В России открыли вытрезвитель для пьяных птиц

Местный житель сжалился над алкоптахами: собрал их в коробку и отнёс себе домой. Там он соорудил «вытрезвитель» на балконе.

Вот так из года в год: нажрутся рябины птицы и валяются потом, пьяницы. Забрал домой в коробке. Разместил «вытрезвитель» на балконе, поставил воды и пшена. Очухаются, пить захотят, - сообщил этот гражданин.

Возможно, припас для свиристелей и пару ягодок рябины - чтобы потом могли «поправиться».