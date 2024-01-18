"Вызывай скорую быстрей"

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"По предварительной информации 16.01.2024 г. около 9 час. 15 мин. в районе д.22 по ул.Победы пос.Новозавидовский Конаковского района Тверской области водитель а/м Ларгус совершил выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения транспорта, где совершил столкновение с автобусом ПАЗ, после чего произошло столкновение а/м Тойота с а/м Ларгус. В результате ДТП был травмирован водитель а/м Ларгус", - сообщает госавтоинспекция.
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