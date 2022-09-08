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«Он же мог остановиться»: ДТП с участием трамвая в Томске

«Он же мог остановиться»: ДТП с участием трамвая в Томске

Автор:
08 сентября 2022 12:25
Сообщество : Аварии
Метки: Mitsubishi   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   трамвай   
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На улице Салтыкова-Щедрина в городе Томске водитель старенького Mitsubishi Galant заглох на трамвайных путях.

Источник:

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Метки: Mitsubishi   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   трамвай   
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40  комментариев
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3k
Илья 2 часа назад
Какой приколист на мицубане, он вообще в курсе сколько весит трамвай, какие у него тормоза и тормозной путь? Выдержка из требований:
Тормозной путь трамвайного вагона в снаряженном состоянии (без нагрузки) на горизонтальном участке трамвайного пути с сухими и чистыми рельсами на скорости начала торможения 40 км/ч при однократном воздействии на орган управления тормозной системой должен быть: при экстренном торможении не более 21 м; при служебном торможении не более 45 м.

P.S. При экстренном торможении хрень на картинке прилипает к рельсам, а люди в салоне - к лобовому стеклу. И думаю вагоновожатый тормозил не экстренно, т.к. ради дибила на рельсах рисковать здоровьем пассажиров никто не намерен
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16k
Роберт Шекли 5 минут назад
Вот ролик для тех, кто считает, что трамвай можно остановить за 2 секунды
Ссылка www.youtube.com
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1k
Дмитрий 10 минут назад
Да что стока шума? Что так ведро, что так ведро, никому не заметно.
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12k
Александр 12 минут назад
Время между выездом тачки на пути и ударом - 3 секунды плюс-минус. Если б "ведро" не заглохло - жопу ему бы оторвало.
Масса трамвая - 22 тонны. Даже с учётом, что он тормозит не колёсами, а магнитной планкой, остановиться было нереально. Ну и экстренное торможение - это толпа пассажиров, полетевшая вперёд с последующим ударом об спинки сидений/поручни/пол.
P.S. Водителю Митсубиши: смотреть налево нужно до манёвра, а не во время. Или в частном секторе Томска трамваи ходят раз в 1.5 минуты, как метро?
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−116
Валерий Петров 12 минут назад
стоп он выехал на корыте которое в принципе на допы не должно быть допущено и глохнет.
заглох, и без запаса по времени для водителя трамвая решил что перед ним должны встать как вкопанные?
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94
Edvard Suchkov 17 минут назад
У водителя трамвая спрашивают:
-как ты в лес то заехал?
-еду, вижу мужик сидит на рельсах и срёт.
-так надо было давить!
-да я здесь его только и догнал.
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9k
Юрий Полчаса назад
Нет, ну если и случилось такое, что проблемы с машиной, так выскочи из нее и навстречу трамваю иди и руками показывай что проблема с движением. А сидеть за рулем и непонятно что показывать.... В данном случае и водитель трамвая не совсем прав, чисто по-человечески.
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248
ghor Юрий 5 секунд назад
Юрий, посмотрите ещё раз видео и посчитайте сколько прошло времени с момента, как машина заглохла и до момента удара. На видео это видно - 2-3 сек.
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5k
Vladimir Полчаса назад
Залез в интернет, тормозной путь трамвая на скорости 40 км/ч - 40-45 метров, при экстренном торможении вдвое меньше.
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166
Бухаю по пятницам Полчаса назад
Данная авария только подтверждает мощь и силу всего русского над бессилием и паникой японских самураев.
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27k
Квантовый переход Полчаса назад
я смотрел влево на водителя, показывая жестами, что не могу ехать
------------------------------------------------------------
Х.з. что он там жестами показывал,но трёх секунд явно не хватило.
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1k
Ян 46 минут назад
Хорошая охота
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49k
Олег 53 минуты назад
У трамвайщиков одно развлечение на работе- жахнуть такого "проскакуна"
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32k
ACU900 Час назад
Трамвай что, объехать не мог? Можно подумать что он по рельсам едет :)
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131
ford029 Час назад
из за таких чМудаков страдают люди!!! я про заглохших на переезде---- дегенераты!!!!
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5
Alex5-6 Час назад
Между заглох и ударом 3 секунды, трамвай хрен остановишь
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−29
Thomsen Час назад
Надежность - всего, бл*дь превыше!
И теперь не болит голова -
Хотел было брать мицубиши -
Данунах покупаю трамвай!
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6k
Core Час назад
С митсу содрать за ремонт трамвая и простой ветки)))
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48k
dima423 2 часа назад
мне больше не понятно а че рег то остановился и "ждал трамвая"? дорога свободная выезжай по быстрому...
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4k
EvgeniySAN 2 часа назад
На рельсах длинный тормозной путь.
Не ясно куда эти чуваки смотрели, выезжая на рельсы. Заглох не заглох, но трамвай явно был слишком близко.
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Трамвайчик тоже старенький, тормоза отказали. Но вагоновожатый жестами показывал, что не может затормозить. Ну и вот...
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