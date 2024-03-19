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Коллекцию суперкаров Porsche 911 GT3 продают вместе с автовозом

Коллекцию суперкаров Porsche 911 GT3 продают вместе с автовозом

Автор:
19 марта 2024 16:22
Сообщество : Автомир
Метки: MAN   Porsche   Porsche 911   Porsche 911 GT3   Автовсячина   авто   автовоз   автомир   автомобили   грузовик   коллекция   машина   супекар   
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Британский дилер RPM Technik выставил на продажу необычный набор автомобилей под названием Toys for Boys (Игрушки для мальчиков). В неё входят шесть Porsche 911 GT3 в разных вариантах оснащения и полноценный автовоз фирмы MAN для их транспортировки. Купить автомобили по отдельности не получится: таково требование продавца, для которого это собрание стало воплощением детской мечты.

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Метки: MAN   Porsche   Porsche 911   Porsche 911 GT3   Автовсячина   авто   автовоз   автомир   автомобили   грузовик   коллекция   машина   супекар   
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Алекс Чебурашкин 13 минут назад
Мечта прошла, завяли помидоры ))
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