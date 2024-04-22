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Mazda представила флагманский кроссовер CX-80

Mazda представила флагманский кроссовер CX-80

Автор:
22 апреля 2024 14:36
Сообщество : Автомир
Метки: CX-80   Mazda   Автовсячина   Япония   авто   автомир   автомобили   кроссовер   машина   
1207
21
Mazda завершила формирование вседорожной линейки на новой платформе. Вслед за европейским CX-60, а также CX-70 и CX-90 для США представлена четвёртая модель с индексом CX-80. Она возглавит парк кроссоверов Mazda для Европы. Предложены два варианта компоновки салона, на шесть или семь мест, и две силовые установки. Продажи должны стартовать осенью этого года.
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Метки: CX-80   Mazda   Автовсячина   Япония   авто   автомир   автомобили   кроссовер   машина   
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11  комментариев
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6k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Он просто акуенин! И заметьте не каких роботов , вариаторов и двигателей 1.5
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410
deadDEVIL 12 минут назад
Дизайнер питал идеи с Х1 Е84, по всей видимости.
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20
Cliff 36 минут назад
Нам то зачем показывать. Для нас теперь это недоступно.
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3k
Pioner76 Час назад
У нас в Литве говорят: кас дауг валго ир дауг бязда, важинея тик су Мазда. Даю перевод: кто много ест и многу пердит, катается только на Мазде. Без обид.
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38
w Pioner76 58 минут назад
Клёвый язык.
Такое впечатление, что каждое слово - матерное.
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161
ГТА Форевер Pioner76 4 минуты назад
Кто много ест и много пердит..... Латыши, они такие латыши...
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38
w 2 часа назад
Ещё одна безликая тачка.
Если без шильдика - спутаешь с десятком других.
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1223 поста (1213 в горячем)

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