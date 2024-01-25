Каршеринг в три раза выгоднее, чем личный автомобиль

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Личный автомобиль в России перестал быть простым средством передвижения и превратился в предмет роскоши. Об этом заявила глава каршеринг-сервиса «Делимобиль» Елена Бехтина. Она отметила, что в настоящее время обслуживание личного автомобиля стало очень дорогим и невыгодным.
По словам Бехтиной, каршеринг является альтернативой личному автомобилю. Многие, у кого есть водительские права, проникаются мыслью о том, что в России в данный момент личный автомобиль — это не просто средство передвижения, а предмет роскоши, так как стоимость обслуживания и покупки, особенно в кредит, становятся очень дорогими.
Она привела в пример автомобиль Hyundai Solaris, собственник которого совершает только две поездки в будни. Расчеты компании показали, что в таком режиме эксплуатации каршеринг обходится в три раза выгоднее, чем владение личным автомобилем.
Елена Бехтина: «Я мечтаю о будущем, где люди не будут обременены мыслью о приобретении собственных автомобилей. Вместо этого, они просто откроют наше мобильное приложение и отправятся в путь. Время, судя по всему, подарило нам благоприятные условия на автомобильном рынке. Мне кажется, дальше будет бурный рост каршеринга».
Мнение эксперта
Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков высказался по этому поводу: «Люди, которые настойчиво продвигают каршеринг, коворкинг, совместную аренду жилья и прочие модные варианты современной жизни без своего имущества, сами в такие игры не играют. Эти люди и за рубежом, и у нас имеют всё своё – и автомобиль (а то и не один, да с водителем), и дом, и офис. И прочее имущество, которое позволяет человеку чувствовать себя человеком. А тем, кто готов платить, особенно молодежи, в голову вдалбливается мысль: вам ничего своего не нужно иметь. Мы вам всё это предоставим – и вы за это заплАтите. По нашим тарифам».
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Она привела в пример автомобиль Hyundai Solaris, собственник которого совершает только две поездки в будни. Расчеты компании показали, что в таком режиме эксплуатации каршеринг обходится в три раза выгоднее, чем владение личным автомобилем.
Елена Бехтина: «Я мечтаю о будущем, где люди не будут обременены мыслью о приобретении собственных автомобилей. Вместо этого, они просто откроют наше мобильное приложение и отправятся в путь. Время, судя по всему, подарило нам благоприятные условия на автомобильном рынке. Мне кажется, дальше будет бурный рост каршеринга».
Мнение эксперта
Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков высказался по этому поводу: «Люди, которые настойчиво продвигают каршеринг, коворкинг, совместную аренду жилья и прочие модные варианты современной жизни без своего имущества, сами в такие игры не играют. Эти люди и за рубежом, и у нас имеют всё своё – и автомобиль (а то и не один, да с водителем), и дом, и офис. И прочее имущество, которое позволяет человеку чувствовать себя человеком. А тем, кто готов платить, особенно молодежи, в голову вдалбливается мысль: вам ничего своего не нужно иметь. Мы вам всё это предоставим – и вы за это заплАтите. По нашим тарифам».
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BMW отменила услугу подписки, которая открывает водителям функцию подогрева сидений за $18 в месяц, $180 в год или $415 за неограниченный доступ. Производитель представил подписку в 2020 году, её задумывали как один из способов предложить клиентам гибкость.
но потребитель почему то такую "гибкость" не оценил )))
Помню один сел в каршеринг, поехал и у него какая-то фигня отвалилась, в связи с чем выехал в кювет и разбил бампер. Ему за это сообщили что с вас 100500денег, а то что отвалилось - тоже ваша проблема, вы были обязаны перед поездкой проверить исправность авто.
За городом это утопие, ни каких денег на шеринг не хватит.
Банкир: "Кредитная карта выгодней дебетовой" и т.д. и т.п.
Ну соглашусь, если кому то по объективным причинам реально автомобиль нужен раз в месяц, ну ок. Но если это каждый день, то школа, то магазин, да и на выходных ехать везде надо... зачем мне искать по округе какой то вонючий, занюханный, грязный автомобиль, в котором уже поблевали? Да и нравится многим именно свой, со своими вещами там, музыкой, кофе... итд.
Я имею автомобиль, D класса, но при необходимости езжу на карше, меня устраивает он по многим пунктам.
То есть если на дороге нет пробок. Арендная машина в идеале а не заблевана предыдущим пользователем.(про шприц все думаю слышали) .
Стоянка у вас рядом с домом и рядом с работой.
Вариант дом.сад.школа,работа плюс пробки и обратно ,не говоря про загородный отдых и поездки на дачу и проч .лучше иметь свое авто.
Если ездить два раза в неделю в будни - да, наверное, выгодно каршеринг. Но в современных реалиях люди либо ездят на авто постоянно, либо это машина выходного дня (как у меня, к примеру). И в том, и в другом случаях каршеринг в плане замены своего авто будет во много раз дороже. Его еще надо поискать. Да следить, чтобы не попасть на бабки (чтобы до тебя там никто не оставил проблем, которые пришьют тебе!).
К машине надо относиться как к инструменту. Это инструмент, помогающий жить. Если инструмент не используется в проф деятельности и не приносит деньги, он должен быть простой, выгодный по показателю "цена-качество". Нет большого смысла покупать крутую тачку, которую, действительно, дорого обслуживать, содержать, страховать.
Лично я никогда не поменяю свой личный авто на каршеринг. Свой авто - это свой авто. Он вссегда под жопой, сел, поехал куда надо когда надо. Только от тебя зависит его состояние, от твоего отношения к нему.
В Риге кажется, не так давно, кого то замочили в такой тачке. Ниче, потом помоют, и следующий клиент поедет. Может и не помоют особо....так, коврики вытряхнут.
Он всегда говно. Обосранный, обоссаный, обблёванный, обкончаный, со всем мёртвым по жизни и на кривой резине, если что-то пропустишь при приёмке -могут вломить штраф в десятку.
Что, прям в 3 раза?
Хорошая попытка, но нет...
"Елена Бехтина: «Я мечтаю о будущем, где люди не будут обременены мыслью о приобретении собственных автомобилей. Вместо этого, они просто откроют наше мобильное приложение и отправятся в путь."
Мечтать не вредно.
Я не буду касаться гигиены, что кто-то до вас в этом автомобиле может быть размазывал свои сопли по рулю и обивке сидений. Я не буду говорить про конский ценник в час. Я скажу про то, что перед тем как сесть в каршеринговый автомобиль, нужно каждый его миллиметр обфотографировать и потом когда закончили поездку, опять весь обфотографировать. Иначе вам могут выставить конский счёт за каждый скольчик и царапинку. Зимой, когда автомобиль покрыт снегом или весной/осенью когда он заляпан грязью, квест с фотографированием может затянуться.
Далее, КАСКО. Не все отдают себе отчёт, что оно на каршеринге с франшизой, как правило 30к рублей. То есть, в случае чего, страховая заплатит 30к, а остальные деньги с вас будет драть Елена Бехтина по полной.
Франшиза была введена что бы народ не обращался за каждым пустяком, типа скола, разбитого стекла и т.д.