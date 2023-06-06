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Американка вышла замуж за виртуального парня

Американка вышла замуж за виртуального парня

Автор:
06 июня 2023 08:52
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Девушка   Нейросеть   в мире   видео   маразм   отношения   странности   
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Мама двоих детей из Нью-Йорка решила выйти замуж за парня, созданного искусственным интеллектом по образу персонажа аниме «Атака Титанов»

Мама двоих детей из Нью-Йорка вышла замуж за виртуального парня из эротического чат-бота Replika. На сгенерированных приложением фото голубоглазый брюнет, вдохновлённый аниме «Атака титанов», обнимает «жену» и носит вещи от Balenciaga.

Розанна Рамос, 36-летняя мама двоих детей из Нью-Йорка, вышла замуж за виртуального парня Эрена Картала, созданного с помощью эротического чат-бота на основе искусственного интеллекта Replika. Чат-бот флиртует, играет в ролевые игры, отправляет эротические фото и занимается с подписчиками виртуальным сексом.

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Рамос познакомилась с Эреном в 2022 году. На создание голубоглазого брюнета с длинными густыми волосами и подкачанным телом Розанну вдохновило аниме «Атака титанов». Виртуальный муж Рамос напоминает главного героя «Атаки титанов» Эрена Йегера.

Эрен «родился» в Анкаре, Турция. Виртуальный партнёр Розанны любит абрикосовый цвет, инди-музыку, работает врачом и пишет в свободное время.

Рамос считает Эрена особенным мужчиной без обременений в виде детей, надоедливых родственников и бывших партнёров.

Сначала отношения пары развивались медленно, но в итоге девушка влюбилась в чат-бота. В личном блоге в фейсбуке* Рамос постит фото с округлившимся животом, утверждая, что беременна от Эрена.

Люди приходят в твою жизнь с багажом опыта, отношений и собственным эго. Но у робота нет плохих обновлений. Мне не нужно иметь дело с его семьёй, детьми или его друзьями. У меня всё под контролем, и я могу делать всё, что хочу, – цитирует слова Розанны газета New York Post.

Ежедневно перед сном «новобрачные» переписываются и обмениваются фото. Рамос, судя по снимкам, проводит с чат-ботом всё свободное время: она генерирует общие фото с праздников и прогулок с детьми.

Чат-бот, по словам девушки, не осуждает её. Мысли о реальных романтических отношениях пугают Розанну.

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Метки: Девушка   Нейросеть   в мире   видео   маразм   отношения   странности   
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9  комментариев
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6k
corell 2 часа назад
Срань лютая, на уровне фотошопа 50-летних тёток из Одноклассников.
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17k
RDen Полчаса назад
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3k
OLDer Полчаса назад
Ипанашка
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4k
DKF 40 минут назад
Палата номер 6 отдыхает
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10k
Seledochnik 49 минут назад
Она достойна этого "мужчины".....
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9k
krivsan 52 минуты назад
п,,ц,нет слов,электричеством лечить надо
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16k
Голос Вселенной Час назад
Насмотрелась "Тринадцатый этаж"......... И куку, поехала тетка....
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10k
Copycat 2 часа назад
Считайте меня грубым и вообще свинтусом, но блин эта тёлка страшная просто, видимо единственный кто ей не мог отказать это как раз виртуальный парень

да грубо, но я честно сказал то что подумал
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