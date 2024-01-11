Судебное решение по смертельному ДТП в состоянии опьянения

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64-летний Сергей Корепанов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ - нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения. Подробности и видео далее.
"10 июля 2023 года около 23.30 часов в Корепанов, управляя в состоянии опьянения автомобилем Toyota Highlander, превысил установленную скорость движения. Выехав на полосу встречного движения, подсудимый столкнулся с мотоциклом марки BSE, на котором передвигались два 17-летних подростка. Подросток, управлявший мотоциклом, погиб на месте. Пассажир от полученных травм скончался в больнице на следующий день. По данным судебной видеотехнической экспертизы, в момент столкновения скорость автомобиля составляла 142 км/час.
Приговором суда Корепанову назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сообщили в СК.
Приговором суда Корепанову назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сообщили в СК.
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Метки: Видео ДТП Суд аварии авто авто аварии автомир автомобили машина пьянь решение суда смертельное ДТП
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сажать нужно не только за пьяное дтп с трупами, а за сам факт пьяного за рулем
пьный за рулем - никого не убил вот тебе путевочка на 6 лет ...
Не понятно одно, на момент аварии скорость нарушителя была 142км/ч, но впереди ехал хруст ещё быстрее! Да и видео с ГР показывает что и его скорость не сильно отличалась от нарушителя, то ли врут на счёт скорости то ли там все дебилы летают как на автобанах.
Но если каждому такому будут так давать, однозначно станет безопаснее!
тяжкое, особо тяжкое, ...
УК РФ Статья 79. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания
3. Условно-досрочное освобождение может быть применено только после фактического отбытия осужденным:
б) не менее половины срока наказания, назначенного за тяжкое преступление;
в) не менее двух третей срока наказания, назначенного за особо тяжкое преступление, а также двух третей срока наказания, назначенного лицу, ранее условно-досрочно освобождавшемуся, если условно-досрочное освобождение было отменено по основаниям, предусмотренным частью седьмой настоящей статьи;
5. Лицо, отбывающее пожизненное лишение свободы, может быть освобождено условно-досрочно, если судом будет признано, что оно не нуждается в дальнейшем отбывании этого наказания и фактически отбыло не менее двадцати пяти лет лишения свободы. Условно-досрочное освобождение от дальнейшего отбывания пожизненного лишения свободы применяется только при отсутствии у осужденного злостных нарушений установленного порядка отбывания наказания в течение предшествующих трех лет.