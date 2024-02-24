Водитель трамвая помогал легковушке выбраться с путей, но быстро об этом пожалел

Но иногда автомобилистам приходится расплачиваться за свое безрассудство. Так, на улице Колмогорова произошел курьезный случай. Водитель легковушки Renault Megane поехал по трамвайной линии и застрял в рыхлом снегу. Рядом была нормальная дорога, но воспользоваться ей автомобилист не смог из-за того, проезд перегородила фура (тягач или не мог заехать на подъем, или сломался).

На помощь застрявшему Renault подоспел трамвай. Седан прицепили тросом за вагон, и тот начал движение назад, вытягивая автомобиль. Всё могло закончиться благополучно, но водитель автомобиля зазевался и не заметил, что трамвай затормозил.

В итоге Renault на приличной скорости въехал задом прямо в трамвайную сцепку (в народе ее называют «колбасой»). Очевидно, что бамперу автомобиля при этом не поздоровилось.