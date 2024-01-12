Электрическую Оку безуспешно пытаются продать за 9,9 миллионов рублей

Сделанный на базе одноимённой бензиновой модели экспериментальный ВАЗ-1111Э приводится в действие 34-сильным электродвигателем постоянного тока ПТ-125. Питание поступает от трёх блоков никель-кадмиевых АКБ, которые расположены под капотом, под задним сиденьем (взамен бензобака), и в багажнике, куда также перемещено запасное колесо. Подвеска машины усилена, поскольку общий вес батарей составляет 315 кг.



Приборная панель и органы управления перекроены под новый тип двигателя: появился вольтметр, исчез рычаг коробки передач, а за задний ход отвечает расположенная слева от рулевой колонки клавиша «R» — «реверс». Для увеличения пробега, который достиг вполне приличных для того времени 110 километров, напряжение было поднято до 132 вольт. Время полной зарядки — 8 часов от обычной бытовой розетки в 220 В.



В 1994–1995 гг. на опытно-промышленном производстве АВТОВАЗа собрали два десятка «Ока-электро». Однако при цене 18 тыс. долларов (дорогие батареи и ручная сборка) коммерческие перспективы новинки равнялись нулю. Да и кого вообще тогда интересовали электромобили…



Выставленный на продажу экземпляр был передан для дальнейших опытов в НИАИ «Источник», благодаря которому он идеально сохранился до сегодняшнего дня, с пробегом 162 км и всеми положенными документами.