Эксперты объяснили, почему не растёт скорость краш-тестов

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Американский Страховой институт дорожной безопасности, известный своей программой краш-тестов, опубликовал видеоролик с ответом на один из наиболее часто встречающихся вопросов — почему испытания проводятся на относительно скромной скорости, хотя современные автомобили способны разгоняться гораздо быстрее. Основной аргумент — забота не только о пассажирах, но и о производителях.
IIHS проводит свои испытания на скорости 50 миль в час (около 65 км/ч), хотя в США на некоторых магистралях не штрафуют за езду на скорости до 85 миль в час (около 140 км/ч). Как заявил в ролике вице-президент исследовательского центра IIHS Рауль Арбелаес, более низкая скорость используется в тестах для того, чтобы сделать автомобили безопаснее в тех авариях, которые происходят чаще.
Тестовая скорость столкновения — это средневзвешенный показатель наиболее часто происходящих ДТП с серьёзными травмами. Соответственно, если производители будут пытаться сделать автомобили более безопасными для ситуаций с высокими скоростями, это может непредвиденно сказаться на тяжести последствий более распространённых аварий.
В IIHS отметили также, что увеличение скорости влияет на последствия непропорционально. К примеру, относительно небольшая разница между 40 и 50 милями в час приводит к 56-процентному увеличению силы столкновения. Тем самым желание достичь приемлемых результатов на краш-тестах при более высокой скорости заставит производителей серьёзно менять конструкцию автомобилей. В целом же залогом безопасности эксперт назвал не только сами транспортные средства, но и сочетание множества дополнительных факторов, включая дорожную инфраструктуру и культуру поведения водителей.
Тестовая скорость столкновения — это средневзвешенный показатель наиболее часто происходящих ДТП с серьёзными травмами. Соответственно, если производители будут пытаться сделать автомобили более безопасными для ситуаций с высокими скоростями, это может непредвиденно сказаться на тяжести последствий более распространённых аварий.
В IIHS отметили также, что увеличение скорости влияет на последствия непропорционально. К примеру, относительно небольшая разница между 40 и 50 милями в час приводит к 56-процентному увеличению силы столкновения. Тем самым желание достичь приемлемых результатов на краш-тестах при более высокой скорости заставит производителей серьёзно менять конструкцию автомобилей. В целом же залогом безопасности эксперт назвал не только сами транспортные средства, но и сочетание множества дополнительных факторов, включая дорожную инфраструктуру и культуру поведения водителей.
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Метки: Автовсячина авто автомир автомобили краш-тест машина
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Ну а требовать безопасности от автомобиля при ударе на 140 км/ч это всё равно что требовать создать самолёт, который может падать и не разбиваться. Не реально вообще никак.
А то пока это звучит как "Ой ну вроде бы дааа, надо обновить тесты под современные реалии, но тогда автопроизводители попадут на денежку, а значит и мы попадем на денежку, а этого никому не надо, так что оставим стандарты как 50 лет назад"
Видео это доказывает... с 75 до 26 в момент удара.