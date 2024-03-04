FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12601 пост • 852 подписчика подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Эту Ferrari 250 GT 1960 года оценили в 1,3 миллиона долларов

Эту Ferrari 250 GT 1960 года оценили в 1,3 миллиона долларов

Автор:
04 марта 2024 16:24
Сообщество : Автомир
Метки: Ferrari   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   
1040
22
На аукционе Gooding выставят на торги необычный автомобиль — кабриолет Ferrari 250 GT выпуска 1960 года. Несмотря на далёкое от идеального состояние, выручить за него рассчитывают от 1 до 1,3 миллиона долларов. Связано это как с редкостью модели, так и с историей конкретного экземпляра, который появился на публике впервые за несколько десятков лет.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Ferrari   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

25891



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
«Нас никто не ждёт и мы никому не нужны»: Чулпан Хаматова рассказала о жизни в Латвии
«Нас никто не ждёт и мы никому не нужны»: Чулпан Хаматова рассказала о жизни в Латвии
Набирающие популярность в сообществах
55 лет назад. Конфликт на острове Даманский
55 лет назад. Конфликт на острове Даманский
Инстересные факты о гостиничном бизнесе на Руси
Инстересные факты о гостиничном бизнесе на Руси
Купите на 2 тысячи, а заплатите 500 рублей
Купите на 2 тысячи, а заплатите 500 рублей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 3 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#история#люди#ДТП#Россия#интересно#кино#повезло#снег
#животные#автомобили#машина#факты#забавно#аварии#позитив#Китай#удивительно#собака
#в мире#автомир#СССР#кот#Юмор#авто аварии#Индия#новости#Автовсячина#интересное
Купите на 2 тысячи, а заплатите 500 рублей Купите на 2 тысячи, а заплатите 500 рублей Ладу Весту подружили с китайским вариатором Ладу Весту подружили с китайским вариатором Названы автопроизводители, которые лукавят о расходе топлива Названы автопроизводители, которые лукавят о расходе топлива Мерседес отзывает кроссоверы из-за глохнущих двигателей и отламывающихся педалей Мерседес отзывает кроссоверы из-за глохнущих двигателей и отламывающихся педалей Chery представила первый из 5 электромобилей для России - eQ7 Chery представила первый из 5 электромобилей для России - eQ7 McLaren представила гибридный суперкар-спайдер Artura McLaren представила гибридный суперкар-спайдер Artura

На что жалуетесь?

Вернуться