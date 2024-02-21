ГИБДД готовит массовые рейды на водителей в праздничные дни

В сообщении ведомства говорится о том, что цель рейдов заключается в выявлении пьяных водителей и принятии мер по предотвращению опасных ситуаций на дорогах.



ГИБДД призывает активных и ответственных граждан сообщать в полицию о водителях, которые проявляют агрессивное поведение за рулем и создают угрозу для своей жизни и жизни окружающих.



Также всех участников дорожного движения призывают сообщать в полицию о водителях, которые управляют автомобилем в нетрезвом состоянии или имеют признаки алкогольного опьянения.