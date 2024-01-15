Очень редкий спорткар Spyker C8 выставят на торги в конце января

Компанию Spyker в её современной версии основали в 1999 году. Название она получила в честь одноимённой фирмы, существовавшей в Нидерландах в период с 1880 по 1926 год. Тогдашняя Spyker начинала с производства карет, позже освоила выпуск автомобилей, а в годы Первой мировой — и самолётов.



Современные спорткары Spyker имеют множество отсылок к авиационному прошлому бренда в дизайне как внешности, так и интерьера. Это, к примеру, силуэт кузова, дополненный характерными воздухозаборниками, оригинальное оформление спиц колёсных дисков в «пропеллерном стиле», характерное решение алюминиевой приборной панели со множеством механических переключателей и необычный рычаг коробки передач, ставший особой приметой салонов всех Spyker.



Спайдер, который выставят на аукцион, собрали в 2009 году. С момента выпуска он принадлежал одному человеку и проехал немногим более 4.2 тысячи километров. Тёмно-синий кузов сочетается с обширной хромированной отделкой и кремово-жёлтой стёганой кожей в салоне. Spyker C8 Spyder оснащён 4.2-литровым безнаддувным V8 от Audi, который на этой модели развивал 400 л. с. Двигатель сочетается с 6-ступенчатой механикой и задним приводом. На разгон до 100 км/ч спорткар тратил примерно 4.5 секунды при максимальной скорости 300 км/ч.