Китайцы наводнили электромобилями и гибридами Бразилию, а в ответ получили заградительные пошлины

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Агрессивные продажи набравшего мощь китайского автопрома пугают не только АвтоВАЗ, Европу и США. В Бразилии сейчас наблюдается схожая картина: импорт произведённых в КНР легковых авто в I квартале 2024 года возрос на 450% по сравнению с показателем 2023-го.
Автомобили китайских марок составили 40 % от всех ввезённых в Бразилию машин, причём большинство из них являются либо гибридами, либо чистыми электромобилями. Так, из 36 090 проданных в стране гибридных моделей за I квартал 2024 года 14 939 были поставлены BYD, 5735 — Great Wall и 5049 — Toyota.
С целью защиты интересов домашних автопроизводителей правительство Бразилии ставит заградительные пошлины. Если ранее электромобили были освобождены от налогов на импорт, то с января на них уже распространяется сбор в размере 10 % от стоимости. В июле 2024-го этот показатель вырастет до 18 % и достигнет 35 % в июле 2026 года. То же самое касается и гибридов: повышение ставок на 15 % с января, на 25 и 35 % в обозначенные выше сроки.
Учитывая это, в BYD быстрыми темпами возводят в Бразилии промышленный комплекс, который собираются сдать под ключ к концу 2024 года. Завод сможет выпускать 150 000 экологически чистых машин в год, включая бюджетный хетч Dolphin, паркетники Song Plus и Yuan Plus.
С целью защиты интересов домашних автопроизводителей правительство Бразилии ставит заградительные пошлины. Если ранее электромобили были освобождены от налогов на импорт, то с января на них уже распространяется сбор в размере 10 % от стоимости. В июле 2024-го этот показатель вырастет до 18 % и достигнет 35 % в июле 2026 года. То же самое касается и гибридов: повышение ставок на 15 % с января, на 25 и 35 % в обозначенные выше сроки.
Учитывая это, в BYD быстрыми темпами возводят в Бразилии промышленный комплекс, который собираются сдать под ключ к концу 2024 года. Завод сможет выпускать 150 000 экологически чистых машин в год, включая бюджетный хетч Dolphin, паркетники Song Plus и Yuan Plus.
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Метки: Автовсячина Бразилия Китай авто автомир автомобили закон машина пошлина санкции электромобиль
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