Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска был продан за 51,7 миллиона долларов

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Аукционный дом Сотбис поставил новый рекорд мира по стоимости проданного автомобиля на открытых торгах. Раритетный суперкар Ferrari 250 GTO образца 1962 года обошёлся новому покупателю в 51 705 000 долларов или 4,628 миллиарда рублей.
Новый рекордсмен носит дополнительный индекс 330 LM. Обусловлено его появление тем, что именно эту 250 GTO с шасси №3765 в 1962 году непосредственно на заводе готовили к гонкам на выносливость, включая «Ле-Ман». Для этого спорткару модифицировали ходовую часть, несколько переработали внешность и заменили штатный трёхлитровый мотор более крупным V12 на 4,0 литра от модели Superamerica.
Автомобиль дебютировал на гонке «1000 километров Нюрбургринга», став единственным 250 GTO в составе заводской команды этого сезона. Пилоты Ferrari смогли победить в своём классе и занять второе место в общем зачёте. Следующим значимым этапом для купе стали «24 часа Ле-Мана», для которых экспериментальный мотор заменили другим V12 с шестью карбюраторами вместо трёх и увеличенной до 390 сил отдачей. Однако финишировать автомобиль не смог из-за перегрева двигателя.
В ноябре 1962 года Ferrari 330 LM/250 GTO покинул заводскую команду — спорткар отремонтировали и продали частному владельцу. После этого он не раз менял как хозяев, так и силовые агрегаты и активно участвовал в гонках, но с 1985 года хранился в одной коллекции. Этот владелец профинансировал восстановление автомобиля до исходных спецификаций, хотя сохранил двигатель объёмом 3,0 литра, который купе получило ещё в 1963 году. За прошедшие годы Ferrari 250 GTO стала обладателем множества титулов на различных конкурсах элегантности и выставках классических машин.
Ранее самым дорогим Ferrari и самым дорогим автомобилем в мире, проданным на открытых торгах, также считалось купе 250 GTO, за которое в 2018 году заплатили 48,4 миллиона долларов. При этом имеются сведения, что в рамках частных сделок стоимость таких Ferrari достигала 70 миллионов. Абсолютный же рекорд по стоимости принадлежит одному из двух купе Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut, которое заводской музей компании продал на закрытом аукционе весной прошлого года. Анонимный коллекционер выложил за раритет 135 миллионов евро.
Автомобиль дебютировал на гонке «1000 километров Нюрбургринга», став единственным 250 GTO в составе заводской команды этого сезона. Пилоты Ferrari смогли победить в своём классе и занять второе место в общем зачёте. Следующим значимым этапом для купе стали «24 часа Ле-Мана», для которых экспериментальный мотор заменили другим V12 с шестью карбюраторами вместо трёх и увеличенной до 390 сил отдачей. Однако финишировать автомобиль не смог из-за перегрева двигателя.
В ноябре 1962 года Ferrari 330 LM/250 GTO покинул заводскую команду — спорткар отремонтировали и продали частному владельцу. После этого он не раз менял как хозяев, так и силовые агрегаты и активно участвовал в гонках, но с 1985 года хранился в одной коллекции. Этот владелец профинансировал восстановление автомобиля до исходных спецификаций, хотя сохранил двигатель объёмом 3,0 литра, который купе получило ещё в 1963 году. За прошедшие годы Ferrari 250 GTO стала обладателем множества титулов на различных конкурсах элегантности и выставках классических машин.
Ранее самым дорогим Ferrari и самым дорогим автомобилем в мире, проданным на открытых торгах, также считалось купе 250 GTO, за которое в 2018 году заплатили 48,4 миллиона долларов. При этом имеются сведения, что в рамках частных сделок стоимость таких Ferrari достигала 70 миллионов. Абсолютный же рекорд по стоимости принадлежит одному из двух купе Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut, которое заводской музей компании продал на закрытом аукционе весной прошлого года. Анонимный коллекционер выложил за раритет 135 миллионов евро.
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