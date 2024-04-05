FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12764 поста • 856 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Новый виток санкций - Япония запретила поставки в Россию моторных масел и аккумуляторов

Новый виток санкций - Япония запретила поставки в Россию моторных масел и аккумуляторов

Автор:
05 апреля 2024 14:41
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Япония   авто   автомир   автомобили   аккумулятор   гибрид   масло   машина   ограничения   санкции   
1955
1
Власти Японии расширили санкции против России: в список товаров, запрещённых к экспорту, добавлены 164 позиции. В него попали, к примеру, масла для автомобильных двигателей и различные аккумуляторы.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Автовсячина   Япония   авто   автомир   автомобили   аккумулятор   гибрид   масло   машина   ограничения   санкции   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
558
danieldewitte Час назад
Ща ответный чапалах выхватят, начнут зизжать хором: а нас за шо?
Тьфу, смотреть тошно на этих пистаглазых куколдов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63k
Олег 4 минуты назад
закрыть им нефть, газ, металл, руду, лес и вылов рыбы и крабов. Вот и посмотрим из чего они это делают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
alex 10 минут назад
Надо запретить, утопить Японию. Хорошая страна, люди-долбььььобы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Minos 13 минут назад
Вообще пох. Уже 2 года лью в свою Мазду наше масло и никаких проблем: и дешевле и гарантия хоть есть, то не подделка. Ориг масло и ценник конский и нет гарантии что в канистр от Мазды приедет наше масло. Так что пусть его сами пьют теперь, лохи островные.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
ron 14 минут назад
лукойл не огорчился
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
perekrestok 14 минут назад
И очень хорошо! Наконец то закроют тему с электроавтомобилями! Хорошо бы еще и электросамокаты и электровелосипеды запретили! Как бы им это подсказать? Жаль правда что китайцы эту тему быстро освоят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дмитрий 23 минуты назад
Какой ужас, все пропало. Япония решила заизолировать Россию.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Сол Гудман 24 минуты назад
пистаглазые идиоты, за то на Курилы они претендуют и не понимают, почему их шлют на йух
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Slonyash 39 минут назад
Совсем себя не жалеют!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
238
Александр Вьюшков 40 минут назад
Пусть продолжают у бидона х... сосать за хиросиму с нагасакой. А Курилы мы им х... когда отдадим, нинзи ускоглазые.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Вик Тор 48 минут назад
Ну да в РФ запретили.А Казахстан,Армению и проч СНГ или КНР не запретили.
Тури и проч с радостью поставят .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Юрьевич 50 минут назад
Китайцы вам, товарищи японцы и корейцы, бесконечно благодарны! Ещё 5 лет назад они о таком и мечтать не могли!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
просто Дмитрий 51 минуту назад
ну и будут шариться голодными около Российских островов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Александр Час назад
Запретить поставки в Японию газа, нефти и нефтепродуктов. Пригрозить вторичными санкциями "шибко умным перекупам". Пусть японцы в США нефть покупают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
363
Aleksey (questov) Час назад
А где они металлы для аккумуляторов покупают?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
315
Серега Aleksey (questov) 19 минут назад
У Китайцев наверное.А те,в Африке добывают и у России покупают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
..: Атеист :.. 2 часа назад
Ой боюсь боюсь))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Максим Макашев 2 часа назад
вот уж , как говорится, НАПУГАЛИ ЕЖА ГОЛОЙ ОПОЙ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
315
Серега Максим Макашев 17 минут назад
Напугали или нет, но уже сейчас очень большой процент контрафактного масла автомобильного.Чтобы нормальное найти,надо заморочится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1175 постов (1166 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

27787



Другие посты автора
Популярное в сообществах
25 старых и разбитых автомобилей, получивших шанс на вторую жизнь
25 старых и разбитых автомобилей, получивших шанс на вторую жизнь
В Самаре обнародовали фото с гей-свадьбы сотрудника Агентства по молодежной политике
В Самаре обнародовали фото с гей-свадьбы сотрудника Агентства по молодежной политике
Набирающие популярность в сообществах
Э. Э. «Док» Смит — отец американской космооперы⁠⁠
Э. Э. «Док» Смит — отец американской космооперы⁠⁠
Будильники - винтажные и под старину
Будильники - винтажные и под старину
Похожий на курицу робот выдерживает любые издёвки человека (видео)
Похожий на курицу робот выдерживает любые издёвки человека (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 4 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#факты#в мире#Автовсячина#ДТП#авто аварии#Еда#задержание#позитив
#автомобили#Юмор#интересное#интересно#Прикол#забавно#собака#истории#Китай#продукты
#автомир#история#животные#люди#аварии#милота#полиция#подборка#подростки#СССР
Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей Корея запретила поставку в Россию батарей для электромобилей Корея запретила поставку в Россию батарей для электромобилей McLaren представила гибридный суперкар-спайдер Artura McLaren представила гибридный суперкар-спайдер Artura Infiniti представила третье поколение своего флагманского внедорожника QX80 Infiniti представила третье поколение своего флагманского внедорожника QX80 Китайский автомобиль с японским двигателем и немецкой АКПП получил название на кириллице Китайский автомобиль с японским двигателем и немецкой АКПП получил название на кириллице Владельцы электрических BMW в шоке от стоимости замены аккумулятора Владельцы электрических BMW в шоке от стоимости замены аккумулятора

На что жалуетесь?

Вернуться