Двойной обгон через сплошную с фатальным исходом

1014
1
2
"По предварительным данным, 26.01.2024 на 30км по автодороге Калининград - Балтийск двигался автомобиль марки Фольксваген, под управлением водителя 1976 г.р., который двигался в направлении г. Балтийска и при совершении обгона не справился с управлением и допустил наезд на придорожное дерево слева по ходу движения. В результате ДТП водитель скончался до приезда скорой медицинской помощи", - сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Источник:
Ссылки по теме:
- Страшное лобовое столкновение на зимней трассе
- Гонщик на Тойоте Марк2 не успел найти свой столб и оставил ребёнка без родителей
- Без шанса на выживание
- Сама погибла и людей с собой забрала
- Умная электроника ему не помогла
Новости партнёров
реклама