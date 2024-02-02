Ferrari 250 GTE 1963 года участвовавший в гонках оценили в 38 миллионов рублей

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На парижском аукционе RM Sotheby’s был продан спорт купе Ferrari 250 GTE, выпущенный в 1963 году. За свою 60-летнюю историю он успел побывать профессиональным гоночным автомобилем, но затем был возвращён в заводское состояние. Финальная ставка за автомобиль составила 387 500 евро или 38 миллионов рублей по текущему курсу.
Семейство Ferrari 250 выпускалось с 1952 по 1964 год. У моделей была колёсная база 2400 и 2600 миллиметров, применялся трёхлитровый двигатель V12. Его отдача доходила до 300 сил. Считается, что версия гран туризмо с посадочной формулой 2+2 буквально спасла марку от краха.
Двухдверка Ferrari 250 GTE, как гласит легенда, была разработана по просьбе самого Энцо Феррари. Кузов — от ателье Пининфарина. Модель выпущена почти в 1000 экземпляров, что существенно превысило объёмы любых других Ferrari.
Представленная машина оснащена 240-сильным двигателем и 4-ступенчатой «механикой». Двигатель до сих пор родной, что удивительно с учётом истории автомобиля. В 1986 году он был приобретён одной из итальянских гоночных команд и участвовал, в частности, в гонках Targa Florio Classica и Coppa del Appennino.
Более поздний владелец убрал всё гоночное снаряжение и вернул машине заводской вид. Сейчас она снова окрашена в родной синий цвет, а салон отделан светло-бежевой кожей.
Двухдверка Ferrari 250 GTE, как гласит легенда, была разработана по просьбе самого Энцо Феррари. Кузов — от ателье Пининфарина. Модель выпущена почти в 1000 экземпляров, что существенно превысило объёмы любых других Ferrari.
Представленная машина оснащена 240-сильным двигателем и 4-ступенчатой «механикой». Двигатель до сих пор родной, что удивительно с учётом истории автомобиля. В 1986 году он был приобретён одной из итальянских гоночных команд и участвовал, в частности, в гонках Targa Florio Classica и Coppa del Appennino.
Более поздний владелец убрал всё гоночное снаряжение и вернул машине заводской вид. Сейчас она снова окрашена в родной синий цвет, а салон отделан светло-бежевой кожей.
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