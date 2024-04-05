Новый виток санкций - Япония запретила поставки в Россию моторных масел и аккумуляторов

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Власти Японии расширили санкции против России: в список товаров, запрещённых к экспорту, добавлены 164 позиции. В него попали, к примеру, масла для автомобильных двигателей и различные аккумуляторы.
Из Японии в Россию теперь запрещено поставлять литий-ионные и никель-металл-гидридные батареи. В начале марта вслед за странами Евросоюза аналогичный запрет ввела Южная Корея.
Эксперты отрасли тогда отмечали, что ограничения, введённые корейскими властями, могут негативно сказаться на развитии одного из проектов Росатома. Входящая в структуры концерна фирма «Рэнера» планирует наладить в нашей стране производство локализованных батарей, а непосредственным участником этого проекта является корейская компания Enertech. Соответственно, окажется затруднена дальнейшая локализация выпуска электрических «Москвичей» и собственного батарейного транспорта калининградского «Автотора», а также подготовка к массовому выпуску электрокара «Атом». Расширение японских санкций, вероятнее всего, наиболее заметно отразится на рынке расходных материалов и запчастей для электромобилей.
Под новые японские санкции попали также некоторые виды сырья, трубы для нефтепроводов и несколько категорий плавсредств, включая яхты и плавучие буровые платформы.
Летом прошлого года Япония запретила экспорт в РФ автомобилей с двигателями объёмом более 1,9 литра, а также электрокаров и гибридов. По состоянию на октябрь-2023 объёмы поставок машин из страны уменьшились на 47% год к году.
Эксперты отрасли тогда отмечали, что ограничения, введённые корейскими властями, могут негативно сказаться на развитии одного из проектов Росатома. Входящая в структуры концерна фирма «Рэнера» планирует наладить в нашей стране производство локализованных батарей, а непосредственным участником этого проекта является корейская компания Enertech. Соответственно, окажется затруднена дальнейшая локализация выпуска электрических «Москвичей» и собственного батарейного транспорта калининградского «Автотора», а также подготовка к массовому выпуску электрокара «Атом». Расширение японских санкций, вероятнее всего, наиболее заметно отразится на рынке расходных материалов и запчастей для электромобилей.
Под новые японские санкции попали также некоторые виды сырья, трубы для нефтепроводов и несколько категорий плавсредств, включая яхты и плавучие буровые платформы.
Летом прошлого года Япония запретила экспорт в РФ автомобилей с двигателями объёмом более 1,9 литра, а также электрокаров и гибридов. По состоянию на октябрь-2023 объёмы поставок машин из страны уменьшились на 47% год к году.
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Метки: Автовсячина Япония авто автомир автомобили аккумулятор гибрид масло машина ограничения санкции
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Тьфу, смотреть тошно на этих пистаглазых куколдов.
Тури и проч с радостью поставят .
Чего чего а автомасел то у нас точно дефицита не будет.