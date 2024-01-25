Без ДТП. Интересная манера езды у автора, но ругается на других

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"Развернулся через две сплошных Подольск ул.Проспект Ленина д8 21.01.2023 . Наказать бы ублюдка за такие пакости(((. Столкновения избежал, спас мягкий сугроб, до последнего тормозил и увернулся последний момент", - сообщает некий Евгений.
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