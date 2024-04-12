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Китайцы наводнили электромобилями и гибридами Бразилию, а в ответ получили заградительные пошлины

Китайцы наводнили электромобилями и гибридами Бразилию, а в ответ получили заградительные пошлины

Автор:
12 апреля 2024 11:36
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Бразилия   Китай   авто   автомир   автомобили   закон   машина   пошлина   санкции   электромобиль   
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Агрессивные продажи набравшего мощь китайского автопрома пугают не только АвтоВАЗ, Европу и США. В Бразилии сейчас наблюдается схожая картина: импорт произведённых в КНР легковых авто в I квартале 2024 года возрос на 450% по сравнению с показателем 2023-го.

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Метки: Автовсячина   Бразилия   Китай   авто   автомир   автомобили   закон   машина   пошлина   санкции   электромобиль   
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8  комментариев
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10k
vasilykopkov Час назад
С инженерной точки зрения электромобиль устроен гораздо проще, чем машина с ДВС.
И в производстве - дешевле.
Но вот почему они стоят дороже авто с ДВС - страшная тайна :)...
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8k
Николай 37 минут назад
Ну посмотрим что там заградительными и санкционными мерами изменят... история показывает что ничего...
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3k
Жирный бот 2 часа назад
Ну в Бразилии есть что защищать пошлинами)
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
Китайцы хитрые. Ощущение, что они оседлали всю эту "зеленую волну". Подавляющее большинство солнечных панелей производится в Китае. Аккумуляторы? Опять Китай. Электромобили? Не вопрос! Так скоро весь мир впадёт в зависимость от Китая. А экономический контроль самый надёжный.
Мирная, но жёсткая, экспансия.
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Добрый Бабайка
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