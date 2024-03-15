Глава Mercedes-Benz призвал не мешать китайцам в Европе

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По словам руководителя Mercedes-Benz, присутствие китайских марок в Европе усугубит конкуренцию, что, в свою очередь, заставит локальных производителей стать более гибкими и выводить на рынок более технологичные, доступные и продвинутые модели. Ола Каллениус отметил, что открытие рынков в конечном итоге приводит к росту благосостояния.В Еврокомиссии сейчас обсуждается вопрос о введении антидемпинговых пошлин против китайских производителей. Их подозревают в нечестной конкуренции. ЕК считает, что удерживать низкие цены на свои электрокары китайцы могут только при помощи прямых и косвенных субсидий со стороны властей КНР. Европейские же бренды, которые не в состоянии продавать машины так дёшево, постепенно теряют рынок. Расследование, инициированное властями Евросоюза, должно завершиться осенью.Слова руководителя Mercedes-Benz при этом могут объясняться бизнес-интересами. Известно, что китайский рынок для премиального бренда является одним из ключевых: здесь продаётся порядка трети всех «мерседесов». Кроме того, фирма располагает совместным предприятием с BYD. Тем самым Ола Каллениус мог преследовать собственную цель — выступить против повышения пошлин на ввоз китайских электромобилей, для того чтобы в КНР не поступили аналогичным образом и не увеличили тарифы на продукцию зарубежных производителей. Аналогичную позицию ранее занимали и топ-менеджеры BMW.