Автоэксперты рассказали, почему китайские автомобили так легко угоняются

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Штатный иммобилайзер китайских автомобилей может быть «обезврежен» путем подключения к диагностическому разъему, что позволяет взломщику добавить дополнительные ключи или метки без особых сложностей.Также в интернете можно найти электронные коды и конфигурации ключей для китайских машин, и для подбора злоумышленнику достаточно знать VIN-код интересующего автомобиля.По словам автоэксперта Алексея Курчанова, бюджетные китайские автомобили слабо защищены от угона. Он упоминает такие марки, как Chery, Geely, Haval, Changan. Эти и другие недорогие китайские машины в базовом исполнении практически не обладают защитой от угона.Дело в том, что в Китае такой проблемы просто не существует, так как за угон машины в стране из поднебесной дают до 15 лет лишения свободы. Поэтому там автомобиль можно спокойно оставлять на улице с ключами, и его не угонят. Бюджетные автомобили, поставляемые в Россию, предназначены именно для местного рынка.Кроме того, двери китайских автомобилей слабо защищены от вскрытия отмычкой, клаксон может быть легко отключен, так как он находится в доступном месте.Также нет сложностей со вскрытием капота, так как до троса можно добраться без специального инструмента.Для защиты от угона эксперты рекомендуют устанавливать на китайские автомобили иммобилайзер с цифровой блокировкой силового агрегата, а также добавить электромеханический замок капота или защитный кожух для электронного блока управления.