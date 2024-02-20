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Полицейская погоня со стрельбой и ранеными

Полицейская погоня со стрельбой и ранеными

Автор:
20 февраля 2024 16:50
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДПС   ДТП   Погоня   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   полиция   стрельба   
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Вчера вечером сотрудники полиции заметили на автодороге Болгары – Крылово ВАЗ 21099 без номеров. Требование силовиков остановиться водитель проигнорировал, наоборот ускорившись и попытавшись скрыться.
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Метки: Видео   ДПС   ДТП   Погоня   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   полиция   стрельба   
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12  комментариев
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34k
Юр21 59 минут назад
Свободу полицейским! Ребята правильно выполняли свою работу.
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ApolloOne 9 минут назад
Девке больше всех прилетело - дважды в спину, дважды в ногу и один раз в живот. Второму пассажиру в пятку.
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42k
Сергей 9 минут назад
Водилу на 15суток и штраф, а полицийских в тир отрабатывать навыки стрельбы.
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44k
SinigamiRuuk 20 минут назад
А водиле нужно было в голову стрелять.
Там всё равно только - кость.
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980
Вадим 47 минут назад
Всё правильно ребята сделали, задержали пьяных уродов на дороге, пока те невинных людей не угробили!
Ну видно же, что по колёсам стреляли! А то что осколки от колёс ранили пассажиров, несчастное стечение обстоятельств!
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141
ruslan d 55 минут назад
У нас то перегибают , то не недогибают...
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141
ruslan d klop 18 минут назад
Профессионалов на своих местах .
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141
ruslan d klop 7 минут назад
Я же сказа , очень хотелось бы чтоб там работали профессионалы , чтоб не нужно было комментировать , когда вроде бы вменяемый человек кладет рожок из АК по нарушителю правил и не делает этого , когда реально нужно
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ruslan d klop 5 минут назад
Стрелять может и надо было , но не так же ...
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