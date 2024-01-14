«Не было обнаружено никаких нарушений законности»: МВД Карелии встало на защиту дрифтующего сотрудника

В Карелии озаботились любителями полихачть - дрифтерами. Как рассказал депутат Петросовета Андрей Рогалевич, у него множество обращений граждан с жалобами на горе-гонщиков. Видел их и сам парламентарий:

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Недавно ехал на работу и наблюдал ситуацию: перед заездом на кольцо дрифтер на «шестерке» без стоп-сигналов внезапно ушел в занос, не включив поворотник, и чуть не столкнулся с автобусом, на котором была надпись «Дети». К счастью, серьезной аварии чудом удалось избежать. Подготовил и направил обращение в адрес Главного управления ГИБДД МВД РФ с предложением о внесении изменений в нормативно-правовые акты о максимально возможном наказании для таких водителей, а именно - лишении прав управления транспортными средствами.

А ранее в Карелии обсуждали видео с якобы сотрудником ГИБДД. Он дрифтовал на машине с мигалками, а потом видео появлялось в сети. Так утверждал местный житель и демонстрировал эту запись: