Уникальный Rolls-Royce в кузове шутинг-брейк уйдёт с молотка

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9 марта на аукцион RM Sotheby’s в ОАЭ выставят уникальный Rolls-Royce Wraith, кузов которого переделан из купе в шутинг-брейк. Трёхдверный спортуниверсал существует в единственном экземпляре и, по предварительной оценке экспертов, уйдёт за сумму 275 - 375 тысяч долларов.
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Взял бы, да цвет не мой :)