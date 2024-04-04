FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12756 постов • 856 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
517 моделей автомобилей подпадают под налог на роскошь

517 моделей автомобилей подпадают под налог на роскошь

Автор:
04 апреля 2024 14:05
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   закон   машина   налог   роскошь   электромобиль   
2936
1
Минпромторг опубликовал новый вариант списка автомобилей со средней ценой более 10 миллионов рублей. По сравнению с прошлогодней редакцией он увеличился на 68 пунктов. Владельцам этих машин придётся заплатить так называемый «налог на роскошь» — транспортный налог по повышенной ставке. В списке появилось, к примеру, несколько премиальных моделей из Китая.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   закон   машина   налог   роскошь   электромобиль   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Б.Касторский 2 часа назад
Что хотите говорите, но я не понимаю налога на роскошь. К чему? Человек заработал - заплатил налог. Потратил - заплатил налог. Раз обеспечен, то скорее всего трудоустроил людей - заплатил налог. И тут гениальная мысль! Стоп! Недостаточно разули! Давайте теперь ещё обдерем.
Нет, я конечно не покупаю "роскошь" и сам роскошно не живу. Но и радоваться, что кого-то разденут больше чем меня не намерен. Если человек честно заработал, он уже вложил больше, чем иные. А так давить. Франция не пример? Депардье к нам бежал в своё время.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
5k
Serj81 14 минут назад
Дожили бл... я думал роскошные тачки это типа Ролс, Бентли, Майбахи, Феррари всякие. Сейчас под это попадают обычные середнячковые модели
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Александр 37 минут назад
С Lixiang всё напутали. В список добавили несуществующую модель "4WD Max", при чём указав это как "электромобиль". Можно было подумать за Li9 Max, но это гибрид. У этого производителя всего 1 электромобиль - Lixiang Mega. Его название не содержит в себе слово "Max", так что хз.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1171 пост (1160 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

27667



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Девяностые. Россия. Судьбы: атмосфера непростого времени в авторских снимках
Девяностые. Россия. Судьбы: атмосфера непростого времени в авторских снимках
Супруги дрейфовали в океане 117 дней. Вот на что им пришлось пойти, чтобы выжить
Супруги дрейфовали в океане 117 дней. Вот на что им пришлось пойти, чтобы выжить
Набирающие популярность в сообществах
Часы с лазером вместо стрелок
Часы с лазером вместо стрелок
В Москве объявлено штормовое предупреждение⁠⁠
В Москве объявлено штормовое предупреждение⁠⁠
Xiaomi показала как просиходит сборка автомобилей SU7 (видео)
Xiaomi показала как просиходит сборка автомобилей SU7 (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 3 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#животные#факты#Прикол#интересное#задержание#интересно#Разное#полиция
#автомобили#Юмор#в мире#история#аварии#Автовсячина#Китай#СССР#подборка#позитив
#автомир#забавно#люди#ДТП#авто аварии#собака#милота#США#кот#шоу бизнес
Xiaomi показала как просиходит сборка автомобилей SU7 (видео) Xiaomi показала как просиходит сборка автомобилей SU7 (видео) Электрокар Xiaomi SU7 протестировали и сравнили с конкурентами от Zeekr, BYD, Tesla, Nio Электрокар Xiaomi SU7 протестировали и сравнили с конкурентами от Zeekr, BYD, Tesla, Nio Старую и редкую модель Smart продают по цене новой BMW 5 Старую и редкую модель Smart продают по цене новой BMW 5 Porsche 911 Carrera RS 1972 года почти без пробега оценили в 1 000 000 долларов Porsche 911 Carrera RS 1972 года почти без пробега оценили в 1 000 000 долларов Panoz уйдёт с молотка Panoz уйдёт с молотка Краш-тесты будут видны насквозь. К делу подключили рентгеновский аппарат Краш-тесты будут видны насквозь. К делу подключили рентгеновский аппарат

На что жалуетесь?

Вернуться