Как выглядит землетрясение из салона автомобиля во время движения

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Сегодня уже был пост на Фишках о землетрясении на Тайване, которое признано самым мощным за четверть века - магнитудой 7,5. А в этом посте можно посмотреть как выглядит землетрясение из салона автомобиля.
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