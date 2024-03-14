Rivian представил новый электромобиль R3, дизайн которой очень напоминает Ниву

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Cтартап Rivian анонсировал расширение производственной линейки за счёт двух новых моделей: среднеразмерного батарейного кроссовера R2 и компактного паркетника R3. Ждать в продаже эти модели скоро не стоит: поставки R2 ценой от 45 000 долларов стартуют в первой половине 2026 года, более доступный R3 появится на дорогах и того позже. Тем не менее в дизайне машин различных эпох - RIvian и Нивы действительно можно усмотреть нечто общее.
Технических подробностей немного. Оба вседорожника предложат в одно-, двух- и трёхмоторных вариантах с запасом хода не менее 483 км. Известно, что R3 построен на той же платформе, что и R2, но его колёсная база короче на 5 дюймов, то есть около 2800 мм.
В компании планируют выпуск не только обычного R3, но и оспортивленной версии с приставкой X в названии, тремя электродвигателями, увеличенным дорожным просветом и набором сотни менее чем за 3 секунды.
Между тем очертания R3 в профиль натолкнули на аналогии с разработанной полвека назад советской «Нивой» ВАЗ-2121 — ровная капотная линия, короткий пассажирский отсек с наклонной багажной дверью, глубокие вырезы колёсных арок. Поклонники известной далеко за пределами родины Lada Niva высказали пожелания, чтобы наследник модели оказался бы скроен приблизительно в том же духе, и необязательно с электрической силовой установкой.
В компании планируют выпуск не только обычного R3, но и оспортивленной версии с приставкой X в названии, тремя электродвигателями, увеличенным дорожным просветом и набором сотни менее чем за 3 секунды.
Между тем очертания R3 в профиль натолкнули на аналогии с разработанной полвека назад советской «Нивой» ВАЗ-2121 — ровная капотная линия, короткий пассажирский отсек с наклонной багажной дверью, глубокие вырезы колёсных арок. Поклонники известной далеко за пределами родины Lada Niva высказали пожелания, чтобы наследник модели оказался бы скроен приблизительно в том же духе, и необязательно с электрической силовой установкой.
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Объясните, в какой момент китайцы научились делать всё? Пусть не всегда качественно, но вот абсолютно всё! Ещё не так давно старик Мао сидел в приёмной Сталина, прося помощи. Наши эксперты помогали с заводами и армией... и вот летит время, пролетает мимо "мейд ин Чайна" = г-но. А сейчас?
Последовательность: ничего своего- производство г-на, конец 80-х и 90-е прошли под знаком "Made in China" как отсутствие качества- нынешнее время, когда китайцы производят всё и захватывают не только российский рынок, но и мировой, хотя и в меньшей степени.