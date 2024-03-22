Эксперты объяснили, почему не растёт скорость краш-тестов

IIHS проводит свои испытания на скорости 50 миль в час (около 65 км/ч), хотя в США на некоторых магистралях не штрафуют за езду на скорости до 85 миль в час (около 140 км/ч). Как заявил в ролике вице-президент исследовательского центра IIHS Рауль Арбелаес, более низкая скорость используется в тестах для того, чтобы сделать автомобили безопаснее в тех авариях, которые происходят чаще.



Тестовая скорость столкновения — это средневзвешенный показатель наиболее часто происходящих ДТП с серьёзными травмами. Соответственно, если производители будут пытаться сделать автомобили более безопасными для ситуаций с высокими скоростями, это может непредвиденно сказаться на тяжести последствий более распространённых аварий.



В IIHS отметили также, что увеличение скорости влияет на последствия непропорционально. К примеру, относительно небольшая разница между 40 и 50 милями в час приводит к 56-процентному увеличению силы столкновения. Тем самым желание достичь приемлемых результатов на краш-тестах при более высокой скорости заставит производителей серьёзно менять конструкцию автомобилей. В целом же залогом безопасности эксперт назвал не только сами транспортные средства, но и сочетание множества дополнительных факторов, включая дорожную инфраструктуру и культуру поведения водителей.