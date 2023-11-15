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Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска был продан за 51,7 миллиона долларов

Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска был продан за 51,7 миллиона долларов

Автор:
15 ноября 2023 16:03
Сообщество : Автомир
Метки: Ferrari   Автовсячина   Аукцион   Сотбис   авто   автомир   автомобили   машина   рекорд   
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Аукционный дом Сотбис поставил новый рекорд мира по стоимости проданного автомобиля на открытых торгах. Раритетный суперкар Ferrari 250 GTO образца 1962 года обошёлся новому покупателю в 51 705 000 долларов или 4,628 миллиарда рублей.
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Метки: Ferrari   Автовсячина   Аукцион   Сотбис   авто   автомир   автомобили   машина   рекорд   
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