«Не было обнаружено никаких нарушений законности»: МВД Карелии встало на защиту дрифтующего сотрудника

Ранее в сети возмущались видео с его заездами.
В Карелии озаботились любителями полихачть - дрифтерами. Как рассказал депутат Петросовета Андрей Рогалевич, у него множество обращений граждан с жалобами на горе-гонщиков. Видел их и сам парламентарий:
Недавно ехал на работу и наблюдал ситуацию: перед заездом на кольцо дрифтер на «шестерке» без стоп-сигналов внезапно ушел в занос, не включив поворотник, и чуть не столкнулся с автобусом, на котором была надпись «Дети». К счастью, серьезной аварии чудом удалось избежать.
Подготовил и направил обращение в адрес Главного управления ГИБДД МВД РФ с предложением о внесении изменений в нормативно-правовые акты о максимально возможном наказании для таких водителей, а именно - лишении прав управления транспортными средствами.
А ранее в Карелии обсуждали видео с якобы сотрудником ГИБДД. Он дрифтовал на машине с мигалками, а потом видео появлялось в сети. Так утверждал местный житель и демонстрировал эту запись:
Источник:
Роликом заинтересовались в МВД:
В МВД Карелии проводится проверка, в ходе которой мы установим все обстоятельства. И, в случае если выявим, что в действиях сотрудника усматриваются какие-то нарушения, он будет привлечён к установленной законом ответственности.
Но проверка установила, что никаких нарушений не было:
После анализа публикаций в интернете, Госавтоинспекция провела проверку сотрудника. В результате проверки не было обнаружено никаких нарушений законности или служебной дисциплины со стороны сотрудника.
До этого в ведомстве сообщали, что за ноябрь-декабрь 2023 года выписали дрифтерам 58 штрафов.
Источник:
- В России открыли вытрезвитель для пьяных птиц
- Взялись всерьёз: МВД проверит известных блогеров и коучей - их подозревают в мошенничестве и уходе от налогов
- В Москве задержали автомобилиста, заблокировавшего дорогу скорой помощи
- «Я взяток не получал»: В Москве арестован замглавы МВД Дагестана
- Жителей Петрозаводска напугали страшные крики девочки и они вызвали силовиков. Но когда те приехали, то сильно озадачились
оно вроде как спецсигнал и запрещено на личном автотранспорте.
а спец имеет и еще свою раскраску.
даже если это и сотрудник и его личное авто, наверняка люстра тоже идет как побрякушка одобреная законом (не знаю, хоть стоп сигнал, хоть ходовые огни)
а дальше, видео заноса? на дороге?
ну да, было дело. ехал домой, там скользко, ну понесло. как учили боролся с заносом. все нормально, тут докопаться сложно.
Где видео с нормальным разрешением? То, что показали снимали на тапок, где номера шестерки?