Эту Ferrari 250 GT 1960 года оценили в 1,3 миллиона долларов

В 1960-х Ferrari и Pinin Farina выпустили всего две сотни кабриолетов 250 GT Series II, так что автомобиль сам по себе уже является коллекционной редкостью. По данным аукционистов, этот экземпляр отличается ещё и насыщенной биографией.



Первым владельцем кабриолета был итальянский принц, плейбой и меценат Алессандро Дадо Русполи, известный представитель римской богемы тех времён. В круг его знакомств входили, к примеру, Сальвадор Дали, Брижит Бардо, Пабло Пикассо и Одри Хепбёрн. Дорогая игрушка наскучила принцу примерно через год, после чего Ferrari 250 GT в 1963 году через третьи руки стал собственностью известного актёра Роберта Вагнера.



Ему автомобиль принадлежал тоже недолго, всего около двух лет, но за это время кабриолет успел стать заметной частью культового фильма «Розовая пантера», вышедшего в 1964 году. До конца 1970-х 250 GT неоднократно менял владельцев и континенты, пока в 1979-м не приземлился в калифорнийском гараже некоего Дональда Николса. Он планировал со временем отреставрировать спорткар и даже начал готовить автомобиль к ремонту, но дальше очистки кузова от ЛКП и разборки салона дело не зашло. В полуразобранном виде машину обнаружил в 2022 году её нынешний владелец.



Аукционисты называют спорткар 250 GT одним из самых ярких автомобильных открытий последнего времени не только за то, что появился на публике впервые за долгие годы. Автомобиль отличается ещё и полностью оригинальной комплектацией. Он оснащён заводским карбюраторным V12 объёмом 3 литра в сочетании с 4-ступенчатой механикой. Таким образом, миллион долларов за машину, которая потребует длительной и дорогостоящей реставрации, не выглядит завышенной ценой.