"Это же китаец!": девушка разочаровалась подарком и не приняла его, несмотря на уговоры парня

Дюже балованая ваша Галя!
Многие девушки только мечтают о своём авто. Но, оказывается, далеко не любой подарок будет принят с благосклонностью, даже если парень постарается угодить с цветом салона и комплектацией.
Девушка просияла, увидев ключи от машины в подарочной коробке, но через секунду её восторг сменился разочарованием. "Это что, китаец?" - не могла поверить блондинка.
Некоторые мужчины уже после первой же разочарованной фразы отобрали бы ключи, но парень продолжил уговаривать свою пассию. Тщетно.
Источник:
Выяснилось, что его обоже была бы рада "Порше" или другой премиальной тачке, но "китаец" явно её не достоин. Хотя, судя по тому как ведут себя машины автопрома из Поднебесной, может, она не так уж и неправа?
Источник:
- Девушка решила разыграть парня с помощью сюрстремминга, но что-то пошло не так
- Облитая кислотой россиянка из Домодедово останется без глаза
- В Тушине мужчина разбил восемь машин, когда искал спрятанную в багажнике девушку
- Девушка остановила бесконтрольный грузовик
- Американка вышла замуж за виртуального парня
Тогда я машину.
Но столько сейчас дур, которые реально так общаются...
Так что... Основано на реальных событиях.
Жаль, что п_здёж