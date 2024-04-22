Mazda представила флагманский кроссовер CX-80

Mazda CX-80 оказалась примерно на четверть метра крупнее соплатформенной CX-60. При длине 4995 мм колёсная база кроссовера составляет 3120 мм. Новинка получила общее для всего семейства оформление передней части, но корму для неё нарисовали собственную, с характерными задними стойками, спойлером и хромированными накладками вокруг окон. Объём багажника — от 258 до 1971 литра.



Водительская часть интерьера напрямую перенесена с CX-60. У кроссовера те же передняя панель с оригинальной отделкой, центральный тоннель, руль и 12.3-дюймовый экран. Первой в продаже появится 6-местная версия с раздельными креслами на втором ряду, к которым опционально можно будет добавить консоль с боксом для мелочей и подстаканниками. Она же будет играть роль подлокотника. Сиденья второго перемещаются в продольном направлении в диапазоне 120 мм.



Самые доступные Mazda CX-80 в Европе получат мягкий гибрид на базе дизеля объёмом 3.3 литра на 254 л. с. и 550 Нм, ещё 16 л. с. и 153 Нм добавит стартёр-генератор. В итоге кроссовер ускорится до 100 км/ч за 8.4 секунды при максимальной скорости 219 км/ч. Гибридная версия гораздо бодрее: на набор 100 км/ч у неё уйдёт 6.8 секунды, но максималка — лишь 195 км/ч. В составе её силовой установки работает 2.5-литровый бензиновый мотор и электродвигатель, развивающие 327 л. с. и 500 Нм. На электротяге такой вседорожник проедет до 63 км.



В обоих случаях в трансмиссии задействованы 8-ступенчатый автомат и система полного привода с акцентом на заднюю ось, но для некоторых рынков уже обещаны упрощённые заднеприводные версии.



Помимо Европы, Mazda планирует продавать CX-80 в Японии и Австралии, и в этих странах моторную гамму может пополнить бензиновая шестёрка. В Китае же компания готовит к премьере новое семейство электромобилей с индексом EZ. На первых порах в него войдут седан и кроссовер, разработанные вместе с Changan.