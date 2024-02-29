Ладу Весту подружили с китайским вариатором

Уточняется, что для установки вариатора были модернизированы топливная и тормозная системы, появилась новая опора силового агрегата.



Вариаторы WLY известны автолюбителям по линейке моделей Chery. Имевшие дело с ними механики советуют не перегревать коробку и избегать резких разгонов. Тем не менее агрегат считается надёжным, и при соблюдении заводских рекомендаций по замене масла его ресурс составит 200–250 тыс. км пробега.



Вариатор будет ставиться на все автомобили семейства Vesta: седан, универсал и модификации с приставкой Cross. Детальную информацию о сроках продаж и ценах на различные комплектации двухпедальных Vesta в АВТОВАЗе обещали сообщить позже.