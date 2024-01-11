Судебное решение по смертельному ДТП в состоянии опьянения

"10 июля 2023 года около 23.30 часов в Корепанов, управляя в состоянии опьянения автомобилем Toyota Highlander, превысил установленную скорость движения. Выехав на полосу встречного движения, подсудимый столкнулся с мотоциклом марки BSE, на котором передвигались два 17-летних подростка. Подросток, управлявший мотоциклом, погиб на месте. Пассажир от полученных травм скончался в больнице на следующий день. По данным судебной видеотехнической экспертизы, в момент столкновения скорость автомобиля составляла 142 км/час.



Приговором суда Корепанову назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сообщили в СК.