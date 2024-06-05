На ПМЭФ показали концепт электромобиля E-Niva

Пока это только концептуальный макет на базе Niva Travel. Ему достался электромотор номинальной мощностью 60 кВт, максимальной — 120 кВт. Полностью заряженный электрокар проедет около 175 километров. Емкость батареи — 34 кВт. Как пояснили разработчики, E-Niva получает два литий-никелевых аккумулятора. Их разместили в багажнике и под задним диваном.



Электрическая «Нива» будет иметь кожаный салон с оригинальной отделкой, новый бампер, а также другие блок-фары LED. На зарядку от бытовой розетки уйдет 12 часов, от трехфазной — 5,5 часа. О ценах на батарейную новинку информации пока нет.