ГИБДД готовит массовые рейды на водителей в праздничные дни

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Госавтоинспекция объявила о проведении специальных рейдов с целью борьбы с пьяными водителями на дорогах. Мероприятия совместно с полицией пройдут в период с 22 по 25 февраля и будут охватывать различные города и регионы России.
В сообщении ведомства говорится о том, что цель рейдов заключается в выявлении пьяных водителей и принятии мер по предотвращению опасных ситуаций на дорогах.
ГИБДД призывает активных и ответственных граждан сообщать в полицию о водителях, которые проявляют агрессивное поведение за рулем и создают угрозу для своей жизни и жизни окружающих.
Также всех участников дорожного движения призывают сообщать в полицию о водителях, которые управляют автомобилем в нетрезвом состоянии или имеют признаки алкогольного опьянения.
ГИБДД призывает активных и ответственных граждан сообщать в полицию о водителях, которые проявляют агрессивное поведение за рулем и создают угрозу для своей жизни и жизни окружающих.
Также всех участников дорожного движения призывают сообщать в полицию о водителях, которые управляют автомобилем в нетрезвом состоянии или имеют признаки алкогольного опьянения.
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