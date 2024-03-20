FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12679 постов • 855 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Audi представила электрический кроссовер Q6 e-tron

Audi представила электрический кроссовер Q6 e-tron

Автор:
20 марта 2024 15:31
Сообщество : Автомир
Метки: Audi   Q6 e-tron   Автовсячина   Германия   авто   автомир   автомобили   кроссовер   машина   
992
23
Audi Q6 e-tron можно рассматривать как электрическую альтернативу успешному паркетнику Q5 с ДВС. Новинка дополнит собой линейку электропаркетников марки, занимая место между уже Q4 e-tron и Q8 e-tron. При этом технически является более продвинутой, поскольку применительно к Q6 e-tron задействована 800-вольтовая масштабируемая платформа Audi Premium Platform Electric (PPE).
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Audi   Q6 e-tron   Автовсячина   Германия   авто   автомир   автомобили   кроссовер   машина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1118 постов (1111 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

26819



Другие посты автора
Популярное в сообществах
25 удивительных вещей и явлений, которые встретишь нечасто
25 удивительных вещей и явлений, которые встретишь нечасто
"Потомки будут благодарны": президент Казахстана призвал к запрету никабов и порекомендовал строить больницы и школы, а не только мечети
"Потомки будут благодарны": президент Казахстана призвал к запрету никабов и...
Набирающие популярность в сообществах
Дерзкий налёт одной подводной лодки на целое государство. История рейда U-154 против Либерии
Дерзкий налёт одной подводной лодки на целое государство. История рейда U-154 против...
Мемы из соцсетей. Свежак за 19 марта
Мемы из соцсетей. Свежак за 19 марта
Не свободные и не честные
Не свободные и не честные
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 19 марта

Лучшие демотиваторы
Еще чуть-чуть и он продаст тебе арбуз

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#автомир#люди#кот#история#авто аварии#улыбнуло#США#Китай
#животные#Прикол#машина#интересное#забавно#аварии#дети#Автовсячина#Ynews#милота
#в мире#автомобили#Юмор#факты#позитив#ДТП#кино#фильм#маразм#собака
Не свободные и не честные Не свободные и не честные Редкий лимузин из гаража Кеннеди уйдёт с молотка Редкий лимузин из гаража Кеннеди уйдёт с молотка Купи Bugatti Chiron и получил в подарок Rolls-Royce Wraith Купи Bugatti Chiron и получил в подарок Rolls-Royce Wraith Роскошный рестмод Chevrolet El Camino 1959 года выставили на продажу Роскошный рестмод Chevrolet El Camino 1959 года выставили на продажу Автодор проигнорировал президента России и отказался снижать стоимость проезда по М-12 Автодор проигнорировал президента России и отказался снижать стоимость проезда по М-12 На торги выставят один из самых необычных болидов Формулы-1 На торги выставят один из самых необычных болидов Формулы-1

На что жалуетесь?

Вернуться