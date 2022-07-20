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Авария дня. В Минске в столкновении с трамваем погиб водитель фургона

Авария дня. В Минске в столкновении с трамваем погиб водитель фургона

Автор:
20 июля 2022 12:42
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   трамвай   
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На проспекте Машерова 28-летний мужчина за рулём фургона Ford совершал поворот направо и не уступил дорогу трамваю. В результате ДТП водитель Ford скончался.
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Источник:

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   трамвай   
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4  комментария
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75
Максим Макашев 2 часа назад
ну надо же быть газелисту таким дол6ойопом? Или он решил, что он пешеход и свернул на пешеходный переход?
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1k
Мурчелло 47 минут назад
Даже не жаль этого еб.лана.И не дай бог были бы у него пассажиры.
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Олег

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