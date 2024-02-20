Полицейская погоня со стрельбой и ранеными

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Вчера вечером сотрудники полиции заметили на автодороге Болгары – Крылово ВАЗ 21099 без номеров. Требование силовиков остановиться водитель проигнорировал, наоборот ускорившись и попытавшись скрыться.
Манёвры водителя были опасными и рано или поздно это могло закончится трагедией. Полицейские открыли огонь. Сначала – в воздух, затем – в сторону авто. Лада остановилась. За рулём оказался 20-летний парень в состоянии опьянения. Водительских прав у него нет. Огнестрельные ранения получили пассажиры отечественной машины – 17-летняя девушка и ранее судимый мужчина. Они в больнице.
Водитель задержан, но полицейским так же придется пережить несколько неприятных разговоров – в отношении них начата служебная проверка.
Водитель задержан, но полицейским так же придется пережить несколько неприятных разговоров – в отношении них начата служебная проверка.
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Там всё равно только - кость.
Ну видно же, что по колёсам стреляли! А то что осколки от колёс ранили пассажиров, несчастное стечение обстоятельств!