Rivian представил новый электромобиль R3, дизайн которой очень напоминает Ниву

Технических подробностей немного. Оба вседорожника предложат в одно-, двух- и трёхмоторных вариантах с запасом хода не менее 483 км. Известно, что R3 построен на той же платформе, что и R2, но его колёсная база короче на 5 дюймов, то есть около 2800 мм.



В компании планируют выпуск не только обычного R3, но и оспортивленной версии с приставкой X в названии, тремя электродвигателями, увеличенным дорожным просветом и набором сотни менее чем за 3 секунды.



Между тем очертания R3 в профиль натолкнули на аналогии с разработанной полвека назад советской «Нивой» ВАЗ-2121 — ровная капотная линия, короткий пассажирский отсек с наклонной багажной дверью, глубокие вырезы колёсных арок. Поклонники известной далеко за пределами родины Lada Niva высказали пожелания, чтобы наследник модели оказался бы скроен приблизительно в том же духе, и необязательно с электрической силовой установкой.