Музейный Chevrolet Camaro выставили на продажу

В создании этого купе участвовали как концерн General Motors через свою программу кастомизации COPO, так и тюнеры GMMG, которые несли ответственность за окончательную доводку. Для Camaro в исполнении ZL1 они предлагали три варианта силовых агрегатов, самый мощный из которых при объёме 7 литров развивал 600 л. с. и 780 Нм. Для сравнения: двигатель Lamborghini Gallardo, который появился примерно в одно время с этим Camaro, выдавал тогда на сотню сил меньше. Коробка передач — 6-ступенчатая механика, привод — задний.



Помимо могучего V8, суперкар отличается переработанной подвеской с усиленными стабилизаторами и амортизаторами Penske, более мощными тормозами от Corvette и опциональными 18-дюймовыми дисками.



Chevrolet Camaro от GMMG украшен кастомной ливреей и белой кожей в салоне. Среди установленных опций упоминаются электростеклоподъёмники и CD-чейнджер с акустикой Bose.



Утверждается, что суперкаром практически не пользовались. Его пробег составляет чуть более 660 километров, а на некоторых деталях интерьера ещё сохранился транспортировочный пластик.