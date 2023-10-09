В России открыли вытрезвитель для пьяных птиц

Сердобольный мужик пожалел нетрезвых птах и организовал им безопасный опохмел.
В Карелии своя напасть - птицы поедают забродившие ягоды рябины и хмелеют. Некоторые так налегают на пьяную ягоду, что не могут летать и пачками валятся с деревьев.
Местный житель сжалился над алкоптахами: собрал их в коробку и отнёс себе домой. Там он соорудил «вытрезвитель» на балконе.
Вот так из года в год: нажрутся рябины птицы и валяются потом, пьяницы. Забрал домой в коробке. Разместил «вытрезвитель» на балконе, поставил воды и пшена. Очухаются, пить захотят, - сообщил этот гражданин.
Возможно, припас для свиристелей и пару ягодок рябины - чтобы потом могли «поправиться».
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