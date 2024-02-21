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ГИБДД готовит массовые рейды на водителей в праздничные дни

ГИБДД готовит массовые рейды на водителей в праздничные дни

Автор:
21 февраля 2024 14:41
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ГИБДД   ДПС   авто   автомир   автомобили   закон   машина   штраф   
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Госавтоинспекция объявила о проведении специальных рейдов с целью борьбы с пьяными водителями на дорогах. Мероприятия совместно с полицией пройдут в период с 22 по 25 февраля и будут охватывать различные города и регионы России.

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Метки: Автовсячина   ГИБДД   ДПС   авто   автомир   автомобили   закон   машина   штраф   
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6  комментариев
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96k
7guest 40 минут назад
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Василий Афиногенов Полчаса назад
и в праздничные,и послепраздничные дни,как всегда
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9k
vasilykopkov 47 минут назад
Хорошо, что предупредили, а то я как раз собирался набухаться и поехать кататься :)
Теперь кататься не поеду, только бухать...
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51k
Элек Мек Час назад
Всегда так было,в праздники и в выходные.
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61
Raingold Fischer 2 часа назад
В нашем городе Бутцбах-Германия с прошлого года открыли школу Полиции и млять как они достали с их проверками, каждую пятницу город обложен полицией для их учебных мероприятий.
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108
ruslan d 2 часа назад
Подарки всем нужны
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