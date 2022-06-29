От барнаульских трамваев еще никто не уходил

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На пересечении улиц Юрина и Малахова в Барнауле водитель Toyota Camry не уступил трамваю и устроил ДТП.
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Пострадавших нет.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Toyota аварии авто авто аварии видео дтп не уступил трамвай
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