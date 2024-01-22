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Хот-род на базе военного Humvee выставят на торги

Хот-род на базе военного Humvee выставят на торги

Автор:
22 января 2024 15:26
Сообщество : Автомир
Метки: Humvee   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   кастом   машина   хот-род   
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На аукционе Barrett-Jackson в конце января попытаются продать одну из самых странных кастомных машин на базе военного Humvee 2009 года от AM General. Вместо того чтобы доводить до предела его внедорожные возможности, студия Danton Art Kustoms сделала апокалиптичный хот-род с мотором мощностью более 700 сил. Несмотря на шесть колёс и три оси, этот монстр имеет только задний привод.
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Метки: Humvee   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   кастом   машина   хот-род   
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KotSkripaley 14 минут назад
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