Новую Ferrari LaFerrari выпущенную в 2016 году выставят на аукцион

LaFerrari стал для компании технологическим прорывом сразу по нескольким причинам. Для суперкара, к примеру, разработали уникальный монокок, который стал на 20% легче, чем у предшествующего флагмана Enzo, но при этом на 27% жёстче.



LaFerrari стал первым полноценным гибридом из Маранелло. В его силовой установке объединились 800-сильный V12 объёмом 6,3 литра и система KERS, позаимствованная у болидов Формулы-1. Располагающий 963 силами суперкар мог ускориться до 100 км/ч за 2,6 секунды при максимальной скорости 352 км/ч.



Всего планировалось выпустить 499 таких машин, но позже Ferrari собрала 500-й экземпляр для того, чтобы продать его на благотворительном аукционе в помощь пострадавшим от землетрясения. Именно это купе выпустили в 2016 году, окрасив по пожеланию заказчика кузов в белый цвет и отделав интерьер чёрной алькантарой с красными акцентами. Владелец супергибрида изначально относился к нему как к предмету коллекции: на учёт автомобиль поставили только через два года, а к ноябрю 2021 года на его одометре значилось всего 9 километров. Тем не менее, LaFerrari тщательно и регулярно обслуживается у официальных дилеров.