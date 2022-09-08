«Он же мог остановиться»: ДТП с участием трамвая в Томске

Водитель Mitsubishi пишет: "Всем умникам которые пишут оскорбления и прочее, трамвай во время моего маневра был далеко, чтобы завершить манёвр, хватило бы пол секунды нажатия на газ. Действительно машина заглохла, водитель трамвая мог избежать ДТП, когда машина заглохла, я смотрел влево на водителя, показывая жестами, что не могу ехать.



Но он не собирался тормозить, весь его тормозной путь, который составил 13 метров, был с момента столкновения на перекрестке с пер. Ангарского до Щедрина 25. Видео с матом."