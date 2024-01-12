BYD представила электрический суперкар Yangwang U7 за миллион юаней

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Китайский концерн BYD опубликовал первые изображения третьей модели из премиальной линейки Yangwang. Седан получил индекс U7. Предполагается, что его оснастят четырёхмоторной силовой установкой мощностью более тысячи сил, а цена товарных машин будет колебаться в районе миллиона юаней (порядка 12,5 млн рублей).
На фото хорошо заметно, что внешность U7 выдержана в том же стиле, что и экстерьер суперкара U9: у купе и седана очень похожи головная оптика и контуры передних колёсных арок. При этом капот четырёхдверки выглядит более сдержанно, боковины снабжены характерными выштамповками, а корма получилась почти прямоугольной.
BYD ранее обещала, что U7 станет самым аэродинамичным седаном в мире. Электрокару был обещан коэффициент аэродинамического сопротивления 0.195, что действительно лучше, чем у европейских конкурентов. Однако за время подготовки U7 к дебюту со своей новинкой успела выступить Xiaomi, и её SU7 получил тот же самый показатель.
Ожидается, что седан разделит высокоэффективную платформу e4 с другими моделями линейки Yangwang, но по энерговооружённости окажется самым скромным. По предварительным данным, U7 выйдет на рынок как последовательный гибрид — электромоторы дополнят обычным ДВС в роли генератора электроэнергии. Силовая установка аналогичной конфигурации уже имеется у внедорожника U8.
Дата старта продаж пока не называется, а внезапную публикацию первых изображений китайские СМИ объясняют желанием производителя опередить местный минпром. Близится срок публикации очередных сертификационных данных, и BYD предпочла начать рассекречивать новинку самостоятельно, а не полагаться на министерских фотографов.
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