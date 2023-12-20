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В карельской деревне обрушился мост, на ремонт которого летом потратили 8,2 млн рублей

В карельской деревне обрушился мост, на ремонт которого летом потратили 8,2 млн рублей

Автор:
20 декабря 2023 14:34
Сообщество : Жить в России
Метки: Бастрыкин   Видео   карелия   мост   обрушение моста   ремонт   рукожопы   
2020
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"В Китае на эти средства бетонный мост построят в две полосы для авто!" - негодуют местные жители, которым до ближайшего моста теперь придется ехать около 2-х километров.

18 декабря в карельском посёлке Судалицы Олонецкого района случилось ЧП: рухнул недавно отремонтированный подвесной мост через реку. Пикантность ситуации в том, что на его реставрацию потратили гигантские деньги: свыше восьми миллионов рублей.


О происшествии рассказали в группе во «ВКонтакте» администрации Олонецкого района. Там же сообщили, что на следующий день состоялась встреча с подрядчиком, который проведёт обследование конструкций моста, составит дефектную ведомость на  необходимые для ремонта материалы.


На фото заметно, что балки моста надломились, конструкцию моста перекосило и она частично упала в реку.


И хотя в администрации заверяют, что ремонт моста будет проведёт по гарантии, т.е. за счёт строительной организации, ранее занимавшейся реконструкцией сооружения, местные жители сомневаются, что этим работникам стоит доверять.




Другие сельчане предполагают, что в обрушении виноват снег. Дескать, мост не чистили от снежного покрова - тот надавил массой на конструкцию и сломал. В доказательство приводят фото моста, едва припорошенного снежком.


Интересно, что летом, после ремонта моста, депутат Заксобрания Карелии Юрий Васильев хвалился, что новый мост очень надежный и долговечный, т.к.сама конструкция металлическая.



После ЧП ситуацией заинтересовался А.Бастрыкин, который поручил руководителю Следственного управления Е.Н. Швецу представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.


Вокруг моста выставили ограждение, а жителям деревни сообщили, что попасть на другую сторону реки они теперь смогут только по автомобильному мосту в Олонце. Он находится за 2 километра от Судалиц. Ремонт моста планируют закончить за две недели.

Источник:

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Метки: Бастрыкин   Видео   карелия   мост   обрушение моста   ремонт   рукожопы   
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37  комментариев
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92k
7guest 2 часа назад
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5k
banga911 3 минуты назад
Жаль, что Путен вкладывает деньги лишь в лояльность чиновников, в людей бы вкладывал.
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14k
кот базилий 9 минут назад
Виноватых не будет....занавес.
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2k
Duke_kir 15 минут назад
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13k
Святослав 16 минут назад
штош...
ничего нового...
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23k
sanchesS80 20 минут назад
Могу только сказать что снеговая нагрузка обязательно должна учитываться при любом строительстве. Поэтому если отмазываются снегом, то это значит они прямым текстом говорят "мы забили на СНиП и построили наотвали"
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58
Xiks 22 минуты назад
Спёрли денег в два раза больше чем написано на бумаге...
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58
Xiks Николай 14 минут назад
По России матушке не оди мост разворовали. А Бастрыкин далеко...
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11k
Юрий Полчаса назад
Та и так долго простоял, с лета.
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53k
Войнов 45 минут назад
Практика государственных тендеров в стране порочна совершенно. Выбирают всегда подрядчика, предложившего самую низкую цену. А если рискнешь выбрать того, кто предложит качественно, но дороже - будут проблемы. Хотя это тоже не гарантия, конечно.
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3k
Валентин 46 минут назад
Ростехнадзор существует ? ширина небольшая для железного моста типа фермы -- пипец распилили деньги
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360
Александр Шевченко Валентин 44 минуты назад
Не его тема, слишком маленькие суммы.
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1k
Миша 48 минут назад
Зато местные жители получили халявные дрова на зиму
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360
Александр Шевченко Миша Полчаса назад
А вот это, не факт. Эти палки пойдут на ремонт скорее всего, пройдут как ответственные конструкции после испытаний динамической и ветровой нагрузкой в агрессивной среде.
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1k
DDM 56 минут назад
Напоминает историю про мост в Борисоглебске
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206
babai65 Час назад
Ну и где Бастрыкин? Расследование под свой контроль брать будет. А то без него никак. Или бабло уже кому нужно завезли? И следом пожаловавшимся дискредитацию власти вменят.
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206
babai65 Walther 50 минут назад
Они даже мигрантов победить не могут
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2k
Алексей Гулевич Час назад
вот где нужно "брать на контроль" - реал распил 8 лямов, а доски пля с поддонов - смех
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5k
Феликс Дзержинский Час назад
Никогда такого небыло и вот опять.
Ссылка www.youtube.com
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4
Чёрный Властелин 2 часа назад
Ну если Бастрыкин возбудился, жди ремонта за счёт администрации. Лично
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6k
Alex 2 часа назад
В Китае бы давно расстреляли всех ответственных. Только массовые расстрелы чиновников спасут Россию.
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2k
Иван Иванов 2 часа назад
Если у этих "строителей" не "задалось" с самого начала, то ничего хорошего и дальше не получится (жизненный опыт). Единственно верный вариант - расстрелять за растрату и нанять новых, рассказав им про участь старых бездарей.
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14k
gavrosh 2 часа назад
Римские дороги до сих пор стоят. Причина проста. Каждый кто строил и отвечал за свой участок делал добросовестно. Так как цена брака была его жизнь.
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5k
Григорий 2 часа назад
ноги переломать строителям, тем кто выделил денег и принял работу. а потом проверить куда 8 лямов улетели.
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
Этот мост из паллет стоит 8 млн рублей?) Вот серьезно? Разобрали разные ящики и прочий мусор, сколотили мост и удивляются что он сломался?
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