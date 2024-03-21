Страны с самым дешёвым и самым дорогим бензином

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В Аргентине стоимость литра «девяносто пятого» за два первых месяца 2024 года увеличилась на 27,3% — до 92,88 рубля за литр. Ростом на 17,36% (до 115,94 рубля) отметилась Турция, а в Камеруне бензин подорожал на 15% и стоит теперь эквивалент 128,62 рубля.Среди стран, которые официально публикуют данные о динамике цен на топливо, набралось всего 15 государств, где бензин подешевел. Лидером среди них стала Гренада, где цена АИ-95 опустилась на 23,5% — до 115,11 рубля.Россия с показателем роста 0,11% занимает в рейтинге 78-е место. Сейчас в нашей стране бензин этого сорта стоит в среднем 55,21 рубля за литр. Это позволило России занять 17-ю позицию в списке стран с самыми низкими ценами на топливо в абсолютном значении. Возглавили его Иран, Ливия и Венесуэла, где за литр бензина просят от 2,66 до 3,22 рубля. Самый дорогой бензин зафиксирован в Монако: здесь он стоит 213,78 рубля за литр.Летом 2022 года был опубликован рейтинг стран Европы по степени доступности бензина. Аналитики подсчитали, сколько топлива житель того или иного государства может купить на свою зарплату. Первое место занял Люксембург, последнее — Латвия, а России досталась 13-я строчка. Самый дешёвый бензин на тот момент нашли в Казахстане.