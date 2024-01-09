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В Псковской области дрифтер утопил машину ради эффектного видео

В Псковской области дрифтер утопил машину ради эффектного видео

Автор:
09 января 2024 23:08
Сообщество : Аварии
Метки: Автомобиль   Псковская область   дрифт   лед   река   река Великая   риск   
3798
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Острые впечатления едва не стоили жизни дрифтеру из под Пскова. В погоне за крутыми кадрами хозяин "Ауди" сразу после новогодних праздников выехал на лед на реке Великой рядом с деревней Устье Псковского района. Съемка велась из салона авто и снаружи. Но как всегда, что-то пошло не так.

Горе-дрифтер хотел снять эффектное видео для соцсетей. Он записывал происходящие из машины, а его семья снаружи.

После нескольких эффектных кругов, полноприводная "Ауди A4 Кватро" ушла носом под лед.

Видео, как и планировалось, привлекло к себе внимание, но не совсем то, которого добивался хозяин авто. Как сообщает Псковское агентство информации, горе-дрифтер не пострадал, а вот его автомобиль залёг на дно водоёма минимум на глубине 4 метров.

Источник:

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Метки: Автомобиль   Псковская область   дрифт   лед   река   река Великая   риск   
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32  комментария
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15k
Александр 9 часов назад
Так должно быть с каждым, кто снимает вертикальное видео!
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62k
pynh Час назад
https://m.pln24.ru/automir/aprois/507477.htmlhttps://m.pln24.ru/automir/aprois/507477.html
Достали ауди.
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4k
Харон 2 часа назад
"дрифтер не пострадал"
А жаль...
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11k
МихА 2 часа назад
довыё****лся... Во всей этой истории жалко только машину
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16k
Alex 2 часа назад
Блохер:- Кватро, кватро, блдЪ, кватре пофиг!!
Лёд: - Подержи моё пиво....
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4k
brotherirk 3 часа назад
а лед трещал, как бы намекая
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254
ivandike 4 часа назад
Штраф впаять пару лямов за загрярнение водоема дурню
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418
Jimmy 4 часа назад
аудюху жалко... остальных -нет
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4k
Glory to Urine! 5 часов назад
В первом видео он СОС морзянкой отправляет?
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795
Руслан 7 часов назад
Задолбали эти выездуны на лёд всех мастей водоёмы засирать своими вёдрами!!!!
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25k
Slawa49 7 часов назад
блин у нас каждый год на море топят машины, на рыбалке, хотя толщина льда в январе-феврале 2 метра и больше, и то полыньй постоянно нарисовываются! отец моего друга так утонул
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76
Евгений 8 часов назад
хорошо что запикали видео.
не надо нам тут матюков никаких
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20k
speaktr-st 9 часов назад
Утопил в реке бензин, масло, тормозуху.
Надо бы с таких еще и штраф брать за намеренное загрязнение окружающей среды.
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867
Шурман 9 часов назад
Если серьезно то Латвия-Литва-Эстония то лед встал нормальным только примерно 30 числа , до этого там ходить было стремно , как ударили холода под -24 и на НГ под -20 то слегка что то пошло , видать ребята хорошо вмазали перед этим . Я 2 января шел по льду он трещал но это нормально , это я пешком шел с буром и всей херней а здесь почти 3 тонны на льду .
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−1
sassska 9 часов назад
Автомобиль Audi с эстонскими номерами, в котором находились двое русскоговорящих мужчин, провалился под лед в воскресенье в дельте реки Великая, которая располагается в нескольких десятках километров от границы с Эстонией.
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25k
MrGod 9 часов назад
Шикарный репортаж блохера!
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41k
Example 6.2.6 9 часов назад
Играешь в дебильные игры - выигрываешь дебильные призы.

Хорошо что жив остался. Но, на месте руководства данной области, я бы машину со дна водоёма поднял, чтоб она не портила жизнь рыбкам своими выделениями, а все стоимости работ, сопутствующие неудобства итд, вместе с гигантским штрафом впаял бы этому быдлану, разумеется права у этого дурака - забрать просто необходимо. И пока штраф не будет выплачен - никаких прав на управление ТС ему не выдавать. А может и вообще, лучше прав его пожизненно лишить.. он ведь просто не понимает последствий своих поступков.. ладно тут никто не пострадал, а если он "финтить" где-нибудь в городе начнёт среди других авто и пешеходов? Наверное не надо ждать пока он кого-то убьёт или покалечит. Звоночек то тревожный, по всему видать, что у гражданина вместо мозга - хлебный мякиш.
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6k
hhwost 9 часов назад
полежит до лета, там вынут.
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60
maxer33 10 часов назад
дристун
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16k
GROMOZEKA 10 часов назад
« ради эффектного видео»

Ну, собственно, цель достигнута
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8
Pуслан 10 часов назад
а мне нравится
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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