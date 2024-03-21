Названы самые аварийные автомобили с пробегом

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Компания «Ингосстрах» проанализировала статистику аварийности подержанных автомобилей, застрахованных по каско. В исследовании учитывались машины, которым на момент приобретения полиса было больше 1 месяца либо их пробег превышал 200 километров. В 2023 году число подобных договоров, заключённых этим страховщиком, выросло более чем на 8%, превысив 162 тысячи.
Чаще всего за возмещением убытков в компанию обращались владельцы автомобилей марок Land Rover, Jaguar, Porsche, BMW, Mini и Mercedes-Benz. При этом в случаях, когда причиной обращения стала именно авария, лидировали бренды Porsche, BMW, Hyundai, Mercedes-Benz и Haval.
В целом на ДТП пришлось свыше 60% всех обращений по каско. Более 16% случаев — это повреждения автомобиля отскочившим или упавшим предметом, более 10% — повреждения на стоянке, более 4% — противоправные действия третьих лиц. Из деталей машин чаще всего повреждались передний бампер (16%), ветровое стекло (14%), задний бампер (12,2%), переднее крыло и брызговик (7,3%), а также задняя дверь (6,9%).
По подсчётам Центробанка, в 2023 году выручка с продаж полисов каско в России выросла на 21,4%, а спрос на добровольную страховку со стороны физических лиц увеличился более чем на треть. Такая динамика объясняется в том числе тем, что россияне стали чаще покупать каско на машины с пробегом.
В целом на ДТП пришлось свыше 60% всех обращений по каско. Более 16% случаев — это повреждения автомобиля отскочившим или упавшим предметом, более 10% — повреждения на стоянке, более 4% — противоправные действия третьих лиц. Из деталей машин чаще всего повреждались передний бампер (16%), ветровое стекло (14%), задний бампер (12,2%), переднее крыло и брызговик (7,3%), а также задняя дверь (6,9%).
По подсчётам Центробанка, в 2023 году выручка с продаж полисов каско в России выросла на 21,4%, а спрос на добровольную страховку со стороны физических лиц увеличился более чем на треть. Такая динамика объясняется в том числе тем, что россияне стали чаще покупать каско на машины с пробегом.
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"... Чаще всего за возмещением убытков в компанию обращались владельцы автомобилей марок Land Rover, Jaguar, Porsche, BMW, Mini и Mercedes-Benz. "
Или я что-то не догнал, но мне думается, что бюджетные подержанные автомобили по каско мало кто страхует
И статистика возмещений по ОСАГО была бы иной