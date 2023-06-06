Американка вышла замуж за виртуального парня

Мама двоих детей из Нью-Йорка вышла замуж за виртуального парня из эротического чат-бота Replika. На сгенерированных приложением фото голубоглазый брюнет, вдохновлённый аниме «Атака титанов», обнимает «жену» и носит вещи от Balenciaga.

Розанна Рамос, 36-летняя мама двоих детей из Нью-Йорка, вышла замуж за виртуального парня Эрена Картала, созданного с помощью эротического чат-бота на основе искусственного интеллекта Replika. Чат-бот флиртует, играет в ролевые игры, отправляет эротические фото и занимается с подписчиками виртуальным сексом.