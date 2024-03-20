Музейный Chevrolet Camaro выставили на продажу

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Американская компания Volocars известна главным образом как дилер редких автомобилей, но располагает и собственным небольшим музеем. Его экспозиция периодически обновляется, и сейчас на продажу выставлен один из всего 37 Chevrolet Camaro четвёртого поколения, собранных при участии тюнинг-ателье GMMG в 2002 году. Оценили автомобиль в 155 тысяч долларов (14,3 миллиона рублей), но дилер готов сделать небольшую скидку.
В создании этого купе участвовали как концерн General Motors через свою программу кастомизации COPO, так и тюнеры GMMG, которые несли ответственность за окончательную доводку. Для Camaro в исполнении ZL1 они предлагали три варианта силовых агрегатов, самый мощный из которых при объёме 7 литров развивал 600 л. с. и 780 Нм. Для сравнения: двигатель Lamborghini Gallardo, который появился примерно в одно время с этим Camaro, выдавал тогда на сотню сил меньше. Коробка передач — 6-ступенчатая механика, привод — задний.
Помимо могучего V8, суперкар отличается переработанной подвеской с усиленными стабилизаторами и амортизаторами Penske, более мощными тормозами от Corvette и опциональными 18-дюймовыми дисками.
Chevrolet Camaro от GMMG украшен кастомной ливреей и белой кожей в салоне. Среди установленных опций упоминаются электростеклоподъёмники и CD-чейнджер с акустикой Bose.
Утверждается, что суперкаром практически не пользовались. Его пробег составляет чуть более 660 километров, а на некоторых деталях интерьера ещё сохранился транспортировочный пластик.
Помимо могучего V8, суперкар отличается переработанной подвеской с усиленными стабилизаторами и амортизаторами Penske, более мощными тормозами от Corvette и опциональными 18-дюймовыми дисками.
Chevrolet Camaro от GMMG украшен кастомной ливреей и белой кожей в салоне. Среди установленных опций упоминаются электростеклоподъёмники и CD-чейнджер с акустикой Bose.
Утверждается, что суперкаром практически не пользовались. Его пробег составляет чуть более 660 километров, а на некоторых деталях интерьера ещё сохранился транспортировочный пластик.
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14,3 за такие деньги у нас просто обычная машина а у них эксклюзив.