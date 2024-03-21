FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12685 постов • 855 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Названы самые аварийные автомобили с пробегом

Названы самые аварийные автомобили с пробегом

Автор:
21 марта 2024 15:34
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ДТП   КАСКО   ОСАГО   авто   автомир   автомобили   машина   статистика   страховка   
1340
1
Компания «Ингосстрах» проанализировала статистику аварийности подержанных автомобилей, застрахованных по каско. В исследовании учитывались машины, которым на момент приобретения полиса было больше 1 месяца либо их пробег превышал 200 километров. В 2023 году число подобных договоров, заключённых этим страховщиком, выросло более чем на 8%, превысив 162 тысячи.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Автовсячина   ДТП   КАСКО   ОСАГО   авто   автомир   автомобили   машина   статистика   страховка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
59k
zloykoyot Час назад
Сдаётся мне, что в данной статистике виноваты вовсе не автомобили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Krapiv 5 минут назад
"... статистику аварийности подержанных автомобилей, застрахованных по каско..."
"... Чаще всего за возмещением убытков в компанию обращались владельцы автомобилей марок Land Rover, Jaguar, Porsche, BMW, Mini и Mercedes-Benz. "

Или я что-то не догнал, но мне думается, что бюджетные подержанные автомобили по каско мало кто страхует
И статистика возмещений по ОСАГО была бы иной
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
597
Геннадий Хамидулин 19 минут назад
По статистике страховых компаний самыми аварийными марками являются "Такси" и " Каршеринг"........
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
660
sapsanbosh 23 минуты назад
Дело было не в бобине - раздолбай сидел в кабине.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
hairov Полчаса назад
Ингосстрах довольно противоречивая компания. Страховал у них КАСКО и ОСАГО лет 10 назад. По КАСКО были 2 выплаты. В лобовое камень прилетел и бампер кто-то поцарапал на парковке. Направили в сервис и все сделали. Но на следующий год я, и все кто был вписан в полис попали в черный список компании. Отказ без объяснения причин приходит каждый раз, когда мы (кто был в списке того полиса) хотим оформить в Ингосстрахе новый полис, уже на другие автомобили, при чем без разницы, КАСКО это или ОСАГО. По ОСАГО у меня вообще никогда не было ни одного обращения, с момента введения ОСАГО. Писал им письмо, так и не получил никакого ответа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
352
volvulus hairov 11 минут назад
ОСАГО не имеют права отказать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
alex Полчаса назад
бредятина
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Григорий Час назад
и так: самые аварийные автомобили - с пробегом!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1125 постов (1115 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

26925



Другие посты автора
Популярное в сообществах
После 80 лет рабского труда слониха по имени Бабушка Сомбун наконец-то нашла покой в приюте
После 80 лет рабского труда слониха по имени Бабушка Сомбун наконец-то нашла покой в...
Упоротые объявления знакомств с сюрпризом
Упоротые объявления знакомств с сюрпризом
Набирающие популярность в сообществах
А вдруг ты не знал…
А вдруг ты не знал…
В Киргизии отменили матчество
В Киргизии отменили матчество
Стали известны цены и характеристики всех версий электрокара Xiaomi SU7 (6 фото)
Стали известны цены и характеристики всех версий электрокара Xiaomi SU7 (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 20 марта

Лучшие демотиваторы
Еще чуть-чуть и он продаст тебе арбуз

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#машина#интересное#люди#аварии#Автовсячина#дети#кино#история
#животные#интересно#Прикол#забавно#факты#авто аварии#улыбнуло#задержание#милота#Россия
#в мире#автомир#Юмор#ДТП#кот#позитив#Ynews#знаменитости#подборка#полиция
Стали известны цены и характеристики всех версий электрокара Xiaomi SU7 (6 фото) Стали известны цены и характеристики всех версий электрокара Xiaomi SU7 (6 фото) Коллекцию суперкаров Porsche 911 GT3 продают вместе с автовозом Коллекцию суперкаров Porsche 911 GT3 продают вместе с автовозом Музейный Chevrolet Camaro выставили на продажу Музейный Chevrolet Camaro выставили на продажу Китайцы показали электрический кроссовер за 11 тысяч долларов Китайцы показали электрический кроссовер за 11 тысяч долларов Brabus сделала самый быстрый S-класс ещё мощнее Brabus сделала самый быстрый S-класс ещё мощнее Купи Bugatti Chiron и получил в подарок Rolls-Royce Wraith Купи Bugatti Chiron и получил в подарок Rolls-Royce Wraith

На что жалуетесь?

Вернуться