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Электромобиль Zeekr 001 установил рекорд по скорости зарядки

Электромобиль Zeekr 001 установил рекорд по скорости зарядки

Автор:
03 апреля 2024 16:04
Сообщество : Автомир
Метки: Zeekr 001   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   рекорд   электромобиль   
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Zeekr объявил об установлении рекорда по скорости пополнения энергозапаса аккумулятора на электрокаре. При помощи фирменной сверхмощной зарядной станции Zeekr V3 батарею Zeekr 001 удалось перезарядить с 10 до 80% всего за 11 минут и 28 секунд. Однако в реальной жизни заряжать батареи с такой скоростью смогут не все владельцы электрокара.
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Метки: Zeekr 001   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   рекорд   электромобиль   
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1  комментарий
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Antique computer 55 минут назад
На любой заправке обычного авто с ДВС надо пару минут.
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1166 постов (1156 в горячем)

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