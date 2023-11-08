«Я взяток не получал»: В Москве арестован замглавы МВД Дагестана

Санкции на то и санкции, чтобы их нарушать

"Это предатель!": в Дагестане уволили чиновника, участвовавшего в беспорядках в аэропорту

«Он там не еврея искал»: дагестанец раскрыл секрет - для чего на самом деле его земляк...

Чемпиона Европы по боксу отправили на 2 месяца в СИЗО за стрельбу в московском ресторане

"Надо быть добрее": в Дагестане просят не наказывать участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

«Зачем в турбине самолёта искать еврея?»: глава Дагестана рассказал о «проходимцах», из-за...