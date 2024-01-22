Хот-род на базе военного Humvee выставят на торги

Насколько можно понять из аукционного описания, у военного внедорожника позаимствовали разве что кузов, подвергнув его заметным переделкам: задняя часть укорочена, хотя кастомайзеры сохранили боковые двери, а крыша заметно опущена.



Кузов базируется на специально разработанном шасси с тремя осями. Спереди установлены 20-дюймовые колёса, сзади — диски на 24 дюйма с резиной размерностью 305/35. Мотор расположен позади кабины, внутри силовой клетки. Это 6.2-литровый V8 Hellcat, развивающий 717 сил и спаренный с автоматической коробкой, приводящей в движение только одну пару колёс — полного привода странный хот-род лишён.



«Суперкар» украсили новым передним бампером, подобием диффузора на корме и гигантским антикрылом. Утверждается, что на его изготовление пошли детали от настоящего самолётного крыла. В соответствии с имиджем хот-род выкрасили в военный оттенок зелёного. Необычности проекту добавляет возможность дистанционного управления целым рядом функций. Можно, к примеру, прямо со смартфона запускать двигатель, включать светотехнику и звуковой сигнал.



Сколько именно планируется выручить за экзотику, не уточняется.