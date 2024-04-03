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Как выглядит землетрясение из салона автомобиля во время движения

Как выглядит землетрясение из салона автомобиля во время движения

Автор:
03 апреля 2024 11:00
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Тайвань   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   землетрясение   машина   
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Сегодня уже был пост на Фишках о землетрясении на Тайване, которое признано самым мощным за четверть века - магнитудой 7,5. А в этом посте можно посмотреть как выглядит землетрясение из салона автомобиля.
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Метки: Видео   ДТП   Тайвань   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   землетрясение   машина   
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2  комментария
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Ли Харви Освальд 42 минуты назад
Сегодня уже был пост на Фишках о землетрясении на Тайване, который признан самым мощным постом за четверть века - IMDbудой 7,5 баллов
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1k
liveevil 9 минут назад
Водитель аж загавкал от страха
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1314 постов (1332 в горячем)

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