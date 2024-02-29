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Ладу Весту подружили с китайским вариатором

Ладу Весту подружили с китайским вариатором

Автор:
29 февраля 2024 15:54
Сообщество : Автомир
Метки: Vesta   АКПП   Автовсячина   Китай   Лада   авто   автомир   автомобили   машина   
1858
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Китайский вариатор WLY CVT18 с его предельно допустимыми 180 Нм крутящего момента успешно «поженили» с модернизированным мотором 1.8 EVO, выдающим 122 л. с. Агрегаты прошли полный цикл лабораторных и дорожных испытаний, а на конвейере завода в Тольятти уже выпустили пилотную партию машин.

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Метки: Vesta   АКПП   Автовсячина   Китай   Лада   авто   автомир   автомобили   машина   
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18  комментариев
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25k
SolomonA Час назад
Я все еще в шоке от современных реалий автопрома. Причем - не только от отечественного, но и вполне себе "западного". Когда производитель с гордостью заявляет о ресурсе одного из основных агрегатов в 200-250 тысяч километров - это что за хрень? Ну был бы ресурс 400-500 тысяч - это еще нормально. А здесь? Ведь это означает, что к 200 тысячам коробка у тебя скорее всего сломается. И ремонтировать ее никто не возьмется - ресурс выработан! То есть 8-10 лет - и машина на свалку!
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189
lange 18 минут назад
Не хотел бы себе авто с вариатором, равно как и с роботом. Хорошо, тут хоть мотор атмо, а то если бы ещё и турбо, да 3 цилиндра...
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10k
SuperTroll 22 минуты назад
Ну блин господа..старый марк 1998 года с пробегом в 460 к. В АКПП никто не лазил дай бох ATF меняли пару раз...А тут вариаторы ну сотку выходят и карачун
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315
ivandike 44 минуты назад
Цена? Какая будет цена? Китайцы руки потирают
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686
Дмитрий Базурин 44 минуты назад
И с этой АКПП Веста будет стоить 3 ляма!
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1k
олег 50 минут назад
у одного из лучших cvt tr580 заводская гарантия 10 лет или 150 к пробега.
но это топ cvt .
ваз тоже гарантию даст на такой срок .
хе-хе.
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4k
ProstoBoBka 55 минут назад
вариатор WLY CVT18 ставится на черри и другие марки авто группые черри... проблемный вариатор! Поломки начинаются на пробегах от 30 000!
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20k
Robin Hood Час назад
Лада Веста ... Лада Веста ... чья ты, мать твою, невеста!?
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19k
Михаил Гривин Час назад
Не так страшен вариатор, как его малюют, сейчас они гораздо надежнее, чем раньше. НО! Если сказано - 250к пробега, значит больше он не проживёт. Что б дальше бегал надо будет цепь и ролики менять. Проще весь вариатор в сборе купить. Но, в принципе, 200к пробега для среднестатистического водилы - это 10-15 лет езды на работу в черте города. Хватит за глаза.
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5k
fkamash Час назад
Мотор хороший, хоть и старый как кости мамонта, а вот о вариаторе нифига не известно. Известно только что как на всё китайское - запчастей на него днем с огнем не найдешь в случае чего. Но если 100-150 тыс пробежит, то и норм. Больше мне и не надо.
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13k
Григорий Бабкин Час назад
Стесняюсь спросить: двухпедальная Веста, это одноместная, а для двоих - четырёхпедальная? Тандем?
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5k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
В жопу себе засуньте свой вариатор .
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