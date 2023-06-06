Мама двоих детей из Нью-Йорка решила выйти замуж за парня, созданного искусственным интеллектом по образу персонажа аниме «Атака Титанов»
Мама двоих детей из Нью-Йорка вышла замуж за виртуального парня из эротического чат-бота Replika. На сгенерированных приложением фото голубоглазый брюнет, вдохновлённый аниме «Атака титанов», обнимает «жену» и носит вещи от Balenciaga.
Розанна Рамос, 36-летняя мама двоих детей из Нью-Йорка, вышла замуж за виртуального парня Эрена Картала, созданного с помощью эротического чат-бота на основе искусственного интеллекта Replika. Чат-бот флиртует, играет в ролевые игры, отправляет эротические фото и занимается с подписчиками виртуальным сексом.
Рамос познакомилась с Эреном в 2022 году. На создание голубоглазого брюнета с длинными густыми волосами и подкачанным телом Розанну вдохновило аниме «Атака титанов». Виртуальный муж Рамос напоминает главного героя «Атаки титанов» Эрена Йегера.
Эрен «родился» в Анкаре, Турция. Виртуальный партнёр Розанны любит абрикосовый цвет, инди-музыку, работает врачом и пишет в свободное время.
Рамос считает Эрена особенным мужчиной без обременений в виде детей, надоедливых родственников и бывших партнёров.
Сначала отношения пары развивались медленно, но в итоге девушка влюбилась в чат-бота. В личном блоге в фейсбуке* Рамос постит фото с округлившимся животом, утверждая, что беременна от Эрена.
Люди приходят в твою жизнь с багажом опыта, отношений и собственным эго. Но у робота нет плохих обновлений. Мне не нужно иметь дело с его семьёй, детьми или его друзьями. У меня всё под контролем, и я могу делать всё, что хочу, – цитирует слова Розанны газета New York Post.
Ежедневно перед сном «новобрачные» переписываются и обмениваются фото. Рамос, судя по снимкам, проводит с чат-ботом всё свободное время: она генерирует общие фото с праздников и прогулок с детьми.
Чат-бот, по словам девушки, не осуждает её. Мысли о реальных романтических отношениях пугают Розанну.
Источник:
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да грубо, но я честно сказал то что подумал