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«Не было обнаружено никаких нарушений законности»: МВД Карелии встало на защиту дрифтующего сотрудника

«Не было обнаружено никаких нарушений законности»: МВД Карелии встало на защиту дрифтующего сотрудника

Автор:
14 января 2024 20:00
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   ГИБДД   МВД   дрифт   карелия   петрозаводск   сотрудник   
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Ранее в сети возмущались видео с его заездами.

В Карелии озаботились любителями полихачть - дрифтерами. Как рассказал депутат Петросовета Андрей Рогалевич, у него множество обращений граждан с жалобами на горе-гонщиков. Видел их и сам парламентарий:

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Недавно ехал на работу и наблюдал ситуацию: перед заездом на кольцо дрифтер на «шестерке» без стоп-сигналов внезапно ушел в занос, не включив поворотник, и чуть не столкнулся с автобусом, на котором была надпись «Дети». К счастью, серьезной аварии чудом удалось избежать.

Подготовил и направил обращение в адрес Главного управления ГИБДД МВД РФ с предложением о внесении изменений в нормативно-правовые акты о максимально возможном наказании для таких водителей, а именно - лишении прав управления транспортными средствами.

А ранее в Карелии обсуждали видео с якобы сотрудником ГИБДД. Он дрифтовал на машине с мигалками, а потом видео появлялось в сети. Так утверждал местный житель и демонстрировал эту запись:

Роликом заинтересовались в МВД:

В МВД Карелии проводится проверка, в ходе которой мы установим все обстоятельства. И, в случае если выявим, что в действиях сотрудника  усматриваются какие-то нарушения, он будет привлечён к установленной законом ответственности.

Но проверка установила, что никаких нарушений не было:

После анализа публикаций в интернете, Госавтоинспекция провела проверку сотрудника. В результате проверки не было обнаружено никаких нарушений законности или служебной дисциплины со стороны сотрудника.

До этого в ведомстве сообщали, что за ноябрь-декабрь 2023 года выписали дрифтерам 58 штрафов.


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Метки: Видео   ГИБДД   МВД   дрифт   карелия   петрозаводск   сотрудник   
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7  комментариев
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6k
hhwost 2 часа назад
"с Дону выдачи нет"
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7k
Gamletof 21 минуту назад
Своих не сдают!
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4k
Бровеносец в потёмках 53 минуты назад
Какое, к псам, "прикрытие"? Боевичков тупых насмотрелись? То, что какой-то мудак повесил люстру на свой корч ещё не делает его сотрудником ДПС. И поправьте меня, если я неправ, но Жигули-классика давно не стоит на службе в ГАИ. Очередной выблев ради того, чтобы олени, не думающие головой, лишний раз возбудились на тему "плохая полиция".
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5k
Сергей Час назад
Что за хрень? Какой нахрен "ДПС под прикрытием?"
Где видео с нормальным разрешением? То, что показали снимали на тапок, где номера шестерки?
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21k
Александр Час назад
Разогнать всех кто его отмазывал
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16k
Kucher Час назад
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