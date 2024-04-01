Оказывается отсутствие дешёвых автомобилей - это забота о потребителях

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По словам Елены Гольцовой, генерального директора компании Ixen Motors Rus, основной причиной отсутствия дешёвых китайских автомобилей в России является действующая таможенная политика государства.
По словам Гольцовой, акциз, утилизационный сбор и пошлины значительно увеличивают стоимость автомобиля, и ввозить дешевые машины официально с сохранением конкурентоспособной цены практически невозможно.
Кроме того, она отмечает, что такие автомобили, скорее всего, будут низкого качества, что создаст дополнительные проблемы для дилеров в сфере гарантийных обязательств. В связи с этим большинство китайских автомобилей, представленных в России, стоят более 2 миллионов рублей.
В настоящее время компании стараются импортировать автомобили, цена которых соответствуют качеству, поэтому появление недорогих китайских машин на российском рынке в ближайшее время не ожидается.
Кроме того, она отмечает, что такие автомобили, скорее всего, будут низкого качества, что создаст дополнительные проблемы для дилеров в сфере гарантийных обязательств. В связи с этим большинство китайских автомобилей, представленных в России, стоят более 2 миллионов рублей.
В настоящее время компании стараются импортировать автомобили, цена которых соответствуют качеству, поэтому появление недорогих китайских машин на российском рынке в ближайшее время не ожидается.
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Метки: Автовсячина Китай авто автомир автомобили закон качество машина налог новый автомобиль пошлина санкции
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НИ-ЧЕ-ГО
.
Все тот же двиг, та же коробка, та же "ходовка", и кузов остался в тех же габаритах
выдавать "логановскую" платформу за "новую модель" - НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
как оказалось в 2022, ни хрена на ВАЗе не делалось, все импортным было
ПОЗОРИЩЕ
.
И это - при "тепличных" условиях, заградпошлинах и прямых дотациях
ПИ_ДО_РА_СЫ