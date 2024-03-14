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Rivian представил новый электромобиль R3, дизайн которой очень напоминает Ниву

Rivian представил новый электромобиль R3, дизайн которой очень напоминает Ниву

Автор:
14 марта 2024 13:46
Сообщество : Автомир
Метки: Rivian   Автовсячина   Нива   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
967
12
Cтартап Rivian анонсировал расширение производственной линейки за счёт двух новых моделей: среднеразмерного батарейного кроссовера R2 и компактного паркетника R3. Ждать в продаже эти модели скоро не стоит: поставки R2 ценой от 45 000 долларов стартуют в первой половине 2026 года, более доступный R3 появится на дорогах и того позже. Тем не менее в дизайне машин различных эпох - RIvian и Нивы действительно можно усмотреть нечто общее.
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Метки: Rivian   Автовсячина   Нива   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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9  комментариев
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15k
Андрей Донченко Час назад
По-моему, больше напоминает VW Country.
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3
4nt 10 минут назад
Все автомобили напоминают друг-друга, подтянуть за уши можно что угодно.
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71
ГТА Форевер Полчаса назад
Если бы такое былоб нивой, яб ниву купил
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21
PPP... 48 минут назад
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1k
Шершень 54 минуты назад
Если-бы Нива показала нечто подобное, то стоимость превысила бы Боинг и станцию Мир вместе взятые.
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12k
Б.Касторский Час назад
Что-то Ниву ни разу не напоминает.
Объясните, в какой момент китайцы научились делать всё? Пусть не всегда качественно, но вот абсолютно всё! Ещё не так давно старик Мао сидел в приёмной Сталина, прося помощи. Наши эксперты помогали с заводами и армией... и вот летит время, пролетает мимо "мейд ин Чайна" = г-но. А сейчас?
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1k
дмитрий викторович Час назад
Больше 3-ий гольф напоминает.
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Добрый Бабайка

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