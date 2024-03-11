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В Южной Африке нашли ангар, забитый раритетными мерседесами

В Южной Африке нашли ангар, забитый раритетными мерседесами

Автор:
11 марта 2024 17:33
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedess   Автовсячина   Аукцион   ЮАР   авто   автомир   автомобили   коллекция   машина   находка   
1551
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В ЮАР обнаружили ангар, в котором пылятся более двухсот раритетных машин. Это остатки коллекции местного жителя Луи Кутцера, основную часть которой его наследники уже распродали. Аналогичная судьба ждёт и автомобили, найденные сейчас.
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Метки: Mercedess   Автовсячина   Аукцион   ЮАР   авто   автомир   автомобили   коллекция   машина   находка   
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3  комментария
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6k
Hugo_RnD 2 часа назад
а форд и кадиллак как относятся к ангару "забитому мерседесами?"
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39k
АнтонПолднев 47 минут назад
Всё это не сильно напоминает коллекцию. Скупка хлама. Вот это подходящее название.
Коллекции выглядят примерно так:
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