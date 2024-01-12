FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12332 поста • 846 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
BYD представила электрический суперкар Yangwang U7 за миллион юаней

BYD представила электрический суперкар Yangwang U7 за миллион юаней

Автор:
12 января 2024 17:31
Сообщество : Автомир
Метки: Byd   Yangwang U7   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   суперкар   электромобиль   
935
4
Китайский концерн BYD опубликовал первые изображения третьей модели из премиальной линейки Yangwang. Седан получил индекс U7. Предполагается, что его оснастят четырёхмоторной силовой установкой мощностью более тысячи сил, а цена товарных машин будет колебаться в районе миллиона юаней (порядка 12,5 млн рублей).

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Byd   Yangwang U7   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   суперкар   электромобиль   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
Михаил Гривин 23 минуты назад
Чё там Маск, всё ещё смеется над китайцами?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

21843



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Зеленоградске кто-то нажаловался на котика, который живёт в магазине
В Зеленоградске кто-то нажаловался на котика, который живёт в магазине
Один день из жизни работников скорой помощи
Один день из жизни работников скорой помощи
Набирающие популярность в сообществах
Мягкой посадки на Луну не будет: модуль Peregrine теряет топливо и скоро выйдет из-под контроля
Мягкой посадки на Луну не будет: модуль Peregrine теряет топливо и скоро выйдет из-под...
Сказочное Бали
Сказочное Бали
Электрическая зубная щетка usmile Y10 Pro - настоящая инновация в области ухода за полостью рта
Электрическая зубная щетка usmile Y10 Pro - настоящая инновация в области ухода за...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Любовь это

Лучшие демотиваторы
Этим больше не наливать

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#интересно#Прикол#авто аварии#кот#Автовсячина#подборка#фильм#история
#животные#машина#факты#аварии#Юмор#кино#забавно#собака#истории#Россия
#автомобили#интересное#в мире#ДТП#позитив#люди#Разное#природа#США#полиция
Электрическая зубная щетка usmile Y10 Pro - настоящая инновация в области ухода за полостью рта Электрическая зубная щетка usmile Y10 Pro - настоящая инновация в области ухода за полостью рта Lada Vesta SW Sportline вышла в продажу. Интересно узнать цены? Lada Vesta SW Sportline вышла в продажу. Интересно узнать цены? Mercedes-Benz представил новую автомобильную медиасистему с видеоиграми и фильмами Mercedes-Benz представил новую автомобильную медиасистему с видеоиграми и фильмами 70-летний Willys с клиренсом 660 мм выставили на аукцион 70-летний Willys с клиренсом 660 мм выставили на аукцион В Москве пешеходов-нарушителей будут показывать на экране позора В Москве пешеходов-нарушителей будут показывать на экране позора Из двух старых BMW собрали несуществующую модель Volvo Из двух старых BMW собрали несуществующую модель Volvo

На что жалуетесь?

Вернуться