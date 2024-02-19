FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12535 постов • 850 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Автоэксперты рассказали, почему китайские автомобили так легко угоняются

Автоэксперты рассказали, почему китайские автомобили так легко угоняются

Автор:
19 февраля 2024 16:20
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   безопасность   машина   угон   
2030
1
Эксперты издания Авторевю рассказали, почему китайские автомобили становятся лёгкой добычей для угонщиков. Отставание китайских автомобилей в плане защиты от угона по сравнению с немецкими марками составляет около 15 лет, а по сравнению с корейскими и японскими — 7-10 лет, считают эксперты.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   безопасность   машина   угон   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
63k
Андрей 2 часа назад
Для начала злоумышленнику надо разобраться что это за марка и модель, а то в последнее время их столько появилось, что я уже даже не пытаюсь их запомнить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Maxim 36 минут назад
Любое современное авто требует спец.оборудование для угона, индивидуальное как минимум под конкретную марку, а часто и под модель.
И дальше только вопрос стоимости этого спец.оборудования. Вполне возможно, что у некоторых китайцев программатор в шину сильно дешевле, чем полный комплект мозгов с проводами для какого-нибудь европейца. И позволяет быстрее машину завести.
В обоих случаях полагаться на штатную защиту - наивно. Так же как на КАСКО. Приличный противоугонный комплекс стоит половину годовой КАСКи, и резко повышает шансы, что угонщик, обнаружив лишь один элемент защиты, переключит своё внимание на точно такую же машину, но без защиты. Тем более в последнее время таких стало много.
Важно не ставить "сигналку" в салоне-продавце, там нихера не понимают в смысле выражения "противоугонный комплекс". Есть специализированные конторы, и цены у них несущественно выше салонных.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Allmaster 36 минут назад
Занимаюсь ремонтом сигнализаций, в частности брелоков много лет.
Что могу от себя сказать.
Сигнализация нужна по степени важности.
1. Автозапуск.
2. Открыть все двери (но это сейчас уже в штатном почти у всех)
3.3 Если стукнут, то возможно она сработает.
4. Если будут угонять, возможно она поможет.

А вот по степени косяков, тут сигнализация больше досаждает владельцу.
Он всегда самый ненужный момент, когда ты на рыбалке, или вдали от дома и цивилизации а тут или брелок утопил, или села батарейка, или сработала блокировка :)
И это количество в сотни раз превышается статистикой от угонов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
alex 2 часа назад
усаца можно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
96k
7guest 2 часа назад
Вот памятка, где искать в случае угона.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Максим Макашев 3 часа назад
почему то вспомнилось...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Алексей 3 часа назад
КАСКО с GAP решает эту проблему. И потом, раз все так хают китайцев с чего это они кому-то понадобились?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

24651



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Алексей Навальный* умер в колонии «Полярный волк»
Алексей Навальный* умер в колонии «Полярный волк»
"Хочу все знать" для бесстрашных: 33 мрачных факта, о которых вы не сможете забыть
"Хочу все знать" для бесстрашных: 33 мрачных факта, о которых вы не сможете забыть
Набирающие популярность в сообществах
Два года тюрьмы за вьюнок на садовом участке
Два года тюрьмы за вьюнок на садовом участке
С добрым утром
С добрым утром
На старую игровую приставку NES (Денди) смогли установить Linux (видео)
На старую игровую приставку NES (Денди) смогли установить Linux (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 19 февраля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#забавно#люди#автомир#ДТП#фильм#позитив#знаменитости#конфликт
#животные#интересно#машина#история#Прикол#кино#аварии#подборка#авто аварии#кошка
#в мире#факты#автомобили#кот#СССР#США#Китай#Реакция#Россия#милота
На старую игровую приставку NES (Денди) смогли установить Linux (видео) На старую игровую приставку NES (Денди) смогли установить Linux (видео) Представлен китайский кроссовер DFSK ix7 для России - 7 мест и мощный двигатель Представлен китайский кроссовер DFSK ix7 для России - 7 мест и мощный двигатель В Китае начались продажи электромобиля за 766 тысяч рублей В Китае начались продажи электромобиля за 766 тысяч рублей Названы самые продаваемые китайские автомобили в 2023 году в России Названы самые продаваемые китайские автомобили в 2023 году в России Китайский автомобиль с японским двигателем и немецкой АКПП получил название на кириллице Китайский автомобиль с японским двигателем и немецкой АКПП получил название на кириллице Hyundai, Peugeot и Citroen "возвращаются" в Россию Hyundai, Peugeot и Citroen "возвращаются" в Россию

На что жалуетесь?

Вернуться