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Музейный Chevrolet Camaro выставили на продажу

Музейный Chevrolet Camaro выставили на продажу

Автор:
20 марта 2024 14:16
Сообщество : Автомир
Метки: Camaro   Chevrolet   Автовсячина   США   авто   автомир   автомобили   машина   музей   спорткар   
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Американская компания Volocars известна главным образом как дилер редких автомобилей, но располагает и собственным небольшим музеем. Его экспозиция периодически обновляется, и сейчас на продажу выставлен один из всего 37 Chevrolet Camaro четвёртого поколения, собранных при участии тюнинг-ателье GMMG в 2002 году. Оценили автомобиль в 155 тысяч долларов (14,3 миллиона рублей), но дилер готов сделать небольшую скидку.
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Метки: Camaro   Chevrolet   Автовсячина   США   авто   автомир   автомобили   машина   музей   спорткар   
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2  комментария
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7k
мемфрид Час назад
Странно это ведро называть суперкаром. Масл кар- да, но суперкар...
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3k
Александр Едигаров 43 минуты назад
Живут же люди)
14,3 за такие деньги у нас просто обычная машина а у них эксклюзив.
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Добрый Бабайка
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