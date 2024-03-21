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Страны с самым дешёвым и самым дорогим бензином

Страны с самым дешёвым и самым дорогим бензином

Автор:
21 марта 2024 17:18
Сообщество : Автомир
Метки: АЗС   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   бензин   машина   статистика   
1156
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Цена бензина АИ-95 с начала года сильнее всего выросла в Аргентине, а в островном государстве Гренада стоимость горючего упала сильнее всего. Самое доступное топливо в рублёвом эквиваленте зафиксировано в Иране, а Россия по темпам роста цен на бензин занимает в рейтинге 78-е место.

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Метки: АЗС   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   бензин   машина   статистика   
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9  комментариев
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1k
Glassy 48 минут назад
"Возглавили его Иран, Ливия и Венесуэла, где за литр бензина просят от 2,66 до 3,22 рубля..." - и зарплата 7 рублей 45 копеек.
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6k
Харон ( Χάρων) Полминуты назад
А теперь посчитай доходы...
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29k
Matrosskin Полчаса назад
Ни на что не намекаю, так - к слову пришлось...
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7k
Горец Ю Полчаса назад
1216 литров в месяц я могу купить...
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825
Казак 38 минут назад
"Первое место занял Люксембург, последнее Латвия, а России досталась 13-я строчка. Самый дешёвый бензин на тот момент нашли в Казахстане."
Так Люксембург или Казахстан по критерию доступности в лидерах?
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1125 постов (1115 в горячем)

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