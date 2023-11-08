«Я взяток не получал»: В Москве арестован замглавы МВД Дагестана

Он «погорел» на майнинге криптовалюты и превышении должностных полномочий.
Из Дагестана в Москву привезли замглавы МВД республики Руфата Исмаилова и начальника следственного управления МВД по Абдулгапурова Д. К. Обоим предъявили обвинения по ч. 5 ст. 290 (получение взятки в крупном размере) и ч. 3 ст. 286 (превышение полномочий группой лиц из корыстной заинтересованности) УК РФ.
Я в курсе, в чем меня обвиняют, но не согласен с обвинением, - заявил Исмаилов в суде.
Также он добавил, что никаких взяток не получал.
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Но всё же его отправили в изолятор до 5 января. После этого вынесут окончательное решение. Ну или решат продолжить следствие, чтобы выяснить все детали.
А детали интересные. Например, Исмаилову и его подельнику вменяют то, что они якобы выдали некоему бизнесмену 100 миллионов рублей на закупку оборудования для майнинговой фермы. А тот решил их кинуть и присвоить денежки. Тогда замглавы (опять же - якобы) начал щемить коммерсанта по линии своего силового ведомства.
В этом прохладном деле ещё будут разбираться следователи. А Исмаилов тем временем посидит в СИЗО.
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Откаты и воровство, ладно бы республики хоть что то зарабатывали бы.....воровали хоть свое заработанное.
Дык нет....воруют то что зарабатывает Россия и регионы.
И если в первом случае местные были недовольны, почему такими славными и гордыми жителями присылают управлять какого-то белокожего человека, а не повышают по служебной лестнице местного. То во втором случае местные ещё больше недовольны, что повышают не его и его родню, а какие то другие кланы и тейпы...А те кто не при власти, а обычные рабочие и служащие, вообще в тихом шоке сидят, понимая, что раньше хоть и были трения, но за них всё же думали, а сейчас вроде все свои - но про них думают только в том случае если надо что-то построить и можно распилить денег или тупо украсть. Если возможности распилить и обогатиться нету - то и строить не будут. Либо построят так, что уж лучше б не строили совсем.
Первым секретарем всегда был чувак местной национальности. И когда их назначали, они всегда спрашивали: А кто зам? Если русский то пойду.
Чтоб русский работал, а он личные дела устраивал.