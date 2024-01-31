Двойной обгон через сплошную с фатальным исходом

"По предварительным данным, 26.01.2024 на 30км по автодороге Калининград - Балтийск двигался автомобиль марки Фольксваген, под управлением водителя 1976 г.р., который двигался в направлении г. Балтийска и при совершении обгона не справился с управлением и допустил наезд на придорожное дерево слева по ходу движения. В результате ДТП водитель скончался до приезда скорой медицинской помощи", - сообщили в региональной Госавтоинспекции.

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"По предварительным данным, 26.01.2024 на 30км по автодороге Калининград - Балтийск двигался автомобиль марки Фольксваген, под управлением водителя 1976 г.р., который двигался в направлении г. Балтийска и при совершении обгона не справился с управлением и допустил наезд на придорожное дерево слева по ходу движения. В результате ДТП водитель скончался до приезда скорой медицинской помощи", - сообщили в региональной Госавтоинспекции. 2024-01-31T08:50:40+03:00 Пропустить