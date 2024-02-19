Автоэксперты рассказали, почему китайские автомобили так легко угоняются

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Эксперты издания Авторевю рассказали, почему китайские автомобили становятся лёгкой добычей для угонщиков. Отставание китайских автомобилей в плане защиты от угона по сравнению с немецкими марками составляет около 15 лет, а по сравнению с корейскими и японскими — 7-10 лет, считают эксперты.
Штатный иммобилайзер китайских автомобилей может быть «обезврежен» путем подключения к диагностическому разъему, что позволяет взломщику добавить дополнительные ключи или метки без особых сложностей.
Также в интернете можно найти электронные коды и конфигурации ключей для китайских машин, и для подбора злоумышленнику достаточно знать VIN-код интересующего автомобиля.
По словам автоэксперта Алексея Курчанова, бюджетные китайские автомобили слабо защищены от угона. Он упоминает такие марки, как Chery, Geely, Haval, Changan. Эти и другие недорогие китайские машины в базовом исполнении практически не обладают защитой от угона.
Дело в том, что в Китае такой проблемы просто не существует, так как за угон машины в стране из поднебесной дают до 15 лет лишения свободы. Поэтому там автомобиль можно спокойно оставлять на улице с ключами, и его не угонят. Бюджетные автомобили, поставляемые в Россию, предназначены именно для местного рынка.
Кроме того, двери китайских автомобилей слабо защищены от вскрытия отмычкой, клаксон может быть легко отключен, так как он находится в доступном месте.
Также нет сложностей со вскрытием капота, так как до троса можно добраться без специального инструмента.
Для защиты от угона эксперты рекомендуют устанавливать на китайские автомобили иммобилайзер с цифровой блокировкой силового агрегата, а также добавить электромеханический замок капота или защитный кожух для электронного блока управления.
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Также в интернете можно найти электронные коды и конфигурации ключей для китайских машин, и для подбора злоумышленнику достаточно знать VIN-код интересующего автомобиля.
По словам автоэксперта Алексея Курчанова, бюджетные китайские автомобили слабо защищены от угона. Он упоминает такие марки, как Chery, Geely, Haval, Changan. Эти и другие недорогие китайские машины в базовом исполнении практически не обладают защитой от угона.
Дело в том, что в Китае такой проблемы просто не существует, так как за угон машины в стране из поднебесной дают до 15 лет лишения свободы. Поэтому там автомобиль можно спокойно оставлять на улице с ключами, и его не угонят. Бюджетные автомобили, поставляемые в Россию, предназначены именно для местного рынка.
Кроме того, двери китайских автомобилей слабо защищены от вскрытия отмычкой, клаксон может быть легко отключен, так как он находится в доступном месте.
Также нет сложностей со вскрытием капота, так как до троса можно добраться без специального инструмента.
Для защиты от угона эксперты рекомендуют устанавливать на китайские автомобили иммобилайзер с цифровой блокировкой силового агрегата, а также добавить электромеханический замок капота или защитный кожух для электронного блока управления.
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И дальше только вопрос стоимости этого спец.оборудования. Вполне возможно, что у некоторых китайцев программатор в шину сильно дешевле, чем полный комплект мозгов с проводами для какого-нибудь европейца. И позволяет быстрее машину завести.
В обоих случаях полагаться на штатную защиту - наивно. Так же как на КАСКО. Приличный противоугонный комплекс стоит половину годовой КАСКи, и резко повышает шансы, что угонщик, обнаружив лишь один элемент защиты, переключит своё внимание на точно такую же машину, но без защиты. Тем более в последнее время таких стало много.
Важно не ставить "сигналку" в салоне-продавце, там нихера не понимают в смысле выражения "противоугонный комплекс". Есть специализированные конторы, и цены у них несущественно выше салонных.
Что могу от себя сказать.
Сигнализация нужна по степени важности.
1. Автозапуск.
2. Открыть все двери (но это сейчас уже в штатном почти у всех)
3.3 Если стукнут, то возможно она сработает.
4. Если будут угонять, возможно она поможет.
А вот по степени косяков, тут сигнализация больше досаждает владельцу.
Он всегда самый ненужный момент, когда ты на рыбалке, или вдали от дома и цивилизации а тут или брелок утопил, или села батарейка, или сработала блокировка :)
И это количество в сотни раз превышается статистикой от угонов.
И не придётся потом трепать нервы, бегать по ментам, ждать выплаты, понимать, что за эти деньги уже всё равно уже не купишь тоже самое, добавлять свои, покупать новое авто и т.д. Тем более это касается массового сегмента, где рассказы про "если авто закажут, то никакая сигналка не спасёт" - не канают.