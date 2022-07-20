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На проспекте Машерова 28-летний мужчина за рулём фургона Ford совершал поворот направо и не уступил дорогу трамваю. В результате ДТП водитель Ford скончался.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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