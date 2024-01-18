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"Вызывай скорую быстрей"

"Вызывай скорую быстрей"

Автор:
18 января 2024 11:21
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   скорая помощь   
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"По предварительной информации 16.01.2024 г. около 9 час. 15 мин. в районе д.22 по ул.Победы пос.Новозавидовский Конаковского района Тверской области водитель а/м Ларгус совершил выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения транспорта, где совершил столкновение с автобусом ПАЗ, после чего произошло столкновение а/м Тойота с а/м Ларгус. В результате ДТП был травмирован водитель а/м Ларгус", - сообщает госавтоинспекция.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   скорая помощь   
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3k
Илья 2 часа назад
Я хз как он там выжил
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Дуся Кулакова 46 минут назад
ларгусоводы - полные отморозки! в такой аварии и выжить - свечку в церковь ставить срочно!
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3k
xbrat 2 часа назад
телефон?
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