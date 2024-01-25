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Без ДТП. Интересная манера езды у автора, но ругается на других

Без ДТП. Интересная манера езды у автора, но ругается на других

Автор:
25 января 2024 10:33
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   машина   
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"Развернулся через две сплошных Подольск ул.Проспект Ленина д8 21.01.2023 . Наказать бы ублюдка за такие пакости(((. Столкновения избежал, спас мягкий сугроб, до последнего тормозил и увернулся последний момент", - сообщает некий Евгений.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   машина   
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59k
dima423 Час назад
Рег редкостный дурачок)))
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329
Андрей Федоров 20 минут назад
то есть, по мнению рега, разворачиваться из среднего ряда при знаке "движение по полосам" - это норм и не видеть препятствие за 100 метров - это тоже норм
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6k
satra Час назад
Что на этом перекрестке, что на следующем в сторону Москвы поворачивающие со второго ряда - местная норма. Некоторые "особо продвинутые" еще и поворотник не включают. Прямо зеленый, а он стоит. Типа "угадай маневр".
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3k
Илья Час назад
Шизойд
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Дальнобой

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