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Двойной обгон через сплошную с фатальным исходом

Двойной обгон через сплошную с фатальным исходом

Автор:
31 января 2024 08:50
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   двойной обгон   машина   смертельное ДТП   
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"По предварительным данным, 26.01.2024 на 30км по автодороге Калининград - Балтийск двигался автомобиль марки Фольксваген, под управлением водителя 1976 г.р., который двигался в направлении г. Балтийска и при совершении обгона не справился с управлением и допустил наезд на придорожное дерево слева по ходу движения. В результате ДТП водитель скончался до приезда скорой медицинской помощи", - сообщили в региональной Госавтоинспекции.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   двойной обгон   машина   смертельное ДТП   
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7  комментариев
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1k
Ян Час назад
Никого не осуждаю, но в зеркала смотреть нужно
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SmartCat101 4 минуты назад
рег мудило страшное!!! его нужно за это судить
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237
babai65 22 минуты назад
Деревья виноваты что у водятла мозгов нету?
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27
Dima Полчаса назад
Быстро летел - медленно понесут! Хорошо что встречки не было, а то бы мог ещё кого-нибудь с собой забрать!
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3k
Relost Полчаса назад
Один обгонял через сплошную как ужаленый, вторй попер на обгон не посмотрев в зеркала, а виновато бедное дерево, логика!!!
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