Названы самые аварийные автомобили с пробегом

Чаще всего за возмещением убытков в компанию обращались владельцы автомобилей марок Land Rover, Jaguar, Porsche, BMW, Mini и Mercedes-Benz. При этом в случаях, когда причиной обращения стала именно авария, лидировали бренды Porsche, BMW, Hyundai, Mercedes-Benz и Haval.



В целом на ДТП пришлось свыше 60% всех обращений по каско. Более 16% случаев — это повреждения автомобиля отскочившим или упавшим предметом, более 10% — повреждения на стоянке, более 4% — противоправные действия третьих лиц. Из деталей машин чаще всего повреждались передний бампер (16%), ветровое стекло (14%), задний бампер (12,2%), переднее крыло и брызговик (7,3%), а также задняя дверь (6,9%).



По подсчётам Центробанка, в 2023 году выручка с продаж полисов каско в России выросла на 21,4%, а спрос на добровольную страховку со стороны физических лиц увеличился более чем на треть. Такая динамика объясняется в том числе тем, что россияне стали чаще покупать каско на машины с пробегом.