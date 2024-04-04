517 моделей автомобилей подпадают под налог на роскошь

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Минпромторг опубликовал новый вариант списка автомобилей со средней ценой более 10 миллионов рублей. По сравнению с прошлогодней редакцией он увеличился на 68 пунктов. Владельцам этих машин придётся заплатить так называемый «налог на роскошь» — транспортный налог по повышенной ставке. В списке появилось, к примеру, несколько премиальных моделей из Китая.
Список разделён на две большие группы. К первой относятся автомобили стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей в возрасте не старше 10 лет, во вторую включены более статусные модели ценой от 15 миллионов рублей, но при этом они могут быть более пожилыми — до 20 лет с момента производства.
На все автомобили в списке при рачёте транспортного налога будет распространяться повышающий коэффициент 3, но лишь в течение определённого периода, также указанного в перечне.
Если в 2023 году в список входило 449 автомобилей, то сейчас — уже 517. Перечень пополнился, к примеру, премиальными китайскими внедорожниками M-Hero и BYD Yangwang U8, электрокарами Lotus, а также моделями марок Hongqi, Voyah, Zeekr, Lixiang и HiPhi. Имеются в нём и автомобили бренда Aurus — внедорожник Komendant и седан Senat в нескольких модификациях.
В 2023 году ФНС пересмотрела правила расчёта налога на роскошь, подняв ценовой лимит с прежних 3 миллионов до 10 миллионов рублей. Благодаря этому из списка исчезли официально считавшиеся роскошными, но на деле ими не являвшиеся автомобили наподобие Skoda Kodiaq и Subaru Forester. Однако в нынешнем перечне по-прежнему присутствуют модели, с трудом соответствующие премиальному статусу — к примеру, Chevrolet Tahoe и Jeep Grand Cherokee.
На все автомобили в списке при рачёте транспортного налога будет распространяться повышающий коэффициент 3, но лишь в течение определённого периода, также указанного в перечне.
Если в 2023 году в список входило 449 автомобилей, то сейчас — уже 517. Перечень пополнился, к примеру, премиальными китайскими внедорожниками M-Hero и BYD Yangwang U8, электрокарами Lotus, а также моделями марок Hongqi, Voyah, Zeekr, Lixiang и HiPhi. Имеются в нём и автомобили бренда Aurus — внедорожник Komendant и седан Senat в нескольких модификациях.
В 2023 году ФНС пересмотрела правила расчёта налога на роскошь, подняв ценовой лимит с прежних 3 миллионов до 10 миллионов рублей. Благодаря этому из списка исчезли официально считавшиеся роскошными, но на деле ими не являвшиеся автомобили наподобие Skoda Kodiaq и Subaru Forester. Однако в нынешнем перечне по-прежнему присутствуют модели, с трудом соответствующие премиальному статусу — к примеру, Chevrolet Tahoe и Jeep Grand Cherokee.
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Нет, я конечно не покупаю "роскошь" и сам роскошно не живу. Но и радоваться, что кого-то разденут больше чем меня не намерен. Если человек честно заработал, он уже вложил больше, чем иные. А так давить. Франция не пример? Депардье к нам бежал в своё время.