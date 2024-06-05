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На ПМЭФ показали концепт электромобиля E-Niva

На ПМЭФ показали концепт электромобиля E-Niva

Автор:
05 июня 2024 15:56
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Нива   Россия   авто   автомир   автомобили   концепт   машина   электромобиль   
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АвтоВАЗ презентовал прототип электрической версии внедорожника Lada Niva Travel E-Niva на Петербургском международном экономическом форуме. Электрический внедорожник можно заряжать от обычной розетки - на эту процедуру придется закладывать около 12 часов.

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Метки: Автовсячина   Нива   Россия   авто   автомир   автомобили   концепт   машина   электромобиль   
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Добрый Бабайка
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