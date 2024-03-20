Audi представила электрический кроссовер Q6 e-tron

В сравнении с электрическим Macan, также использующим архитектуру PPE, Q6 e-tron выполнен проще: отсутствуют подруливающие задние колёса, установлены менее производительные моторы. Но в любом варианте среди достоинств PPE, помимо максимизации параметров электрической силовой установки, называется ориентированность на высокую динамику вождения за счёт лучшей развесовки и более точной управляемости.



Базовая версия машины с единственным мотором на задней оси дебютирует позже, равно как и модификация Sportback. Пока же в Audi представили наиболее востребованные полноприводные Q6 e-tron quattro и SQ6 e-tron с салоном на 5 человек и полноценным багажным отсеком в 526 л (1529 л со сложенными задними спинками).



Суммарная отдача моторов Q6 e-tron в исполнении для европейского рынка составляет 387 л. с., у SQ6 e-tron — 516 л. с., что позволяет машинам ускоряться с 0 до 100 км/ч за 5.9 и 4.3 секунды соответственно. Максимальная скорость заявлена в 210 км/ч для Q6 e-tron и 230 км/ч для SQ6 e-tron. Литий-ионная батарея ёмкостью 100 кВт·ч обеспечивает дальность хода до 625 км. С использованием экспресс-зарядки процесс подпитки тягового аккумулятора с 10 до 80 % займёт 21 минуту, а на поездку дальностью в 255 км хватит и 10-минутной стоянки на ЭЗС.



Форсированный SQ6 e-tron уже в стандартной комплектации имеет адаптивную пневмоподвеску, которую можно заказать за дополнительную плату для обычного Q6. Размеры колёс варьируются от 19 до 21 дюйма. Масса буксируемого прицепа ограничена 2 тоннами.



Наличие PPE подразумевает передовые технологии в области автомобильной электроники и подключение к Сети по умолчанию для регулярных обновлений программного обеспечения. Встроенный помощник с искусственным интеллектом и аватаром для удобства общения не только заведует бортовой операционкой на базе Android, но ещё и анализирует действия водителя, подстраиваясь под него и накапливая опыт по мере эксплуатации.



С учётом премиального класса у Audi Q6 e-tron имеется и автопилот Adaptive Driving Assistant Plus, который в работе опирается на наружные датчики, картографию высокого разрешения и облачные данные, полученные от других Audi, чтобы сделать езду безопаснее. Увы, он идёт как опция, за которую, скорее всего, придётся платить и после приобретения машины.



Среди прочего оборудования салона можно назвать проекционный дисплей с навигацией и дополненной реальностью, выводящий на лобовое стекло информацию о дорожных объектах в 200 метрах впереди по курсу, амбиентную подсветку и hi-end-аудиосистему Bang & Olufsen мощностью 830 Вт.



Выпускать Audi Q6 e-tron будут на головном заводе в Ингольштадте. Цены известны: от 74 700 евро (7,5 миллиона рублей) за Q6 e-tron quattro и от 93 800 евро (9,4 миллиона рублей) за and SQ6 e-tron — с началом отгрузки клиентам в III квартале 2024 года.