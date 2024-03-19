Коллекцию суперкаров Porsche 911 GT3 продают вместе с автовозом

Автором Toys for Boys стал австрийский архитектор Александр Серда. Шесть суперкаров и автовоз — взрослое воплощение набора игрушечных машинок, который был у архитектора в детстве, и на комплектование коллекции Серда потратил несколько лет.



Примечательно, что своими суперкарами он никогда не пользовался по назначению, храня их в помещении с контролируемым климатом. Утверждается, что Porsche 911 и грузовик покинули гараж только ради предпродажной фотосессии в районе Вены.



Александр Серда приобретал только экстремальные 911 в разных вариантах. Среди размещённых на автовозе купе — 911 R выпуска 2016 года, 911 GT3 2018 года в исполнениях Clubsport, Touring, Cup и R Carbon, а также 911 GT3 RS с пакетом Weissach, выпущенный в 2019 году. Стоимость необычного набора не разглашается, но, к примеру, актуальный 911 GT3 RS сейчас стоит в Европе около 250 тысяч евро.