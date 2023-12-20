В карельской деревне обрушился мост, на ремонт которого летом потратили 8,2 млн рублей

"В Китае на эти средства бетонный мост построят в две полосы для авто!" - негодуют местные жители, которым до ближайшего моста теперь придется ехать около 2-х километров.
18 декабря в карельском посёлке Судалицы Олонецкого района случилось ЧП: рухнул недавно отремонтированный подвесной мост через реку. Пикантность ситуации в том, что на его реставрацию потратили гигантские деньги: свыше восьми миллионов рублей.
О происшествии рассказали в группе во «ВКонтакте» администрации Олонецкого района. Там же сообщили, что на следующий день состоялась встреча с подрядчиком, который проведёт обследование конструкций моста, составит дефектную ведомость на необходимые для ремонта материалы.
На фото заметно, что балки моста надломились, конструкцию моста перекосило и она частично упала в реку.
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И хотя в администрации заверяют, что ремонт моста будет проведёт по гарантии, т.е. за счёт строительной организации, ранее занимавшейся реконструкцией сооружения, местные жители сомневаются, что этим работникам стоит доверять.
Другие сельчане предполагают, что в обрушении виноват снег. Дескать, мост не чистили от снежного покрова - тот надавил массой на конструкцию и сломал. В доказательство приводят фото моста, едва припорошенного снежком.
Интересно, что летом, после ремонта моста, депутат Заксобрания Карелии Юрий Васильев хвалился, что новый мост очень надежный и долговечный, т.к.сама конструкция металлическая.
После ЧП ситуацией заинтересовался А.Бастрыкин, который поручил руководителю Следственного управления Е.Н. Швецу представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.
Вокруг моста выставили ограждение, а жителям деревни сообщили, что попасть на другую сторону реки они теперь смогут только по автомобильному мосту в Олонце. Он находится за 2 километра от Судалиц. Ремонт моста планируют закончить за две недели.
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ничего нового...
Ну а если бастрыкин заинтересовался, думаю местные чиновники уже очень много думают)))
Новость вышла, ей сразу заинтересовались.