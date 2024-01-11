FISHKINET
Сообщество Аварии 7524 поста • 562 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Судебное решение по смертельному ДТП в состоянии опьянения

Судебное решение по смертельному ДТП в состоянии опьянения

Автор:
11 января 2024 12:05
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Суд   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   решение суда   смертельное ДТП   
2185
1
1
64-летний Сергей Корепанов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ - нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения. Подробности и видео далее.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   Суд   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   решение суда   смертельное ДТП   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
35k
Fat Lynx 2 часа назад
норм. прировняли к убийству.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
4k
SmartCat101 7 минут назад
одно маленькое но!
сажать нужно не только за пьяное дтп с трупами, а за сам факт пьяного за рулем

пьный за рулем - никого не убил вот тебе путевочка на 6 лет ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Linuksoid 8 минут назад
Да не уж-то, что-то похожее на наказание пьяному водиле.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
владимир Полчаса назад
Абсолютно правильное решение. Пьяный убийца за рулём такой же убийца как наркоман с ножом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
MrGod 43 минуты назад
Ну то что присел и на долго, я бы сказал даже мало дали....
Не понятно одно, на момент аварии скорость нарушителя была 142км/ч, но впереди ехал хруст ещё быстрее! Да и видео с ГР показывает что и его скорость не сильно отличалась от нарушителя, то ли врут на счёт скорости то ли там все дебилы летают как на автобанах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Pioner76 45 минут назад
Был бы блогером или чуркой то получил бы максимум условно, а так да, простого человека по всей строгости (не оправдываю).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Илья 53 минуты назад
Мало очень мало за убийство двух подростков у которых вся жизнь была в переди. Родители наверное ещё себя винят за то ,что купили этот гребанный мотоцикл .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Михаил Час назад
Неплохо дали... но все равно не стоят 2 жизни столько мало...
Но если каждому такому будут так давать, однозначно станет безопаснее!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
Олег Час назад
Ефремов легко отделался....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
ron 2 часа назад
пьяная мразь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
hpgjzsorqzo4 2 часа назад
Маловато этому ублюдку за двух человек , еще и по удо выйдет .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
326
Trueman hpgjzsorqzo4 2 часа назад
Насколько я помню строгий режим не предусматривает УДО
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

44061



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Североуральске избили женщину, пожаловавшуюся на неубранный снег
В Североуральске избили женщину, пожаловавшуюся на неубранный снег
Весёлые картинки
Весёлые картинки
Набирающие популярность в сообществах
Обещаем к следующему Новому Году испохабить ещё одну классическую советскую кинокомедию
Обещаем к следующему Новому Году испохабить ещё одну классическую советскую кинокомедию
С добрым утром
С добрым утром
Только 5 пациентам из 100 удается преодолеть рубеж в этой страшной болезни
Только 5 пациентам из 100 удается преодолеть рубеж в этой страшной болезни
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Косточку проглотил

Лучшие демотиваторы
Этим больше не наливать

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#машина#люди#авто аварии#факты#Автовсячина#забавно#кот#милота
#животные#автомир#Юмор#аварии#интересное#США#подборка#кино#знаменитости#улыбнуло
#автомобили#в мире#Прикол#ДТП#позитив#шоу бизнес#Еда#фильм#Китай#природа
Только 5 пациентам из 100 удается преодолеть рубеж в этой страшной болезни Только 5 пациентам из 100 удается преодолеть рубеж в этой страшной болезни Авария дня. Ничего не видно - иду на обгон Авария дня. Ничего не видно - иду на обгон Был человек и не стало Был человек и не стало Авария дня. Занос ценою в 4 жизни Авария дня. Занос ценою в 4 жизни Авария дня. Пьяный угонщик грузовика убил 5 человек Авария дня. Пьяный угонщик грузовика убил 5 человек Наркоман на автомобиле каршеринга протаранил 5 автомобилей и АЗС Наркоман на автомобиле каршеринга протаранил 5 автомобилей и АЗС

На что жалуетесь?

Вернуться