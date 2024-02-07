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Представлен китайский кроссовер DFSK ix7 для России - 7 мест и мощный двигатель

Представлен китайский кроссовер DFSK ix7 для России - 7 мест и мощный двигатель

Автор:
07 февраля 2024 14:14
Сообщество : Автомир
Метки: DFSK   Dongfeng   ix7   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   кроссовер   машина   
1694
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На днях китайская автомобилестроительная компания Dongfeng подтвердила, что на заводе Автотор в Калининградской области запущено производство двух моделей — кроссовера ix7 и кросс-купе ix5. И один из них уже представлен официально — это семиместный ix7 со строгим дизайном и двухлитровым мотором под капотом. У него полный привод и классическая автоматическая коробка передач.
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Метки: DFSK   Dongfeng   ix7   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   кроссовер   машина   
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23  комментария
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40k
Седой 3 часа назад
Поясните для убогого, что такое "имитация блокировки", ESP что ли?
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11k
Сатанеев Час назад
Шильдик на фальшрешётке у Ниссана спёрли
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2k
Rom 2 часа назад
О какая панель красивая! Не думайте только, что там что то от Ауди взяли. Такого быть не может! Сами придумали.
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24k
sanchesS80 2 часа назад
Какие китайские машины не пробовал, даже крупные, всё равно на месте водителя чувствуешь как-будто его для лилипутов делали. Скучаю по нормальным американским машинам.
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12k
Ligov 2 часа назад
Китайцы сами то разбираются в своих брендах, в которые чуть ли не каждый день новые добавляются...)
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4k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
А можно чего то без турбомотора
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6
Петр Давыдов 2 часа назад
Еще один убийца Нивы и ларгуса за 4 ЛИМОНА!!!! ))))))))
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16k
куджо 3 часа назад
Все бы ничего, по что цены ьакие
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11k
Олегbl4 3 часа назад
Мда... Вот спроси раньше человека что он выберет, БМВ Х5 или КванШэЖоуче QCQGH56721FR, посчитали бы сумасшедшим.
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71
Ли Харви Освальд Олегbl4 2 часа назад
Если деньги позволяют то X5, если нет то КванШэЖоуче QCQGH56721FR. А если кроме денег есть ещё и мозги, то Audi Q7
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59k
dima423 3 часа назад
Блин дизайн чето отстойный...
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Добрый Бабайка

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