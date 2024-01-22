Хот-род на базе военного Humvee выставят на торги

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На аукционе Barrett-Jackson в конце января попытаются продать одну из самых странных кастомных машин на базе военного Humvee 2009 года от AM General. Вместо того чтобы доводить до предела его внедорожные возможности, студия Danton Art Kustoms сделала апокалиптичный хот-род с мотором мощностью более 700 сил. Несмотря на шесть колёс и три оси, этот монстр имеет только задний привод.
Насколько можно понять из аукционного описания, у военного внедорожника позаимствовали разве что кузов, подвергнув его заметным переделкам: задняя часть укорочена, хотя кастомайзеры сохранили боковые двери, а крыша заметно опущена.
Кузов базируется на специально разработанном шасси с тремя осями. Спереди установлены 20-дюймовые колёса, сзади — диски на 24 дюйма с резиной размерностью 305/35. Мотор расположен позади кабины, внутри силовой клетки. Это 6.2-литровый V8 Hellcat, развивающий 717 сил и спаренный с автоматической коробкой, приводящей в движение только одну пару колёс — полного привода странный хот-род лишён.
«Суперкар» украсили новым передним бампером, подобием диффузора на корме и гигантским антикрылом. Утверждается, что на его изготовление пошли детали от настоящего самолётного крыла. В соответствии с имиджем хот-род выкрасили в военный оттенок зелёного. Необычности проекту добавляет возможность дистанционного управления целым рядом функций. Можно, к примеру, прямо со смартфона запускать двигатель, включать светотехнику и звуковой сигнал.
Сколько именно планируется выручить за экзотику, не уточняется.
Кузов базируется на специально разработанном шасси с тремя осями. Спереди установлены 20-дюймовые колёса, сзади — диски на 24 дюйма с резиной размерностью 305/35. Мотор расположен позади кабины, внутри силовой клетки. Это 6.2-литровый V8 Hellcat, развивающий 717 сил и спаренный с автоматической коробкой, приводящей в движение только одну пару колёс — полного привода странный хот-род лишён.
«Суперкар» украсили новым передним бампером, подобием диффузора на корме и гигантским антикрылом. Утверждается, что на его изготовление пошли детали от настоящего самолётного крыла. В соответствии с имиджем хот-род выкрасили в военный оттенок зелёного. Необычности проекту добавляет возможность дистанционного управления целым рядом функций. Можно, к примеру, прямо со смартфона запускать двигатель, включать светотехнику и звуковой сигнал.
Сколько именно планируется выручить за экзотику, не уточняется.
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