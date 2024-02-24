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Водитель трамвая помогал легковушке выбраться с путей, но быстро об этом пожалел

Водитель трамвая помогал легковушке выбраться с путей, но быстро об этом пожалел

Автор:
24 февраля 2024 10:12
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   авто   застрял   на трамвайных рельсах   помощь   трамвай   
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Нынешней зимой автомобили, застревающие на трамвайных рельсах, стали настоящей напастью. Из-за обилия осадков легковушки регулярно вязнут в снегу и не могут выбраться самостоятельно, блокируя движение вагонов. Чаще всего незадачливых водителей выручают пассажиры трамваев, выталкивая застрявшие авто.

Но иногда автомобилистам приходится расплачиваться за свое безрассудство. Так, на улице Колмогорова произошел курьезный случай. Водитель легковушки Renault Megane поехал по трамвайной линии и застрял в рыхлом снегу. Рядом была нормальная дорога, но воспользоваться ей автомобилист не смог из-за того, проезд перегородила фура (тягач или не мог заехать на подъем, или сломался).


На помощь застрявшему Renault подоспел трамвай. Седан прицепили тросом за вагон, и тот начал движение назад, вытягивая автомобиль. Всё могло закончиться благополучно, но водитель автомобиля зазевался и не заметил, что трамвай затормозил.


В итоге Renault на приличной скорости въехал задом прямо в трамвайную сцепку (в народе ее называют «колбасой»). Очевидно, что бамперу автомобиля при этом не поздоровилось.

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Метки: Видео   авто   застрял   на трамвайных рельсах   помощь   трамвай   
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28  комментариев
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6k
Lexx 10 часов назад
Надо было изначально и толкать трамваем.
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2k
Bilulik 3 часа назад
Говорю как бывший водитель трамвая. Тут всё просто. На обособленный трамвайный путь зимой выезжают либо внедорожники, либо дураки на пузотёрках. А как говорится, дай дураку стеклянный причандал, он и причандал сломает и руки порежет. Видео эту теорию только подтверждает. Этот горе-водитель даже рулём в нужном направлении крутить не научился. Таким помогать не стоит, а свои высокие чувства взаимопомощи нужно подавить волевым усилием. Понимаю, что это сложно, но ... смотрите видео.
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352
Рома Bilulik 2 часа назад
Отсюда , мораль : ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным !
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193
npocto__Makc 4 часа назад
Вот так дуракам помогать..
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7k
alex 5 часов назад
мудаг мудага
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26k
Slawa49 5 часов назад
и чего! давайте всяку херню теперь постить!
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24k
Валерий 5 часов назад
трамвай - зверь машина!
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2k
Duke_kir 5 часов назад
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395
Пчёл 7 часов назад
Как же задрали эти поганые минусаторы! Вы хоть аргументируйте, за что минус ставите, умники! Я про тех, кто меня заминусил.
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938
AlexWoyz 7 часов назад
дятел не мог поступить иначе.
сначала заехал в "жопу" снежную на своём корыте, а потом уже жопой въехал в своего спасителя.
ну, не дано некоторым нормально водить..
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606
Zmey8838 8 часов назад
Масса у трамвая как у танка Т-34
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395
Пчёл 9 часов назад
И что?! Автор, ты в курсе, какой толстый металл кузова трамвая? Я не удивлюсь, что даже фары не разбились. Я работал в ТТУ много лет и столько всякого повидал... Во-первых, из многих аварий троллейбусы выходили "победителями" настолько, что часто, даже краска не сдиралась, а во-вторых, у трамвая, повторюсь, металл ещё толще. Да и удар на видео, видно прекрасно, совсем лёгкий. Другое дело, что у нас, например, руководство было просто бешеным, и за такое уволило бы водителя с лишением премий всех.
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391
Николаев Борис Пчёл 4 часа назад
А тыкните меня носом в мои оскорбления, за которые я должен извиниться?
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391
Николаев Борис Сергей 4 часа назад
Ну, если углубляться в ПДД, то реновод изначально не прав, т. к. выезд на эти трамвайные пути запрещён. Ибо они отделены от попутной проезжей части сугробом.
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1k
Сергей 9 часов назад
"Чаще всего незадачливых водителей выручают пассажиры трамваев"
это не "незадачливые" водители,
это просто ДЛБ
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36k
Опаньки 10 часов назад
не просто ГАИшникам будет протокол составить ))
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