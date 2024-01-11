"Это же китаец!": девушка разочаровалась подарком и не приняла его, несмотря на уговоры парня

Многие девушки только мечтают о своём авто. Но, оказывается, далеко не любой подарок будет принят с благосклонностью, даже если парень постарается угодить с цветом салона и комплектацией.

Девушка просияла, увидев ключи от машины в подарочной коробке, но через секунду её восторг сменился разочарованием. "Это что, китаец?" - не могла поверить блондинка.

Некоторые мужчины уже после первой же разочарованной фразы отобрали бы ключи, но парень продолжил уговаривать свою пассию. Тщетно.