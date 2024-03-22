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Эксперты объяснили, почему не растёт скорость краш-тестов

Эксперты объяснили, почему не растёт скорость краш-тестов

Автор:
22 марта 2024 12:38
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   краш-тест   машина   
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Американский Страховой институт дорожной безопасности, известный своей программой краш-тестов, опубликовал видеоролик с ответом на один из наиболее часто встречающихся вопросов — почему испытания проводятся на относительно скромной скорости, хотя современные автомобили способны разгоняться гораздо быстрее. Основной аргумент — забота не только о пассажирах, но и о производителях.

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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   краш-тест   машина   
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4  комментария
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59k
zloykoyot 57 минут назад
"50 миль в час (около 65 км/ч)" Вообще-то 80. Умножают на 1,6093
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24k
sanchesS80 2 минуты назад
50 миль в час это 80 км/ч. В большинстве стран как раз такое ограничение скорости на дорогах, где нет разделительной полосы (т.е. где можно на встречку выехать).
Ну а требовать безопасности от автомобиля при ударе на 140 км/ч это всё равно что требовать создать самолёт, который может падать и не разбиваться. Не реально вообще никак.
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1k
FreelancerND 55 минут назад
А статистику того что большая часть аварий происходит на скорости 40 миль он не привел? И откуда такая статистика взялась и кто ее считал?
А то пока это звучит как "Ой ну вроде бы дааа, надо обновить тесты под современные реалии, но тогда автопроизводители попадут на денежку, а значит и мы попадем на денежку, а этого никому не надо, так что оставим стандарты как 50 лет назад"
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