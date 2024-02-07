Представлен китайский кроссовер DFSK ix7 для России - 7 мест и мощный двигатель

DFSK — это обозначение совместного предприятия Dongfeng-Sokon, существующего с 2003 года. Пока марка DFSK представлена в России трехрядным кроссовером с индексом 580 (остальные модели продаются под брендом Dongfeng), но уже в ближайшее время линейка разрастется.



Первым на рынок выйдет ix7, еще один трехрядный кроссовер с семиместным салоном. В самой компании новинку описывают как «универсальный автомобиль с внедорожным потенциалом», подходящий «для коротких поездок по городу или длительных путешествий».



На первом этапе модель будет доступна в единственной комплектации Journey с панорамной крышей, подогревом и вентиляцией передних кресел, двухзонным климат-контролем и аудиосистемой с девятью динамиками. У такого DFSK ix7 есть адаптивные LED-фары, проекционный дисплей и мультимедийная система с 12,3-дюймовым сенсорным экраном.



Из вспомогательных опций заявлены система предупреждения о лобовом столкновении, мониторинг слепых зон, адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе движения, система экстренного торможения и ассистент движения в пробке.



Двухлитровый бензиновый мотор развивает 231 лошадиную силу. Есть полный привод с имитацией блокировки дифференциала, а коробка передач — классический шестидиапазонный автомат.



Следом за ix7 в продажу поступит и модель ix5. Это купеобразный кроссовер чуть крупнее Haval F7x c 200-миллиметровым дорожным просветом и 1,5-литровым турбомотором мощностью 137 лошадиных сил. В России его предложат с вариатором и передним приводом.



Цены и дату начала продаж ix7 обещают раскрыть в ближайшее время.