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От барнаульских трамваев еще никто не уходил

От барнаульских трамваев еще никто не уходил

Автор:
29 июня 2022 12:44
Сообщество : Аварии
Метки: Toyota   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   трамвай   
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На пересечении улиц Юрина и Малахова в Барнауле водитель Toyota Camry не уступил трамваю и устроил ДТП.

Источник:

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Метки: Toyota   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   трамвай   
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16  комментариев
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8k
Б.Касторский 3 часа назад
Я тоже фильмы смотрел, где главный герой эффектно проскакивает прямо перед идущим поездом! Сам бы не решился, но водитель Камри молодец! Кто не рискует, тот не пьет шампанское! И не ремонтирует автомобиль.
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28k
Григорий 52 минуты назад
Говорила неслуху мама - трамвай обходи спереди.
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527
Const67 55 минут назад
Да ладно, 100% он его не видел. Догадливость не сработала, торопливость усугубила. Печально.
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1k
Провокатор 2 часа назад
Это чешский трамвай что ли? Тогда камрюхин попал это ж раритет.
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5
Андрей Л 2 часа назад
Там возможно на камри и не видел его.
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5k
Roman 2 часа назад
Как бы это трамвай не пропустил. Там "кольцо" главное. Второй трамвай как раз осуществлял операцию "загородить проезд чтобы товарищ смог проехать".
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2k
lekha-fil 3 часа назад
Это же Камри, а то какой-то трамвай. Не по понятиям.
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46k
А.Берестенко 3 часа назад
Не объехал!
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7k
Mowgley Z ⚔ 3 часа назад
Ну что за ленивые водители трамваев, прям лень лишний раз рулем крутнуть и объехать
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Олег

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