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Уникальный Rolls-Royce в кузове шутинг-брейк уйдёт с молотка

Уникальный Rolls-Royce в кузове шутинг-брейк уйдёт с молотка

Автор:
01 марта 2024 14:41
Сообщество : Автомир
Метки: Rolls Royce   Автовсячина   Аукцион   Сотбис   авто   автомир   автомобили   машина   уникальный автомобиль   
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9 марта на аукцион RM Sotheby’s в ОАЭ выставят уникальный Rolls-Royce Wraith, кузов которого переделан из купе в шутинг-брейк. Трёхдверный спортуниверсал существует в единственном экземпляре и, по предварительной оценке экспертов, уйдёт за сумму 275 - 375 тысяч долларов.
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Метки: Rolls Royce   Автовсячина   Аукцион   Сотбис   авто   автомир   автомобили   машина   уникальный автомобиль   
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3  комментария
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vasilykopkov Час назад
Ниче так.
Взял бы, да цвет не мой :)
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