Ferrari 250 GTE 1963 года участвовавший в гонках оценили в 38 миллионов рублей

Семейство Ferrari 250 выпускалось с 1952 по 1964 год. У моделей была колёсная база 2400 и 2600 миллиметров, применялся трёхлитровый двигатель V12. Его отдача доходила до 300 сил. Считается, что версия гран туризмо с посадочной формулой 2+2 буквально спасла марку от краха.



Двухдверка Ferrari 250 GTE, как гласит легенда, была разработана по просьбе самого Энцо Феррари. Кузов — от ателье Пининфарина. Модель выпущена почти в 1000 экземпляров, что существенно превысило объёмы любых других Ferrari.



Представленная машина оснащена 240-сильным двигателем и 4-ступенчатой «механикой». Двигатель до сих пор родной, что удивительно с учётом истории автомобиля. В 1986 году он был приобретён одной из итальянских гоночных команд и участвовал, в частности, в гонках Targa Florio Classica и Coppa del Appennino.



Более поздний владелец убрал всё гоночное снаряжение и вернул машине заводской вид. Сейчас она снова окрашена в родной синий цвет, а салон отделан светло-бежевой кожей.