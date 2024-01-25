FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12401 пост • 849 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Каршеринг в три раза выгоднее, чем личный автомобиль

Каршеринг в три раза выгоднее, чем личный автомобиль

Автор:
25 января 2024 16:20
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   аренда   каршеринг   машина   мнение   
2779
1
Личный автомобиль в России перестал быть простым средством передвижения и превратился в предмет роскоши. Об этом заявила глава каршеринг-сервиса «Делимобиль» Елена Бехтина. Она отметила, что в настоящее время обслуживание личного автомобиля стало очень дорогим и невыгодным.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   аренда   каршеринг   машина   мнение   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
47  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
alexis 2 часа назад
Владелец ресторана: -Питаться в ресторане выгодней чем готовить дома.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 6)
6k
Coott 6 минут назад
буржую норовят все в долг дать...
BMW отменила услугу подписки, которая открывает водителям функцию подогрева сидений за $18 в месяц, $180 в год или $415 за неограниченный доступ. Производитель представил подписку в 2020 году, её задумывали как один из способов предложить клиентам гибкость.

но потребитель почему то такую "гибкость" не оценил )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
Андрей 6 минут назад
До первого ДТП, а потом почку пойдёшь продавать. Некоторым и ДТП для этого не потребуется.
Помню один сел в каршеринг, поехал и у него какая-то фигня отвалилась, в связи с чем выехал в кювет и разбил бампер. Ему за это сообщили что с вас 100500денег, а то что отвалилось - тоже ваша проблема, вы были обязаны перед поездкой проверить исправность авто.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
383
jeka 7 минут назад
Может в городе где хорошая общественная инфраструктура - возможно.
За городом это утопие, ни каких денег на шеринг не хватит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
257
ivandike 11 минут назад
И это говорит эксперт? Дура
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Остап_Бендер_Задунайский 20 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
Олег 24 минуты назад
два раза в неделю? Тогда уж такси.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
727
Александр Шевченко 24 минуты назад
Если идёшь в кафе поработать, 3-4 часа то нормально оставить 5-10 $, ну или с друзьями/девушкой, а так лучше дома ничего нет (но дома не поработать, факт)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
928
Exciter Полчаса назад
Главное во владении своим автомобилем- это независимость! Мне дешевле ездить на работу на электричке, но я гоняю на своей машине. Ну и да, могу себе позволить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Лютый вам Бетховен Полчаса назад
Простите за предвзятое мнение, но мне хватило прочитать заголовок и пару предложений чтобы резюмировать, что если себя не похвалишь - никто не похвалит.

Банкир: "Кредитная карта выгодней дебетовой" и т.д. и т.п.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Rom Полчаса назад
Это сраные глобалистские идейки, пусть в ж-о-п-у их себе суют. "Ничего иметь не надо, квартиру снимать, машину брать"... правильно написано, бред. Денег не надо тоже, только "электронные"... так контролировать легче стадо.
Ну соглашусь, если кому то по объективным причинам реально автомобиль нужен раз в месяц, ну ок. Но если это каждый день, то школа, то магазин, да и на выходных ехать везде надо... зачем мне искать по округе какой то вонючий, занюханный, грязный автомобиль, в котором уже поблевали? Да и нравится многим именно свой, со своими вещами там, музыкой, кофе... итд.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
butata Полчаса назад
Для неё конечно выгоднее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
ron Полчаса назад
Каршеринг выгоден пользователю до момента ДТП, даже небольшого. Дальше он фантастически выгоден хозяину. Вы заплатите за полный ремонт, до каждого винтика + за простой и упущенную выгоду владельца крашернига (это не опечатка!) за всё время ремонта. Разумеется, эта сумма может и будет кратно превышать стоимость ремонта. Именно это - основной доход компании-владельца.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Bobbus 37 минут назад
А если повредишь авто- разденут до нитки)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
165
Виталий Кассандров 39 минут назад
Разве что в вакууме.
То есть если на дороге нет пробок. Арендная машина в идеале а не заблевана предыдущим пользователем.(про шприц все думаю слышали) .
Стоянка у вас рядом с домом и рядом с работой.
Вариант дом.сад.школа,работа плюс пробки и обратно ,не говоря про загородный отдых и поездки на дачу и проч .лучше иметь свое авто.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Голос Вселенной 40 минут назад
Не знаю, что она там насчитала... Видать, девушка очень любит и хочет деньги, поэтому рисует нам картины, в которые сама готова поверить.
Если ездить два раза в неделю в будни - да, наверное, выгодно каршеринг. Но в современных реалиях люди либо ездят на авто постоянно, либо это машина выходного дня (как у меня, к примеру). И в том, и в другом случаях каршеринг в плане замены своего авто будет во много раз дороже. Его еще надо поискать. Да следить, чтобы не попасть на бабки (чтобы до тебя там никто не оставил проблем, которые пришьют тебе!).
К машине надо относиться как к инструменту. Это инструмент, помогающий жить. Если инструмент не используется в проф деятельности и не приносит деньги, он должен быть простой, выгодный по показателю "цена-качество". Нет большого смысла покупать крутую тачку, которую, действительно, дорого обслуживать, содержать, страховать.

