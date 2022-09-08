«Он же мог остановиться»: ДТП с участием трамвая в Томске

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На улице Салтыкова-Щедрина в городе Томске водитель старенького Mitsubishi Galant заглох на трамвайных путях.
Водитель Mitsubishi пишет: "Всем умникам которые пишут оскорбления и прочее, трамвай во время моего маневра был далеко, чтобы завершить манёвр, хватило бы пол секунды нажатия на газ. Действительно машина заглохла, водитель трамвая мог избежать ДТП, когда машина заглохла, я смотрел влево на водителя, показывая жестами, что не могу ехать.
Но он не собирался тормозить, весь его тормозной путь, который составил 13 метров, был с момента столкновения на перекрестке с пер. Ангарского до Щедрина 25. Видео с матом."
Но он не собирался тормозить, весь его тормозной путь, который составил 13 метров, был с момента столкновения на перекрестке с пер. Ангарского до Щедрина 25. Видео с матом."
Присутствует ненормативная лексика!
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Успел бы затормозить вагоновожатый?
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Метки: Mitsubishi аварии авто авто аварии видео дтп не уступил трамвай
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Тормозной путь трамвайного вагона в снаряженном состоянии (без нагрузки) на горизонтальном участке трамвайного пути с сухими и чистыми рельсами на скорости начала торможения 40 км/ч при однократном воздействии на орган управления тормозной системой должен быть: при экстренном торможении не более 21 м; при служебном торможении не более 45 м.
P.S. При экстренном торможении хрень на картинке прилипает к рельсам, а люди в салоне - к лобовому стеклу. И думаю вагоновожатый тормозил не экстренно, т.к. ради дибила на рельсах рисковать здоровьем пассажиров никто не намерен
Масса трамвая - 22 тонны. Даже с учётом, что он тормозит не колёсами, а магнитной планкой, остановиться было нереально. Ну и экстренное торможение - это толпа пассажиров, полетевшая вперёд с последующим ударом об спинки сидений/поручни/пол.
P.S. Водителю Митсубиши: смотреть налево нужно до манёвра, а не во время. Или в частном секторе Томска трамваи ходят раз в 1.5 минуты, как метро?
заглох, и без запаса по времени для водителя трамвая решил что перед ним должны встать как вкопанные?
-как ты в лес то заехал?
-еду, вижу мужик сидит на рельсах и срёт.
-так надо было давить!
-да я здесь его только и догнал.
Должен был свернуть?
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Х.з. что он там жестами показывал,но трёх секунд явно не хватило.
И теперь не болит голова -
Хотел было брать мицубиши -
Данунах покупаю трамвай!
Не ясно куда эти чуваки смотрели, выезжая на рельсы. Заглох не заглох, но трамвай явно был слишком близко.