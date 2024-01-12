BYD представила электрический суперкар Yangwang U7 за миллион юаней

BYD ранее обещала, что U7 станет самым аэродинамичным седаном в мире. Электрокару был обещан коэффициент аэродинамического сопротивления 0.195, что действительно лучше, чем у европейских конкурентов. Однако за время подготовки U7 к дебюту со своей новинкой успела выступить Xiaomi, и её SU7 получил тот же самый показатель.