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Оказывается отсутствие дешёвых автомобилей - это забота о потребителях

Оказывается отсутствие дешёвых автомобилей - это забота о потребителях

Автор:
01 апреля 2024 13:25
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   закон   качество   машина   налог   новый автомобиль   пошлина   санкции   
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По словам Елены Гольцовой, генерального директора компании Ixen Motors Rus, основной причиной отсутствия дешёвых китайских автомобилей в России является действующая таможенная политика государства.

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Метки: Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   закон   качество   машина   налог   новый автомобиль   пошлина   санкции   
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33  комментария
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42
Пси-формат Час назад
Дело не в качестве ввозимых авто, а в том чтобы не разорить собственные автозаводы. Такая политика заградительных пошлин действует во всех странах для защиты собственной экономики.
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1k
Александр Шевченко 10 минут назад
Привет из далёкого прошлого ...

Ссылка youtu.be
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8k
V2.Smirnov Полчаса назад
А коврики и прочие допы на полстоимости авто их тоже правительство заставляет делать?
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15k
Ser 46 минут назад
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39k
Dobry vojak Svejk 50 минут назад
Своё делать не умеем, так на импортном наживёмся. По-моему других объяснений происходящему нет.
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779
Quantimus 50 минут назад
Ой, спасибо тебе, родное государство за такую заботы. Ввози ещё, пожалуйста, только аргентинское мясо стоимость 3000 рублей за килограмм и вообще, сделай всё как можно дороже, чтобы только хорошие, премиальные товары остались.
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1154 поста (1147 в горячем)

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