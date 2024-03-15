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Глава Mercedes-Benz призвал не мешать китайцам в Европе

Глава Mercedes-Benz призвал не мешать китайцам в Европе

Автор:
15 марта 2024 13:10
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedess   Автовсячина   Германия   Европа   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   
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Глава Mercedes-Benz выступил в защиту китайских производителей электрокаров, которых в ЕС подозревают в сознательном демпинге. Ола Каллениус в интервью Financial Times заявил, что в конкуренции нет ничего, кроме плюсов, а рынок должен быть свободным и надо не повышать ввозные пошлины на электрокары, а, наоборот, снижать их.
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Метки: Mercedess   Автовсячина   Германия   Европа   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   
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8  комментариев
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8k
Alex 43 минуты назад
Интересно, сколько ему китайцы забашляли?
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521
А П 3 минуты назад
для мерседеса - Китай один из главных рынков своих авто.
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12k
Б.Касторский 38 минут назад
Правильно конечно. Любые преграды ведут к деградации собственного производства. Хотя у немцев такое не возможно, там ведь большая тройка, которая и сама конкурирует между собой.
Нельзя закрыться в своей стране и оградиться от всего. Рынок решает в конечном счете.
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95k
Херанука Паибалу 46 минут назад
С учетом колоссальной разницы стоимости ГАЗА в Европе и в Китае, стоимость электроэнергии, пластмасс и прочей производной химии отличается В РАЗЫ
У Европы нет ни одного шанса....
Китай их просто сомнет...
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