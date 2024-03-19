Коллекцию суперкаров Porsche 911 GT3 продают вместе с автовозом

753
7
1
Британский дилер RPM Technik выставил на продажу необычный набор автомобилей под названием Toys for Boys (Игрушки для мальчиков). В неё входят шесть Porsche 911 GT3 в разных вариантах оснащения и полноценный автовоз фирмы MAN для их транспортировки. Купить автомобили по отдельности не получится: таково требование продавца, для которого это собрание стало воплощением детской мечты.
Автором Toys for Boys стал австрийский архитектор Александр Серда. Шесть суперкаров и автовоз — взрослое воплощение набора игрушечных машинок, который был у архитектора в детстве, и на комплектование коллекции Серда потратил несколько лет.
Примечательно, что своими суперкарами он никогда не пользовался по назначению, храня их в помещении с контролируемым климатом. Утверждается, что Porsche 911 и грузовик покинули гараж только ради предпродажной фотосессии в районе Вены.
Александр Серда приобретал только экстремальные 911 в разных вариантах. Среди размещённых на автовозе купе — 911 R выпуска 2016 года, 911 GT3 2018 года в исполнениях Clubsport, Touring, Cup и R Carbon, а также 911 GT3 RS с пакетом Weissach, выпущенный в 2019 году. Стоимость необычного набора не разглашается, но, к примеру, актуальный 911 GT3 RS сейчас стоит в Европе около 250 тысяч евро.
Примечательно, что своими суперкарами он никогда не пользовался по назначению, храня их в помещении с контролируемым климатом. Утверждается, что Porsche 911 и грузовик покинули гараж только ради предпродажной фотосессии в районе Вены.
Александр Серда приобретал только экстремальные 911 в разных вариантах. Среди размещённых на автовозе купе — 911 R выпуска 2016 года, 911 GT3 2018 года в исполнениях Clubsport, Touring, Cup и R Carbon, а также 911 GT3 RS с пакетом Weissach, выпущенный в 2019 году. Стоимость необычного набора не разглашается, но, к примеру, актуальный 911 GT3 RS сейчас стоит в Европе около 250 тысяч евро.
Источник:
Ссылки по теме:
- 18 автомобилей, которые были созданы в единственном экземпляре
- В Южной Африке нашли ангар, забитый раритетными мерседесами
- Taycan Turbo GT стал самым мощным Porsche за всю историю бренда
- Гоночный Porsche 906 Carrera 6 1966 года ушёл с молотка за 2,2 миллиона долларов
- Игрушечные автомобили Lamborghini по цене новой Lada Vesta
Метки: MAN Porsche Porsche 911 Porsche 911 GT3 Автовсячина авто автовоз автомир автомобили грузовик коллекция машина супекар
Новости партнёров
реклама