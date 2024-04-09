Водитель под допингом за пару минут выронил пассажиров, сбил человека и подрался

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В Новосибирске неадекват, выезжая с парковки, исполнил нечто непонятное, в результате чего из салона выпали две женщины. Возвращаясь, он сбил прохожего, который пытался помочь женщинам, а потом полез в драку со всеми, кто попал под руку. Полиция начала проверку.
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