Лично я никогда не поменяю свой личный авто на каршеринг. Свой авто - это свой авто. Он вссегда под жопой, сел, поехал куда надо когда надо. Только от тебя зависит его состояние, от твоего отношения к нему.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Kostick 41 минуту назад
гм, допустим ежели есть возможность взять без кредита, то у нас уникальная ситуация сейчас - если раньше авто, только выехав за ворота салона, терял 10% в цене. то сейчас 10-ти летние вёдра стоят дороже в два раза от той цены, за которую их покупали. даже откровенный хлам, типа классики ваза или волг - цены на живые экземпляры за сотку. а стоили в 2012 максимум полтос.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Mike Miller 41 минуту назад
Хех.... Подержанные тачки 20+ лет. Вот что выгоднее всего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
880
John Freeman Час назад
...но есть одно НО...
Он всегда говно. Обосранный, обоссаный, обблёванный, обкончаный, со всем мёртвым по жизни и на кривой резине, если что-то пропустишь при приёмке -могут вломить штраф в десятку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
solovei7 Час назад
Да, и детей в аренду брать, сказочники))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Юрьевич Час назад
"Об этом заявила глава каршеринг-сервиса «Делимобиль» Елена Бехтина."

Что, прям в 3 раза?
Хорошая попытка, но нет...

"Елена Бехтина: «Я мечтаю о будущем, где люди не будут обременены мыслью о приобретении собственных автомобилей. Вместо этого, они просто откроют наше мобильное приложение и отправятся в путь."

Мечтать не вредно.

Я не буду касаться гигиены, что кто-то до вас в этом автомобиле может быть размазывал свои сопли по рулю и обивке сидений. Я не буду говорить про конский ценник в час. Я скажу про то, что перед тем как сесть в каршеринговый автомобиль, нужно каждый его миллиметр обфотографировать и потом когда закончили поездку, опять весь обфотографировать. Иначе вам могут выставить конский счёт за каждый скольчик и царапинку. Зимой, когда автомобиль покрыт снегом или весной/осенью когда он заляпан грязью, квест с фотографированием может затянуться.
Далее, КАСКО. Не все отдают себе отчёт, что оно на каршеринге с франшизой, как правило 30к рублей. То есть, в случае чего, страховая заплатит 30к, а остальные деньги с вас будет драть Елена Бехтина по полной.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 14 комментариев
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

22811



Другие посты автора
Популярное в сообществах
На дорогах стали появляться светофоры нового типа
На дорогах стали появляться светофоры нового типа
Русское Устье — одно из самых уникальных сёл России
Русское Устье — одно из самых уникальных сёл России
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
С добрым утром
С добрым утром
Жить неделю на необитаемом острове и сидеть в интернете за зарплату в 10 000 $ предлагает Opera
Жить неделю на необитаемом острове и сидеть в интернете за зарплату в 10 000 $...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#в мире#люди#аварии#история#кино#улыбнуло#США#Ynews
#автомобили#интересно#интересное#Прикол#ДТП#Автовсячина#позитив#природа#Россия#кот
#автомир#животные#Юмор#факты#авто аварии#подборка#собака#забавно#фильм#полиция
Жить неделю на необитаемом острове и сидеть в интернете за зарплату в 10 000 $ предлагает Opera Жить неделю на необитаемом острове и сидеть в интернете за зарплату в 10 000 $ предлагает Opera Человекоподобные роботы будут собирать автомобили BMW Человекоподобные роботы будут собирать автомобили BMW В России открыли предзаказ на новый кроссовер Geely Atlas по цене от 3,2 до 3,5 миллиона рублей В России открыли предзаказ на новый кроссовер Geely Atlas по цене от 3,2 до 3,5 миллиона рублей На дорогах стали появляться светофоры нового типа На дорогах стали появляться светофоры нового типа Tesla планирует производство электромобилей за 25 000$ Tesla планирует производство электромобилей за 25 000$ Одну из самых редких моделей Ferrari планируют продать за рекордную сумму Одну из самых редких моделей Ferrari планируют продать за рекордную сумму

На что жалуетесь?

Вернуться