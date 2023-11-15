Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска был продан за 51,7 миллиона долларов

Новый рекордсмен носит дополнительный индекс 330 LM. Обусловлено его появление тем, что именно эту 250 GTO с шасси №3765 в 1962 году непосредственно на заводе готовили к гонкам на выносливость, включая «Ле-Ман». Для этого спорткару модифицировали ходовую часть, несколько переработали внешность и заменили штатный трёхлитровый мотор более крупным V12 на 4,0 литра от модели Superamerica.



Автомобиль дебютировал на гонке «1000 километров Нюрбургринга», став единственным 250 GTO в составе заводской команды этого сезона. Пилоты Ferrari смогли победить в своём классе и занять второе место в общем зачёте. Следующим значимым этапом для купе стали «24 часа Ле-Мана», для которых экспериментальный мотор заменили другим V12 с шестью карбюраторами вместо трёх и увеличенной до 390 сил отдачей. Однако финишировать автомобиль не смог из-за перегрева двигателя.



В ноябре 1962 года Ferrari 330 LM/250 GTO покинул заводскую команду — спорткар отремонтировали и продали частному владельцу. После этого он не раз менял как хозяев, так и силовые агрегаты и активно участвовал в гонках, но с 1985 года хранился в одной коллекции. Этот владелец профинансировал восстановление автомобиля до исходных спецификаций, хотя сохранил двигатель объёмом 3,0 литра, который купе получило ещё в 1963 году. За прошедшие годы Ferrari 250 GTO стала обладателем множества титулов на различных конкурсах элегантности и выставках классических машин.



Ранее самым дорогим Ferrari и самым дорогим автомобилем в мире, проданным на открытых торгах, также считалось купе 250 GTO, за которое в 2018 году заплатили 48,4 миллиона долларов. При этом имеются сведения, что в рамках частных сделок стоимость таких Ferrari достигала 70 миллионов. Абсолютный же рекорд по стоимости принадлежит одному из двух купе Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut, которое заводской музей компании продал на закрытом аукционе весной прошлого года. Анонимный коллекционер выложил за раритет 135 миллионов евро.