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Ferrari 250 GTE 1963 года участвовавший в гонках оценили в 38 миллионов рублей

Ferrari 250 GTE 1963 года участвовавший в гонках оценили в 38 миллионов рублей

Автор:
02 февраля 2024 15:56
Сообщество : Автомир
Метки: Ferrari   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   раритет   спорткар   
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На парижском аукционе RM Sotheby’s был продан спорт купе Ferrari 250 GTE, выпущенный в 1963 году. За свою 60-летнюю историю он успел побывать профессиональным гоночным автомобилем, но затем был возвращён в заводское состояние. Финальная ставка за автомобиль составила 387 500 евро или 38 миллионов рублей по текущему курсу.
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Метки: Ferrari   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   раритет   спорткар   
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