Электромобиль Zeekr 001 установил рекорд по скорости зарядки

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Zeekr объявил об установлении рекорда по скорости пополнения энергозапаса аккумулятора на электрокаре. При помощи фирменной сверхмощной зарядной станции Zeekr V3 батарею Zeekr 001 удалось перезарядить с 10 до 80% всего за 11 минут и 28 секунд. Однако в реальной жизни заряжать батареи с такой скоростью смогут не все владельцы электрокара.
Zeekr 001 с 95-киловаттным аккумулятором CATL подключили к станции, способной выдавать 600-киловаттный ток заряда. Пополнить энергозапас с 10 до 80 % на лифтбеке удалось всего за 11 минут и 28 секунд, при этом запас хода, согласно данным бортовой системы, увеличился на 473 километра. Электричества на 264 километра пробега аккумулятор набрал за 5 минут. Пиковая мощность зарядки достигла 546.4 кВт.
Заряжали электрокар при температуре воздуха 26 градусов. Однако в Zeekr напомнили, что на обновлённом лифтбеке аккумулятор сопровождается системой терморегуляции, и даже при минус 10 градусов на подзарядку до 80 % уйдёт не более получаса.
Zeekr сейчас располагает в Китае 900 зарядными станциями, на которых 2483 точки могут выдавать ток заряда 360 кВт и выше. В планах компании — увеличение парка ещё на тысячу станций.
Продажи обновлённого Zeekr 001 запустили в конце зимы. Электрокар получил новые, более мощные силовые установки и усовершенствованные аккумуляторы, однако одной из самых важных доработок стал перевод пятидверки на 800-вольтовую архитектуру вместо прежней 400-вольтовой. Эта модернизация по большому счёту и обеспечила возможность установления рекорда.
Заряжали электрокар при температуре воздуха 26 градусов. Однако в Zeekr напомнили, что на обновлённом лифтбеке аккумулятор сопровождается системой терморегуляции, и даже при минус 10 градусов на подзарядку до 80 % уйдёт не более получаса.
Zeekr сейчас располагает в Китае 900 зарядными станциями, на которых 2483 точки могут выдавать ток заряда 360 кВт и выше. В планах компании — увеличение парка ещё на тысячу станций.
Продажи обновлённого Zeekr 001 запустили в конце зимы. Электрокар получил новые, более мощные силовые установки и усовершенствованные аккумуляторы, однако одной из самых важных доработок стал перевод пятидверки на 800-вольтовую архитектуру вместо прежней 400-вольтовой. Эта модернизация по большому счёту и обеспечила возможность установления рекорда.
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