Ладу Весту подружили с китайским вариатором

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Китайский вариатор WLY CVT18 с его предельно допустимыми 180 Нм крутящего момента успешно «поженили» с модернизированным мотором 1.8 EVO, выдающим 122 л. с. Агрегаты прошли полный цикл лабораторных и дорожных испытаний, а на конвейере завода в Тольятти уже выпустили пилотную партию машин.
Уточняется, что для установки вариатора были модернизированы топливная и тормозная системы, появилась новая опора силового агрегата.
Вариаторы WLY известны автолюбителям по линейке моделей Chery. Имевшие дело с ними механики советуют не перегревать коробку и избегать резких разгонов. Тем не менее агрегат считается надёжным, и при соблюдении заводских рекомендаций по замене масла его ресурс составит 200–250 тыс. км пробега.
Вариатор будет ставиться на все автомобили семейства Vesta: седан, универсал и модификации с приставкой Cross. Детальную информацию о сроках продаж и ценах на различные комплектации двухпедальных Vesta в АВТОВАЗе обещали сообщить позже.
Вариаторы WLY известны автолюбителям по линейке моделей Chery. Имевшие дело с ними механики советуют не перегревать коробку и избегать резких разгонов. Тем не менее агрегат считается надёжным, и при соблюдении заводских рекомендаций по замене масла его ресурс составит 200–250 тыс. км пробега.
Вариатор будет ставиться на все автомобили семейства Vesta: седан, универсал и модификации с приставкой Cross. Детальную информацию о сроках продаж и ценах на различные комплектации двухпедальных Vesta в АВТОВАЗе обещали сообщить позже.
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Метки: Vesta АКПП Автовсячина Китай Лада авто автомир автомобили машина
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но это топ cvt .
ваз тоже гарантию даст на такой срок .
хе-хе.