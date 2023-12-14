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Новую Ferrari LaFerrari выпущенную в 2016 году выставят на аукцион

Новую Ferrari LaFerrari выпущенную в 2016 году выставят на аукцион

Автор:
14 декабря 2023 16:08
Сообщество : Автомир
Метки: Ferrari   LaFerrari   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   
876
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В конце января в Париже на аукционе Сотбис, выставят на продажу одно из 499 существующих суперкупе Ferrari LaFerrari. Автомобиль собрали в 2016 году, и основным достоинством этого экземпляра считается его состояние: к настоящему моменту он проехал всего 14 километров. Выручить планируют от 3,7 до 4,8 миллиона евро или 358-465 миллионов рублей.
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Метки: Ferrari   LaFerrari   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   
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1  комментарий
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friday2009 2 часа назад
Ну, же юре не прям уж "новая"
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