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"Это же китаец!": девушка разочаровалась подарком и не приняла его, несмотря на уговоры парня

"Это же китаец!": девушка разочаровалась подарком и не приняла его, несмотря на уговоры парня

Автор:
11 января 2024 15:29
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Девушка   Разочарование   блондинка   китайское авто   отношения   подарок   
4200
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Дюже балованая ваша Галя!

Многие девушки только мечтают о своём авто. Но, оказывается, далеко не любой подарок будет принят с благосклонностью, даже если парень постарается угодить с цветом салона и комплектацией.


Девушка просияла, увидев ключи от машины в подарочной коробке, но через секунду её восторг сменился разочарованием. "Это что, китаец?" - не могла поверить блондинка.


Некоторые мужчины уже после первой же разочарованной фразы отобрали бы ключи, но парень продолжил уговаривать свою пассию. Тщетно.



Выяснилось, что его обоже была бы рада "Порше" или другой премиальной тачке, но "китаец" явно её не достоин. Хотя, судя по тому как ведут себя машины автопрома из Поднебесной, может, она не так уж и неправа?

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Метки: Видео   Девушка   Разочарование   блондинка   китайское авто   отношения   подарок   
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42  комментария
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16k
куджо 2 часа назад
Актриса так себе, сюжет простоват, на оскара нет конечно не тянет
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4k
ProstoBoBka 9 минут назад
Очень сильно тянет на постанову, но если это не постанова беги от нее парень! просто беги!
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2k
Duke_kir 14 минут назад
я возьму
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105
aleksey090 15 минут назад
постанова
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586
Дмитрий Базурин 15 минут назад
ПАСТАНОВА ДЕШЕВАЯ!
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−1
Hamlet 23 минуты назад
Лох и путанка
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4k
Dikkiy 23 минуты назад
Страшная шмара, а [мат] как Пэрис Хилтон)))
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44k
SinigamiRuuk 24 минуты назад
Сказал бы что постанова...
Но столько сейчас дур, которые реально так общаются...
Так что... Основано на реальных событиях.
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72
Славик 24 минуты назад
Ни в обиду, но для такого ролика могли бы девченку посимпотней выбрать.
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539
Александр 24 минуты назад
По идее, у такого деда Мазая не должно быть проблем с заями. Но тут все плохо, от выбора китайца до актеров.
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2k
a.r.t. Полчаса назад
Хороший ролик. Смешной сценарий.
Жаль, что п_здёж
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619
Андрей Граф Полчаса назад
да еще стремная пипец
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619
Андрей Граф Полчаса назад
охреневшая ш.л.ю.х.а
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166
Фрол Полчаса назад
Да уж ,парню не позавидуешь.Имеет лёгкие деньги,эт бывает,а вот ума - ?И тут ,что бы не заметить как она хочет то и ли это ,не заметить?Сразу ей факт на лицо.
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61k
Олег 42 минуты назад
да пошла ты нах..... Что за бабораб? Зая.... кочан капусты и к маме, в Зажопинск!!!
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874
Шурман 44 минуты назад
Хоть и постановка я бы забрал ключи дал бы пощечину и назад к себе в Мухосранск . Моя была бы рада такому подарку и прыгала как сайгак по нашим просторным степям Казахстана . У нас спустя 18 лет брака такие разговоры а давай твою сдадим и возьмем новей а в ответ ну и нах это нужно ? давай лучше в дом что то купим :))
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12k
Том Сойер 45 минут назад
Золотого оскара этой писде.....

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7
Lenyar 59 минут назад
Какая в ж..пу Зая?!! С такими зубами кролик Роджер… вые..н дешевый как и она сама
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349
ruslan d Час назад
Да чего такого , если она с детства с золотой ложкой во рту , то все понятно и парень либо тролль , либо глупый...
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127k
Аааа Час назад
Постанова
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88k
Доктор Джонс Час назад
Чувак! Беги от неё, пока не поздно...
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