руку."
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11k
Игорь 2 часа назад
да они там все - синие
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Слепой Пью 2 часа назад
А хорошо вмазали с*уке!
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1333 поста (1352 в горячем)

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