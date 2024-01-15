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Очень редкий спорткар Spyker C8 выставят на торги в конце января

Очень редкий спорткар Spyker C8 выставят на торги в конце января

Автор:
15 января 2024 15:24
Сообщество : Автомир
Метки: Spyker   Автовсячина   Аукцион   Сотбис   авто   автомир   автомобили   машина   
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Ныне уже не существующая компания Spyker в 2000-х выпустила только 121 экземпляр спорткара C8 первого поколения. Один из них выставят на аукцион RM Sotheby’s в конце января. Благодаря редкости модели, небольшому пробегу и прекрасному состоянию за экзотический родстер рассчитывают выручить от 300 тысяч до 400 тысяч долларов (от 26,4 до 35,2 миллиона рублей).
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Метки: Spyker   Автовсячина   Аукцион   Сотбис   авто   автомир   автомобили   машина   
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