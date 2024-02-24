Водитель трамвая помогал легковушке выбраться с путей, но быстро об этом пожалел

Нынешней зимой автомобили, застревающие на трамвайных рельсах, стали настоящей напастью. Из-за обилия осадков легковушки регулярно вязнут в снегу и не могут выбраться самостоятельно, блокируя движение вагонов. Чаще всего незадачливых водителей выручают пассажиры трамваев, выталкивая застрявшие авто.
Но иногда автомобилистам приходится расплачиваться за свое безрассудство. Так, на улице Колмогорова произошел курьезный случай. Водитель легковушки Renault Megane поехал по трамвайной линии и застрял в рыхлом снегу. Рядом была нормальная дорога, но воспользоваться ей автомобилист не смог из-за того, проезд перегородила фура (тягач или не мог заехать на подъем, или сломался).
На помощь застрявшему Renault подоспел трамвай. Седан прицепили тросом за вагон, и тот начал движение назад, вытягивая автомобиль. Всё могло закончиться благополучно, но водитель автомобиля зазевался и не заметил, что трамвай затормозил.
В итоге Renault на приличной скорости въехал задом прямо в трамвайную сцепку (в народе ее называют «колбасой»). Очевидно, что бамперу автомобиля при этом не поздоровилось.
Источник:
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сначала заехал в "жопу" снежную на своём корыте, а потом уже жопой въехал в своего спасителя.
ну, не дано некоторым нормально водить..
это не "незадачливые" водители,
это просто ДЛБ