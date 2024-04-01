Оказывается отсутствие дешёвых автомобилей - это забота о потребителях

По словам Гольцовой, акциз, утилизационный сбор и пошлины значительно увеличивают стоимость автомобиля, и ввозить дешевые машины официально с сохранением конкурентоспособной цены практически невозможно.



Кроме того, она отмечает, что такие автомобили, скорее всего, будут низкого качества, что создаст дополнительные проблемы для дилеров в сфере гарантийных обязательств. В связи с этим большинство китайских автомобилей, представленных в России, стоят более 2 миллионов рублей.



В настоящее время компании стараются импортировать автомобили, цена которых соответствуют качеству, поэтому появление недорогих китайских машин на российском рынке в ближайшее время не ожидается.