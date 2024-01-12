FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12332 поста • 846 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Электрическую Оку безуспешно пытаются продать за 9,9 миллионов рублей

Электрическую Оку безуспешно пытаются продать за 9,9 миллионов рублей

Автор:
12 января 2024 15:52
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Москва   ОКА   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
2279
9
В журнале «За рулём» обратили внимание на безуспешно продающуюся второй год в Москве Оку, стоимость которой даже после двукратного снижения составляет 9,9 млн рублей. Умопомрачительная цена объясняется тем фактом, что это не простая «Ока», а электрическая.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Автовсячина   Москва   ОКА   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
21  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Максим Макашев 2 часа назад
Бедная машинка. Это ж сколько весят впихнутые в неё аккумуляторы? А ещё прибавьте к этому вес пассажиров, ну и багаж...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
173
Фрол Минуту назад
Бл. Господа. Да чтож эт та творится та. А? Эт ведро, на 10 литро, с болтами назвали лектромОмилем?Бл. совсем совесть потеряли.А где людям сидеть,место есть?Ну пусть продают.Охренеть.Садовую тележку с блоком акку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
409
Шэльмавье фон Шольценко 2 минуты назад
Куплю костюм с отливом, Оку за 10 лямов, и в Ялту!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
550
Александр 6 минут назад
«Как тебе такое, Илон... :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Patmaz Полчаса назад
Монтаж аккумов на уровне кружка юных техников из дома пионеров. Если и вся сборка такая-же, то больше 50 штук оно не стоит. и то только за запчасти.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Алекс 39 минут назад
А с чего они решили что если говно редкое то оно дорогое?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Сергей Викторович 40 минут назад
Ох как же, как же - не продается за 10 мульонов.... Может продавцы забыли, что деньги - это самый ликвидный товар. И чтобы расстаться с такой суммой ликвидности, должны быть причины. Чаще всего при покупке смотрят на экономическую эффективность, либо на блага, которые можно получить за эти деньги. То есть, если мы покупаем квартиру, то значит нам не надо платить за аренду жилья. Или если покупаем посудомойку, то мы взамен получаем время и усилия, которые мы не тратим на ручную мойку, плюс более чистую посуду. А что получит покупатель за свои 10 миллионов в данном случае???? Экономический эффект от дешевой заправки при таком большой единоразовом вложении - отсутствует. Комфорт - ну в Оке он есть какой-то минимальный, но в машинах в разы дешевле - его в разы больше. Историческая, либо коллекционная ценность - сомнительная. Так что непонятно - в чем смысл такой покупки для покупателя??????????????
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Aqueronte 50 минут назад
Может, 90 тысяч?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Bayker Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Kostick Час назад
в ценник теслы? спасибо, но нет. а уж outlander phev можно со штатов нульцевый притянуть, да на 4 ляма дешевле . всяко уж приятней повозки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Wertos 2 часа назад
Я уж лучше на дизельке...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
370
ruslan d 2 часа назад
На кой лят она нужна ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
809
Александр 2 часа назад
Убожество...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

21833



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Сибиряк проложил на балкон мостик для белок
Сибиряк проложил на балкон мостик для белок
Коты — это любовь: 30 забавнейших фото с котейками
Коты — это любовь: 30 забавнейших фото с котейками
Набирающие популярность в сообществах
Как формируется новый дорожный каркас Москвы
Как формируется новый дорожный каркас Москвы
Мягкой посадки на Луну не будет: модуль Peregrine теряет топливо и скоро выйдет из-под контроля
Мягкой посадки на Луну не будет: модуль Peregrine теряет топливо и скоро выйдет из-под...
Электрическая зубная щетка usmile Y10 Pro - настоящая инновация в области ухода за полостью рта
Электрическая зубная щетка usmile Y10 Pro - настоящая инновация в области ухода за...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Покушения не ёлку не прошли бесследно

Лучшие демотиваторы
Этим больше не наливать

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#интересно#в мире#ДТП#кино#кот#собака#истории#Разное
#животные#машина#Прикол#Юмор#авто аварии#люди#забавно#природа#США#история
#автомобили#интересное#факты#аварии#позитив#Автовсячина#подборка#фильм#шоу бизнес#Россия
Электрическая зубная щетка usmile Y10 Pro - настоящая инновация в области ухода за полостью рта Электрическая зубная щетка usmile Y10 Pro - настоящая инновация в области ухода за полостью рта Самый большой электрический кроссовер от Huawei поступил в продажу Самый большой электрический кроссовер от Huawei поступил в продажу Рассекречен интерьер российского электромобиля «Атом» для такси Рассекречен интерьер российского электромобиля «Атом» для такси Geely представила быстрый электроседан с огромным экраном Geely представила быстрый электроседан с огромным экраном Китаец проехал на электрическом BYD 500 000 километров и получил в подарок новый электромобиль Китаец проехал на электрическом BYD 500 000 километров и получил в подарок новый электромобиль Американцы показали свой "Zeekr". 1014 сил на электротяге Американцы показали свой "Zeekr". 1014 сил на электротяге

На что жалуетесь?

Вернуться