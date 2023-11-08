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«Я взяток не получал»: В Москве арестован замглавы МВД Дагестана

«Я взяток не получал»: В Москве арестован замглавы МВД Дагестана

Автор:
08 ноября 2023 16:33
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Дагестан   Криптовалюты   МВД   Руфат Исмаилов   арест   взятки   майнинг   
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Он «погорел» на майнинге криптовалюты и превышении должностных полномочий.

Из Дагестана в Москву привезли замглавы МВД республики Руфата Исмаилова и начальника следственного управления МВД по Абдулгапурова Д. К. Обоим предъявили обвинения по ч. 5 ст. 290 (получение взятки в крупном размере) и ч. 3 ст. 286 (превышение полномочий группой лиц из корыстной заинтересованности) УК РФ.

Я в курсе, в чем меня обвиняют, но не согласен с обвинением, - заявил Исмаилов в суде.

Также он добавил, что никаких взяток не получал.

Но всё же его отправили в изолятор до 5 января. После этого вынесут окончательное решение. Ну или решат продолжить следствие, чтобы выяснить все детали.

А детали интересные. Например, Исмаилову и его подельнику вменяют то, что они якобы выдали некоему бизнесмену 100 миллионов рублей на закупку оборудования для майнинговой фермы. А тот решил их кинуть и присвоить денежки. Тогда замглавы (опять же - якобы) начал щемить коммерсанта по линии своего силового ведомства.

В этом прохладном деле ещё будут разбираться следователи. А Исмаилов тем временем посидит в СИЗО.

Источник:

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Метки: Видео   Дагестан   Криптовалюты   МВД   Руфат Исмаилов   арест   взятки   майнинг   
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8  комментариев
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62k
pynh 2 часа назад
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18k
Shtoppi 22 минуты назад
было бы нонсенсом, если преступник такого пошиба сознался во всех своих грехах, сразу как ему за них предъявили.
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4k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 57 минут назад
И так весь Дагестан, не сказать что так ведет себя ВЕСЬ КАВКАЗ.
Откаты и воровство, ладно бы республики хоть что то зарабатывали бы.....воровали хоть свое заработанное.
Дык нет....воруют то что зарабатывает Россия и регионы.
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41k
Example 6.2.6 59 минут назад
Вот в СССР с одной стороны, была проблема, что на управляющие должности во всяких Пельменестанах нельзя местных назначать, потому что тяжело среди того контингента растить граммотного идейного и честного человека и чаще всего (за некоторым исключениями) приходилось присылать на должности людей из цивилизованной части страны. С другой стороны, не было такого разгула национального бандитизма, коррупции, кумовства и торговли полномочиями, которые происходят при попустительстве правительства РФ.
И если в первом случае местные были недовольны, почему такими славными и гордыми жителями присылают управлять какого-то белокожего человека, а не повышают по служебной лестнице местного. То во втором случае местные ещё больше недовольны, что повышают не его и его родню, а какие то другие кланы и тейпы...А те кто не при власти, а обычные рабочие и служащие, вообще в тихом шоке сидят, понимая, что раньше хоть и были трения, но за них всё же думали, а сейчас вроде все свои - но про них думают только в том случае если надо что-то построить и можно распилить денег или тупо украсть. Если возможности распилить и обогатиться нету - то и строить не будут. Либо построят так, что уж лучше б не строили совсем.

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5k
Горожанин 2 часа назад
Исмаил лайф!...
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36k
АнтонПолднев 2 часа назад
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363
a.r.t. 2 часа назад
Если чиновника в дагестане обвиняют во взяточничестве и коррупции, но он это отрицает, то к предыдущим обвинениям, автоматом надо добавлять дачу ложных показаний.
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