Каршеринг в три раза выгоднее, чем личный автомобиль

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По словам Бехтиной, каршеринг является альтернативой личному автомобилю. Многие, у кого есть водительские права, проникаются мыслью о том, что в России в данный момент личный автомобиль — это не просто средство передвижения, а предмет роскоши, так как стоимость обслуживания и покупки, особенно в кредит, становятся очень дорогими.Она привела в пример автомобиль Hyundai Solaris, собственник которого совершает только две поездки в будни. Расчеты компании показали, что в таком режиме эксплуатации каршеринг обходится в три раза выгоднее, чем владение личным автомобилем.Елена Бехтина: «Я мечтаю о будущем, где люди не будут обременены мыслью о приобретении собственных автомобилей. Вместо этого, они просто откроют наше мобильное приложение и отправятся в путь. Время, судя по всему, подарило нам благоприятные условия на автомобильном рынке. Мне кажется, дальше будет бурный рост каршеринга».Мнение экспертаГлавный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков высказался по этому поводу: «Люди, которые настойчиво продвигают каршеринг, коворкинг, совместную аренду жилья и прочие модные варианты современной жизни без своего имущества, сами в такие игры не играют. Эти люди и за рубежом, и у нас имеют всё своё – и автомобиль (а то и не один, да с водителем), и дом, и офис. И прочее имущество, которое позволяет человеку чувствовать себя человеком. А тем, кто готов платить, особенно молодежи, в голову вдалбливается мысль: вам ничего своего не нужно иметь. Мы вам всё это предоставим – и вы за это заплАтите. По нашим тарифам».